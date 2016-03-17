Отсырели стены и потолки? Только без паники!

Природа распорядилась так, что где бы живые существа ни жили, для их гармоничного сосуществования необходимы благоприятные условия, подходящие для их вида. Человек, как представитель биологического мира, не исключение.
Но, в отличие от других живых существ, человек обрел ум, а с ним, согласно давней поговорке, и горе. Он научился менять среду вокруг под себя, нарушая тем самым естественную гармонию. Следствие этих изменений — плохое здоровье, болезни, индустриальные и депрессивные пейзажи.
Похожая ситуация наблюдается и в доме, когда его микроклимат нарушен определенными факторами. Однако состояние жилища очень важно для человека. Например, взрослому человеку требуется около 30 кв.м. свежего воздуха каждый час. Сложно поверить, что эта норма соблюдается в современных домах. Предельно допустимый уровень влажности составляет 60–70%. Если он выше — человек начинает болеть.
Поэтому, если в доме появились отсыревшие стены и потолки, с ними нужно бороться. Но поднимать панику не стоит. Никогда проблемы еще не решались в сопровождении панических настроев, которые лишь все усугубляют.
Ниже приведены несколько советов о том, как избавиться от отсыревших стен и потолков. И нет, это не их физическое устранение, все можно сделать в рамках ремонта.
Если в жилье появились отсыревшие стены или потолки, делать ремонт, не устранив причину появления сырости, бесполезно. Поэтому первое, что нужно сделать, это осмотреть внимательно дом изнутри и снаружи, чтобы узнать причину возникновения избыточной влажности. Идеально, если это делать и в профилактических целях.
Вызывать сырость внутри дома могут следующие причины:
- отсутствие гидроизоляции фундамента и стен подвальных помещений;
- неправильная гидро- и теплоизоляция стен и крыши;
- недостаточная вентиляция помещения, «глухие» окна и стены;
- наличие дефектов (трещин, дыр, отколов) в крыше и стенах;
- отсутствие или неправильная отмостка вокруг дома;
- плохая водосточная система;
- протекание систем водоснабжения, отопления или канализации.
Это общие причины отсыревания стен и потолков. Как говорят опытные строители, если их вовремя обнаружить и устранить, то разрушающие последствия от влаги будут меньшими. В противном случае это чревато не только разрушениями отсыревших стен и потолков, но и причина появления болезнетворных грибков.
После того, как причина установлена, нужно ее устранить: произвести гидроизоляцию фундамента, стен, крыши, очистить вентиляционные шахты и поставить системы принудительного вентилирования, создать правильную отмостку у дома и т.д.
После того, как причина отсыревших стен и потолков ликвидирована, можно приступить к устранению негативных последствий. А последствия могут проявляться, в первую очередь, в потеках на стенах, потемнении и загрязнении обоев, распространении грибков и прочей плесени и пр.
Исходя из этого, стены необходимо высушить. Для этого можно использовать обогреватели, оставив их на несколько часов в помещении. Возможно также хорошо его проветрить, оставив на некоторое время окна открытыми, чтобы создать сквозняк.
После этого можно приступить к очистке стен и потолков.
В первую очередь нужно оценить насколько они повреждены и загрязнены. Если грязь глубоко въелась в стены, возможно их придется зачистить, вплоть до снятия отделочного покрытия до сырой стены. Если это шпаклевка или штукатурка, возможно придется это сделать лишь на несколько участках. С обоями и покрытиями подобного рода сложнее, так как трудно найти замену поврежденным участкам.
В то же время нужно учесть, что до ремонта сырость могла проступить не во всех местах. Поэтому, после его проведения возможно повторение ситуации или разрушения поврежденной, но не восстановленной поверхности. Может быть целесообразным удаление отделки полностью и замена ее. При этом, предварительно нужно установить ее гидроизоляцию, а также покрыть антисептическими средствами во избежания грибков в будущем.
Если причины отсыревших стен и потолков не столь серьезные, такие радикальные методы, как новая отделка стен, могут не потребоваться. Например, плесень может появиться от сырости, которая стала результатом плохого вентилирования помещения. Соответственно, избавиться от нее можно более простыми методами.
Для этого нужно сделать раствор хлорной белизны и воды в соотношении 1:3. Это поможет убирать грибок на стенах.
После этого нужно при помощи раствора, щеток и тряпок вымыть загрязненные стены.
Для профилактики появления грибка в дальнейшем возможно покрасить стены антигрибковой краской, периодически обрабатывать специальным спреем. Выходом из ситуации может стать электрический высушиватель воздуха, установленный в помещениях с повышенной влажностью.
На некоторых моментах, которые устраняют причины возникновения отсыревших стен и потолков, хотелось бы остановиться отдельно.
В первую очередь нужно осмотреть наружную стену. Возможно придётся не только заделывать трещины на стенах, но и штукатурить их заново. Для замазывания стен стоит использовать быстротвердеющие растворы, а поверх обработанной стены — нанести гидрофобизаторы и пропитки.
Возможен вариант гидроизоляции при помощи специального герметика. Для этого на расстоянии от 8 до 15 см друг от друга просверливают отверстия. В них накачивают вещество-герметик. Равномерное распределение отверстий и большая проникающая способность герметика обеспечит хорошую гидроизоляцию, создав водоотталкивающий барьер.
Трещины и дыры в водосточной трубе придётся устранять при помощи традиционной или «холодной» сварки, иначе во время дождя стены будут подвергаться дополнительному отсырению.
Перед началом отделочных работ отсыревшие стены и потолки должны быть зачищены.
Во-первых, в зависимости от повреждений, со стены удаляют либо всю отделку либо поврежденные и обветшалые участки. Даже если визуально отделка крепка, легкое движение шпателем может вскрыть все ее недостатки. Однако поздно их будет вскрывать, когда стена будет отделана — тогда начнет портиться отделка.
Во-вторых, зачистка может вскрыть новые трещины, которые не были обнаружены при визуальном осмотре.
В-третьих, стены становятся более шершавыми и грубыми, в связи с чем отделочные материалы (штукатурка, шпаклевка) будут лучше схватываться на поверхности.
Любой материал, из которого изготавливают стены, имеет в своем составе небольшие поры и капилляры, благодаря которым они впитывают влагу. Попав внутрь стены, она провоцирует деструктивные процессы: в морозы влага расширяется и разрушает кладку. В жару влага способствует возникновению грибка.
Для гидроизоляции используют несколько способов.
Во-первых, стену можно горизонтально подрезать и в полученную щель впрыснуть гидроизоляционный состав, который равномерно изолирует стену.
Во-вторых, использовать метод инъекций вещества-герметика, о котором указано уже выше.
В-третьих, возможна изоляция вертикальная, при помощи крепления к стене мембран. Такой способ хорош против внешнего воздействия, однако не спасает от накопления влаги изнутри и из нижних частей дома.
Лучше всего использовать комбинирование указанных методов.
Прежде всего, следует работать в защитной маске и перчатках, так как сырость порождает болезнетворные грибки. Нужно регулярно осматривать дом, чтобы выявить следы протечек и отсыревания. Работы нужно проводить поэтапно: сначала устранение причин отсырения дома, далее — его восстановление и косметический ремонт.