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​Холодный металл в интерьере дарит теплые ощущения

Перла Вереника Перла Вереника
Неоготика - Modern gothic, Студия Анны Куликовой и Павла Миронова Студия Анны Куликовой и Павла Миронова Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
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Прочность и вариативность конструкций, гибкость и надежность, многообразие текстур и оттенков – так много мы приобретаем, используя металлические элементы в интерьере. От самого древнейшего металла  в виде медных элементов до современного стального хай-тек в интерьерах, от основ сложных механизмов до изысканно декоративных вещиц, от экономичной легкой мебели до изысканных предметов в стиле старины – все это холодный металл. 

Уютный диван

BANKSY STREETART: coole Wandsticker, Urban ART Berlin Urban ART Berlin Гостиные в эклектичном стиле
Urban ART Berlin

Urban ART Berlin
Urban ART Berlin
Urban ART Berlin

Металлический каркас для мягкой мебели – одна из наиболее надежных, практичных и вместе с тем, демократичных конструкций. Внутренние части каркаса изготавливают из гибких стальных пластин, а внешние элементы декорируют с помощью сплавов алюминия и титана, хромируют или никелируют. Таким образом диван получается и крепким изнутри, и декоративным снаружи. Кроме того, с помощью металлических деталей в мягкой мебели стало возможным реализовать самые разнообразные варианты трансформации. Металл незаменим для деталей с шарнирами, выдерживающих трение, всевозможные нагрузки. Если вы приобретаете недорогую мягкую мебель на металлическом каркасе, обратите внимание на качество сварных швов, поинтересуйтесь, проведена ли антикоррозийная обработка поверхности. 

Элегантные стулья

Современная мебель (столовые группы), Немецкие кухни Немецкие кухни ГостинаяТабуреты и стулья
Немецкие кухни

Современная мебель (столовые группы)

Немецкие кухни
Немецкие кухни
Немецкие кухни

Гибкий металлический каркас стульев позволяет придавать этому стандартному элементу меблировки новые, оригинальные формы, яркий стиль и креативную форму. В отличие от классических вариантов деревянных конструкций, металлическое основание стульев более легкое – и по весу, и визуально. 

Металлические лестницы

Eine Grazie von einer FLY Glastreppe, Siller Treppen/Stairs/Scale Siller Treppen/Stairs/Scale Лестницы Стекло Прозрачный
Siller Treppen/Stairs/Scale

Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale

Стекло и металл, кованные рисунки ажурного кружева, винтовые конструкции – все это великолепие в дизайне лестниц реализуется с помощью металлических конструкций. Для такого технически сложного элемента, как лестничные пролеты, металл становится незаменимым материалом, способным без дополнительных массивных укреплений выдерживать все нужные нагрузки.

Часы в интерьере

Часы настольные V379 LeHome Interiors ГостинаяАксессуары и декорации
LeHome Interiors

Часы настольные V379

LeHome Interiors
LeHome Interiors
LeHome Interiors

Металлические часы для современных интерьеров – вещица зачастую не столько практическая, как декоративная: минималистичный круг или изысканные антикварные экземпляры, гигантские стрелки во всю стену или элегантный циферблат, настенные или каминные, настольные или даже подвесные. Современные, минималистический стиль комнат дополнят часы строгие, в сдержанном металлическом корпусе без дополнительных деталей. Классический интерьер традиционно украшают часами напольными или настенными, металл  корпуса дополняют бронзовой или медной отделкой.  В интерьерах в стиле хай-тек уместны смелые эксперименты с часами авангардного дизайна, ассиметричной формы или сюрреалистичной отделки.  

Поверхность стен

Декоративная роспись-коллаж с рельефными элементами и золочением мастерская22 ГостинаяАксессуары и декорации Янтарный / Золотой
мастерская22

Декоративная роспись-коллаж с рельефными элементами и золочением

мастерская22
мастерская22
мастерская22

Металлизированный декор поверхности стен активно применяется в интерьерах самых разных стилей: позолоченные фрески для классического стиля, легкие отблески в стиле золотистого арт-деко, теплые оттенки старинной меди в стиле стимпанк или брутальный металл поверхностей лофта. 

Зеркало и металл

​Мансардный этаж Студия Анны Куликовой и Павла Миронова Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
Студия Анны Куликовой и Павла Миронова

​Мансардный этаж

Студия Анны Куликовой и Павла Миронова
Студия Анны Куликовой и Павла Миронова
Студия Анны Куликовой и Павла Миронова

Металлическая отделка изысканно подчеркнет глянцевый блеск зеркал в интерьере: четкая графика прямых линий и изысканные завитки ажурных узоров, бронзовые и стальные, светлая позолота или черненное серебро. Металлическая оправа для зеркал – это одновременно несущая опора и декоративный орнамент, придающий изделию прочность и оригинальный вид. Металлическая рама изготавливается на станках лазерной резки, либо выковывается вручную в кузне или готовится из кованых специальных элементов, можно заказать дизайн такой оправы по своим чертежам.

Почему теплицы всегда окупаются?
Какой стиль металла в интерьере вам ближе - хай-тек или кованный декор под старину?

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