Как самостоятельно декорировать холодильник

С целью создания гармоничного интерьера кухни можно сделать холодильник частью целостной композиции фасадов. Для этого подойдет такой метод, как декорирование поверхностей холодильника виниловой пленкой.

Вы сможете выбрать из широкой гаммы оттенков и фактур пленку, которая сделает холодильник частью единого пространства. Дело это несложное, но требует неспешности и аккуратности. Снимаем с холодильника магнитики и ручки. Если на поверхности есть сколы -шпатлюем их. Тщательно вымываем поверхность холодильника. Замеряем размеры пленки, вырезаем нужный кусок. Немного увлажнив поверхность холодильника, постепенно наклеиваем пленку, прижимая ее плотно к поверхности.

Для того, чтобы подогнуть пленку на торец дверцы, делаем небольшой подрез. аккуратно подрезаем пленку на криволинейных деталях холодильника. Если вы используете для передней поверхности холодильника фотонаклейки, не забудьте отделать пленкой в тон боковые и верхнюю поверхности холодильника.