​Холодный металл в интерьере дарит теплые ощущения

Металлический каркас для мягкой мебели – одна из наиболее надежных, практичных и вместе с тем, демократичных конструкций. Внутренние части каркаса изготавливают из гибких стальных пластин, а внешние элементы декорируют с помощью сплавов алюминия и титана, хромируют или никелируют. Таким образом диван получается и крепким изнутри, и декоративным снаружи. Кроме того, с помощью металлических деталей в мягкой мебели стало возможным реализовать самые разнообразные варианты трансформации. Металл незаменим для деталей с шарнирами, выдерживающих трение, всевозможные нагрузки. Если вы приобретаете недорогую мягкую мебель на металлическом каркасе, обратите внимание на качество сварных швов, поинтересуйтесь, проведена ли антикоррозийная обработка поверхности.