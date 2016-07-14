Дизайн участка в стиле патио для дачи

Патио – это прекрасная традиция, которая из арабской культуры попала в средиземноморскую и прочно обосновалась из-за своей универсальности и комфортабельности. Удобное патио на участке заменяет беседку, террасу, веранду, столовую и гостиную на свежем воздухе и может стать прекрасным украшением вашего сада.
В ландшафтном проекте очень важно заранее учитывать патио, ведь часто он имеет навес с вьющимися растениями, оформление клумбами по периметру или расположен в тени крупного дерева, бугенвилии.
Современное средиземноморское патио может включать в себя кованые элементы, напольные светильники и подсвечники, шторы, пуфики, ковры. Оно изобилует дополнительными элементами декора и яркими красками на основе охристой палитры.
Патио бывают разными – с навесами и без, испанскими и греческими, современными и этническими. Объединяет же их низкая мягкая мебель с легкими матрасами и привлекательное расположение в тени, в приватной зоне.
Так, для создания удачного проекта патио вам потребуется мягкая мебель, тень от дерева, здания или навеса и мощение – деревянное, керамическое, каменное или плиточное любого типа.
Один из типов патио располагается на веранде, которая имеет не только навес (кровлю, обычно являющуюся частью общей кровли здания), но и большие панорамные окна или двери-слайдеры. В данном случае на турецком патио на фотографии выше реализована идея безрамного складного остекления – окна здесь могут полностью складываться, открывая патио ароматам сада.
Терраса без навеса, но в тени больших деревьев или самого дома – тоже отличное место для организации патио. Обычно такая терраса имеет мощение из натуральной древесины, оформляется без бортиков или экранов и имеет прямой доступ к кухне.
Самый дизайнерский и модный вариант создания патио на участке – это оформление зоны отдыха на приватной мощеной площадке. Здесь располагается диванчик, пара кресел и кофейный столик, отсюда открывается хороший вид на сад или бассейн.
Современные люксовые патио в Испании, Мексике, США и Австралии имеют особенное настроение. Они созданы на основе мощеной площадки с мягкой низкой мебелью, но не ограничиваются ею – здесь мы найдем бассейн, летнюю кухню со столовой группой, гостевой домик у бассейна и очаг прямо на патио.
Патио также различаются по стилям оформления. Например, греческий островной вариант всегда белоснежен и приемлет лишь бледно-каменные и сине-голубые оттенки в качестве дополнения. Обычно он выглядит будто воздушным, невесомым, а само патио располагается прямо у дома, на мощеной площадке с каменным оштукатуренным ограждением.
Современное патио выглядит иначе. Обычно оно создано на основе определенного оттенка древесины, который используется в мебели или мощении террасы. Приглушенные бледные оттенки здесь дополняются сочными тропическими. Используется мебель из техноротанга, палет или натуральная плетеная.
Еще один стиль, который стоит упомянуть в деле дизайна патио – рустик. Такая зона отдыха основана на деревянной мебели из массива с эффектами потертости или без, грубоватом этническом текстиле, мебели из слэбов и декоративном цветном стекле.
Стильное патио может располагаться и на плоской крыше. Отсюда часто открываются шикарные виды на окрестности, а достаточно большая площадка помогает организовать зону отдыха самым оптимальным образом.
Оригинальное патио создано не на основе мебели, а на основе диванчиков из глины, на которые положены мягкие и легкие матрасы. Такое патио можно назвать интегрированным или оригинальным и оно – наиболее привлекательный вариант для этнического декора.
Еще один вариант оригинального патио основан на столовой группе под навесом и заборе с дополнительной «ступенью» или лавочкой вдоль него. Такие патио можно встретить на Эгейских островах, они полны особенного райского очарования.
Маленькое патио для дачи организовать достаточно просто. Как минимум, вам нужно одно-два удобных и низких кресла любого формата, мощеная площадка размером от 4 кв. метров в тени и (что не менее важно) летний душ, позволяющий после отдыха с радостью освежиться под прохладной водой.
Современные патио могут включать также джакузи, бильярдные, круглую низкую мебель в стиле патио, шезлонги-листочки, декоративную встроенную подсветку, многофункциональные столики и другие интересные детали.
Удивительный вариант оригинального патио с камином может стать изюминкой в вашем проекте дизайна участка – он выглядит очень стильно и колоритно.
Французские колонии в Северной Африке и европейская культура сильно повлияли на образ многих патио при загородных домах. Так, в укромных тенистых уголках появилась европейская, но низкая мебель, голубые ставни на фоне кирпичных стен и торшеры рядом с этническими светильниками из стекла и железа.
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