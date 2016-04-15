Проекты домов вашей мечты: найди свой!

Постоянно думаете о доме мечты? Коллекционируете решения в Книгах Идей и не можете оторваться? Хотите знать все подводные камни и приблизиться к уровню профессионала? Тогда мы специально для вас приготовили подборку проектов домов, которые вдохновят любого, кто планирует переезжать в пригород.
На заметку: щелкнув по фотографии, справа вы увидите ссылку «Проект», где сможете ознакомиться также с интерьерами и другими фотографиями фасадов.
Кто не мечтает о доме, в котором все было бы, как надо и лежало на своих местах? Этот удивительный проект в стиле модерн показывает нам, что это более чем возможно!
Комбинированные система остекления и отделка фасадов позволяют сэкономить там, где можно, и оформить шикарно там, где очень хочется роскоши!
Живописный модерн, похожий на мелодию вальса. Кажется, что такой дом невозможно представить, но он уже существует и реализован в пригороде Вены! В этом доме есть лаконизм перфекционизма, эко-подход, панорамное остекление и асимметричный фасад, который рассчитан на эксклюзивную планировку, подстроенную именно под эту семью. Главная идея – на втором этаже разделить спальни родителей и детей открытым пространством. Так, слева мы найдем главный мастер-сьют с балконом, а справа – детские комнаты.
Уникальный проект, созданный на основе традиционного английского дома в провинции и являющийся пристройкой, вполне может стать и стартовым коттеджем для молодой семьи. Даже без основного здания он смотрится удивительно роскошно. На первом этаже нас ждет кухня-столовая и гостиная с практически сплошным остеклением фасада, а на втором – стильная отделка натуральным деревом и вид на лес.
Еще один дом в стиле современного европейского модерна наверняка понравится практичным подходом к дизайну. Слева мы найдем навес для автомобиля, справа и на переднем плане – террасы, одна из которых имеет шикарный навес. Гостиная и кухня имеют остекление в пол, а наверху мансардные спальни удивительно уютны в любое время года.
Этот коттедж в поселке Мартемьяново, Московская область спроектирован архитектором Александром Жидковым в фирменном авторском стиле. Там, где функционал рождает форму и дизайн, по его мнению, всегда есть место для настоящего волшебства.
Этот удивительный проект виллы спроектирован студией NEUMARK для реализации в Хорватии. В ней есть все лучшие черты средиземноморского образа жизни, а также изумительная терраса с колоннами и шикарные виды на море из спален на верхних этажах.
Удивительный проект с элементами параметрики реализован под Киевом и спроектирован архитектором Сергеем Махно. В нем все – от террасы до отделки фасадов и дизайна интерьера – подчинено главному правилу перфекционизма «Контраст рождает гармонию».
Этот мексиканский проект готов вскружить голову каждому, кто хотя бы допустит мысль о том, чтобы прямо сейчас переехать в эту роскошную виллу. Оформленный с любовью к люксу, как к эффектной подаче, он смотрится, как голливудская вилла, а стоит, как загородный дом.
Там, где традиции европейского коттеджа преобразуются в модерн, всегда получаются особенно очаровательные проекты. В этом современном доме нашлось место аромату буржуазности, хотя построен он для самой обычной семьи с двумя детьми, бывших горожан.
Еще одна шикарная пристройка к обычному дому в пригороде создана для кухни-столовой и гостиной с зоной бара. В ней шикарно проводить не только дружеские встречи и коктейльные вечеринки, но и шумные семейные вечера и домашние праздники!
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