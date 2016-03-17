Отсырели стены и потолки? Только без паники!

Природа распорядилась так, что где бы живые существа ни жили, для их гармоничного сосуществования необходимы благоприятные условия, подходящие для их вида. Человек, как представитель биологического мира, не исключение.

Но, в отличие от других живых существ, человек обрел ум, а с ним, согласно давней поговорке, и горе. Он научился менять среду вокруг под себя, нарушая тем самым естественную гармонию. Следствие этих изменений — плохое здоровье, болезни, индустриальные и депрессивные пейзажи.

Похожая ситуация наблюдается и в доме, когда его микроклимат нарушен определенными факторами. Однако состояние жилища очень важно для человека. Например, взрослому человеку требуется около 30 кв.м. свежего воздуха каждый час. Сложно поверить, что эта норма соблюдается в современных домах. Предельно допустимый уровень влажности составляет 60–70%. Если он выше — человек начинает болеть.

Поэтому, если в доме появились отсыревшие стены и потолки, с ними нужно бороться. Но поднимать панику не стоит. Никогда проблемы еще не решались в сопровождении панических настроев, которые лишь все усугубляют.

Ниже приведены несколько советов о том, как избавиться от отсыревших стен и потолков. И нет, это не их физическое устранение, все можно сделать в рамках ремонта.