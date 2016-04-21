Мини-дома: стратегия новой жизни

Некоторые дома даже являются перевозными (мобильными) – они не строятся на фундаменте, а лишь крепятся к нему и могут быть транспортированы с помощью грузового автомобиля. Но главное – такой дом не тянет вас в сторону ипотеки, постоянного обновления интерьера, крупных сезонных покупок для его обустройства.

Мини-дом, как правило, сборный или модульный, он уже готов к проживанию и не требует лишних затрат. Его легко продать в будущем, так как он выглядит современно и практически эталонно в своей весовой категории, а вы можете быть спокойны за свое будущее – вы и ваша семья может быть свободны от обязательств и в любой момент изменить свой образ жизни, скажем, на приморский.

«Сборный» означает, что дом собирается из модулей прямо на вашем участке. Prefabricade или «фабричный» – то, что модули к вам везутся прямо с завода. «Модульный» – значит созданный из нескольких частей, а также имеющий возможность дополнения еще одной комнатой тогда, когда вам будет удобно. Мобильный дом может быть перевезен на грузовой машине, а иногда и на прицепе для пикапа, в зависимости от веса дома.