Мини-дома: стратегия новой жизни

Действительно ли мини-дома так практичны, как о них говорят? Как и почему они добились столь феноменальной популярности в США, Австралии и Западной Европе, и чем они могут облегчить именно вашу жизнь? Обо всем этом – в нашей статье.
Практичность мини-домов заключается не только в их небольшой стоимости, соразмерной их площади. При таком стиле жизни вы не чувствуете себя привязанным к одному и тому же месту, что позволяет в будущем вам всегда двигаться вперед, переезжать и менять свою жизнь и при этом оставаться в выигрыше.
Некоторые дома даже являются перевозными (мобильными) – они не строятся на фундаменте, а лишь крепятся к нему и могут быть транспортированы с помощью грузового автомобиля. Но главное – такой дом не тянет вас в сторону ипотеки, постоянного обновления интерьера, крупных сезонных покупок для его обустройства.
Мини-дом, как правило, сборный или модульный, он уже готов к проживанию и не требует лишних затрат. Его легко продать в будущем, так как он выглядит современно и практически эталонно в своей весовой категории, а вы можете быть спокойны за свое будущее – вы и ваша семья может быть свободны от обязательств и в любой момент изменить свой образ жизни, скажем, на приморский.
«Сборный» означает, что дом собирается из модулей прямо на вашем участке. Prefabricade или «фабричный» – то, что модули к вам везутся прямо с завода. «Модульный» – значит созданный из нескольких частей, а также имеющий возможность дополнения еще одной комнатой тогда, когда вам будет удобно. Мобильный дом может быть перевезен на грузовой машине, а иногда и на прицепе для пикапа, в зависимости от веса дома.
У мини-дома есть несколько качеств, которые олицетворяют его и показывают его характер. Его строительство в небольших масштабах (в кв. метрах) дает вам возможность позволить себе особенные изыски, например, панорамное остекление.
Продуманные системы по отоплению (чаще всего – тепловой насос и «теплый пол»), ультра-современная открытая планировка и возможность строительства практически на любом участке делает его идеальным для того, чтобы построить свою жизнь по новым, эксклюзивным правилам вашей семьи.
Мини-дом отлично подходит одному человеку или паре, но не обделяет вниманием и семьи. Мини-дом с 2-3 спальнями – тоже не редкость, а их площадь практически никогда не превышает 100 кв. метров.
Планировка в данном случае – открытого типа. Прихожая, кухня, столовая и гостиная составляют единое целое. В мини-доме на одного или пару спальня тоже может стать частью общего пространства.
Для семьи мини-дом может означать быструю и легкую стройку за один сезон, которая не затянется на 3-6 лет, как это всегда бывает с обычными домами. В таком доме «на заказ» вы не будете постоянно находить собственные мелкие ошибки и просчеты и тратить средства, время и нервы на их устранение.
Семейный мини-дом «на заказ» скоро будет главной эмблемой ультра-модного пригорода нового поколения, когда доступность, качество и стиль наконец-то объединяются в рамках одного типа жилья.
В итоге мини-дом «на заказ» оказывается в 1,5-2 раза дешевле, чем аналогичный по площади маленький коттедж, и в 5 раз дешевле, чем обычный. Главное, что стоит принять во внимание – это именно его быструю стройку и полную комплектацию – конфигурацию, которая уже позволяет вам въехать в него уже через 2-6 недель после оплаты.
Представьте, сколько средств экономится на вашей нынешней аренде, если вы сразу въезжаете в свой дом – сотни тысяч рублей, которые также стоит брать в расчет.
Самые популярные стили в дизайне и архитектуре для мини-домов современные – модерн, минимализм, индастриал. Комбинированная отделка – самое популярное решение для дизайна фасадов также, как и остекление в пол с панорамными видами и дверьми-слайдерами.
Дизайн интерьера может быть самым разнообразным – от веселого кантри до изысканной эклектики, но чаще всего вы найдете внутри мини-дома комнаты, оформленные в стилях модерн или скандинавский минимализм.
Развеивая главные мифы о мини-домах, мы рекомендуем вам трезво взглянуть на современную обстановку и еще раз подумать о том, как именно вы хотите распланировать жизнь вашей семьи на следующие годы.
Мини-дома стоят дорого. Это – миф. Дорого мини-дома стоят в Европе, США и Австралии, так как там соразмерные данным ценам зарплаты и материалы. Есть московские фирмы, которые занимаются их производством, и их уже достаточно много.
Мини-дома не подходят для холодного климата. Это – миф. В данном случае важно определить, какой климат считать холодным. Большинство стандартных мини-домов вполне могут быть утеплены для жизни в Московской и Ленинградской областях.
Мини-дома выглядят слишком просто, без изысков. Это – миф. Просто 99% мини-домов выполнены в стиле модерн, но никогда не отменят балюстрады, интерьеры в стиле барокко, дополнительный декор, позолоту и ковку на ваш вкус.
Мини-дома продаются без отопления. Мини-дома отапливать дорого. Это – два самых распространенных мифа. Несмотря на то, что мини-дома выглядят, как маленькие летние домики, многие из них имеют на выбор и конфигурацию для круглогодичного проживания. С системой отопления в виде теплового насоса и «теплого пола» вы сможете жить в нем круглый год и тратить на его обогрев очень маленькие суммы.
Мини-дом не подходит для семейной жизни. Это – миф. Мини-дом – лишь образное название для коттеджа, который рассчитан как раз на старт новой семьи с 1-2 детьми. Большинство планировок имеют 2 спальни, но есть дома и с 1-ой, и с 3-мя спальнями.
Мини-дом не подойдет для обычного коттеджного поселка. Это – миф. В коттеджном поселке мини-дом может выглядеть просто потрясающе, даже если все соседи выбрали обычное блочное, кирпичное или каркасное домостроение. Ваш дом будет самым или одним из самых ультра-модных в поселке, и при этом вы потратите на него в несколько раз меньше средств, чем остальные.
Для тех, кто обожает архитектуру:
— 10 фантастичных современных домов;