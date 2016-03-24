Как самостоятельно декорировать холодильник

Поверхность холодильника в интерьере кухни – как пустой холст, зачастую не дает нам покоя своей первозданной белизной. Во-первых, белый цвет стандартных холодильников далеко не всегда гармонично вписывается в кухонных гарнитур, во-вторых – такая большая свободная поверхность, это всегда вызов для неуемной творческой фантазии. А значит, кисточки в руки – и будем декорировать холодильник. И как оказывается, это можно сделать далеко не только с помощью красок, но и более разнообразных дизайнерских приемов.
С целью создания гармоничного интерьера кухни можно сделать холодильник частью целостной композиции фасадов. Для этого подойдет такой метод, как декорирование поверхностей холодильника виниловой пленкой.
Вы сможете выбрать из широкой гаммы оттенков и фактур пленку, которая сделает холодильник частью единого пространства. Дело это несложное, но требует неспешности и аккуратности. Снимаем с холодильника магнитики и ручки. Если на поверхности есть сколы -шпатлюем их. Тщательно вымываем поверхность холодильника. Замеряем размеры пленки, вырезаем нужный кусок. Немного увлажнив поверхность холодильника, постепенно наклеиваем пленку, прижимая ее плотно к поверхности.
Для того, чтобы подогнуть пленку на торец дверцы, делаем небольшой подрез. аккуратно подрезаем пленку на криволинейных деталях холодильника. Если вы используете для передней поверхности холодильника фотонаклейки, не забудьте отделать пленкой в тон боковые и верхнюю поверхности холодильника.
Функциональный декор – незаменимая вещь на кухне любого размера. Боковые поверхности холодильника обычно образуют достаточно большую площадь, которую можно задействовать для самых разных идей, например, прикрепить небольшие контейнеры с зелеными растениями. Самым практичным будет, конечно, сделать такой мини-сад из кустиков петрушки, укропа и прочей зелени, которая всегда пригодится на кухне.
Не стоит недооценивать простые и быстрые решения по декорированию поверхностей. Настенные самоклеющиеся стикеры идеально подойдут для мгновенного преображения гладких поверхностей холодильника. Можно использовать как готовые композиции, так и составлять собственное произведение, совмещая подходящие рисунки из готовых шаблонов.
Крайне популярно в российских домах стало декорирование холодильника разнообразными магнитами – сувенирными, привезенными из дальних поездок, да и просто оригинального и яркого вида. Можно дополнить такой подход к декору цветовой или тематической систематизацией: составить с помощью разноцветных магнитов единую картину или коллекцию.
Еще одной практичной находкой для декора поверхностей, в том числе – и для холодильника, стало использование черной краски для грифельной доски. Такие поверхности на дверце или боковой части холодильника помогут создать небольшой органайзер на кухне, организовать место для детских игр на кухне, украсить интерьер рисунками, юмористичными фразами и приветиками друг для друга.
С помощью магнитов на поверхности холодильника можно соорудить дополнительный уголок для хранения самых нужных предметов – диспенсеры с крупами и специями, контейнеры для ложек и кухонной утвари, крючки для прихваток и даже держатели для планшета или смартфона. Это поможет собрать все необходимое в одном месте и освободит рабочую поверхность стола.