Проекты домов вашей мечты: найди свой!

Постоянно думаете о доме мечты? Коллекционируете решения в Книгах Идей и не можете оторваться? Хотите знать все подводные камни и приблизиться к уровню профессионала? Тогда мы специально для вас приготовили подборку проектов домов, которые вдохновят любого, кто планирует переезжать в пригород.

На заметку: щелкнув по фотографии, справа вы увидите ссылку «Проект», где сможете ознакомиться также с интерьерами и другими фотографиями фасадов.