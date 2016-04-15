Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Проекты домов вашей мечты: найди свой!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
AR Design Studio- The Medic's House, AR Design Studio AR Design Studio Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Постоянно думаете о доме мечты? Коллекционируете решения в Книгах Идей и не можете оторваться? Хотите знать все подводные камни и приблизиться к уровню профессионала? Тогда мы специально для вас приготовили подборку проектов домов, которые вдохновят любого, кто планирует переезжать в пригород.

На заметку: щелкнув по фотографии, справа вы увидите ссылку «Проект», где сможете ознакомиться также с интерьерами и другими фотографиями фасадов.

​Домик на природе

Musterhaus Bad Vilbel , Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Дома в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Bad Vilbel

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Кто не мечтает о доме, в котором все было бы, как надо и лежало на своих местах? Этот удивительный проект в стиле модерн показывает нам, что это более чем возможно!

Комбинированные система остекления и отделка фасадов позволяют сэкономить там, где можно, и оформить шикарно там, где очень хочется роскоши!

​Венская мелодия

Haus K-H, illichmann-architecture illichmann-architecture Дома в стиле модерн
illichmann-architecture

illichmann-architecture
illichmann-architecture
illichmann-architecture

Живописный модерн, похожий на мелодию вальса. Кажется, что такой дом невозможно представить, но он уже существует и реализован в пригороде Вены! В этом доме есть лаконизм перфекционизма, эко-подход, панорамное остекление и асимметричный фасад, который рассчитан на эксклюзивную планировку, подстроенную именно под эту семью. Главная идея – на втором этаже разделить спальни родителей и детей открытым пространством. Так, слева мы найдем главный мастер-сьют с балконом, а справа – детские комнаты.

​Английский минимализм

AR Design Studio- The Medic's House, AR Design Studio AR Design Studio Дома в стиле модерн
AR Design Studio

AR Design Studio- The Medic's House

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

Уникальный проект, созданный на основе традиционного английского дома в провинции и являющийся пристройкой, вполне может стать и стартовым коттеджем для молодой семьи. Даже без основного здания он смотрится удивительно роскошно. На первом этаже нас ждет кухня-столовая и гостиная с практически сплошным остеклением фасада, а на втором – стильная отделка натуральным деревом и вид на лес.

​Немецкий формат

Musterhaus Mannheim 159, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Дома в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Mannheim 159

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Еще один дом в стиле современного европейского модерна наверняка понравится практичным подходом к дизайну. Слева мы найдем навес для автомобиля, справа и на переднем плане – террасы, одна из которых имеет шикарный навес. Гостиная и кухня имеют остекление в пол, а наверху мансардные спальни удивительно уютны в любое время года.

​Подмосковный минимализм

ДОМ В ПОСЕЛКЕ МАРТЕМЬЯНОВО ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ МАРТЕМЬЯНОВО

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Этот коттедж в поселке Мартемьяново, Московская область спроектирован архитектором Александром Жидковым в фирменном авторском стиле. Там, где функционал рождает форму и дизайн, по его мнению, всегда есть место для настоящего волшебства.

​Шикарная вилла на море

Фасад дома в Трогир, Хорватия homify Дома в средиземноморском стиле
homify

Фасад дома в Трогир, Хорватия

homify
homify
homify

Этот удивительный проект виллы спроектирован студией NEUMARK для реализации в Хорватии. В ней есть все лучшие черты средиземноморского образа жизни, а также изумительная терраса с колоннами и шикарные виды на море из спален на верхних этажах.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Киевское будущее

ДОМ БАДИ, Sergey Makhno Architect Sergey Makhno Architect
Sergey Makhno Architect

ДОМ БАДИ

Sergey Makhno Architect
Sergey Makhno Architect
Sergey Makhno Architect

Удивительный проект с элементами параметрики реализован под Киевом и спроектирован архитектором Сергеем Махно. В нем все – от террасы до отделки фасадов и дизайна интерьера – подчинено главному правилу перфекционизма «Контраст рождает гармонию».

​Латиноамериканский модерн

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Дома в стиле модерн
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Этот мексиканский проект готов вскружить голову каждому, кто хотя бы допустит мысль о том, чтобы прямо сейчас переехать в эту роскошную виллу. Оформленный с любовью к люксу, как к эффектной подаче, он смотрится, как голливудская вилла, а стоит, как загородный дом.

​Традиции и модерн

Energieeffizienz und Design, WeberHaus WeberHaus
WeberHaus

WeberHaus
WeberHaus
WeberHaus

Там, где традиции европейского коттеджа преобразуются в модерн, всегда получаются особенно очаровательные проекты. В этом современном доме нашлось место аромату буржуазности, хотя построен он для самой обычной семьи с двумя детьми, бывших горожан.

​Реновация старого дома

AR Design Studio- Elm Court, AR Design Studio AR Design Studio Балкон и терраса в стиле модерн
AR Design Studio

AR Design Studio- Elm Court

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

Еще одна шикарная пристройка к обычному дому в пригороде создана для кухни-столовой и гостиной с зоной бара. В ней шикарно проводить не только дружеские встречи и коктейльные вечеринки, но и шумные семейные вечера и домашние праздники!

Специально для вас на homify:

— Сборные дома: плюсы и минусы;

— Гостиные в колониальном стиле.

Теплые цвета или холодные - какие лучше использовать для каждой комнаты?
А вас какой стиль в архитектуре более всего вдохновляет?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо