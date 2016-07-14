Дизайн участка в стиле патио для дачи

Патио – это прекрасная традиция, которая из арабской культуры попала в средиземноморскую и прочно обосновалась из-за своей универсальности и комфортабельности. Удобное патио на участке заменяет беседку, террасу, веранду, столовую и гостиную на свежем воздухе и может стать прекрасным украшением вашего сада.

В ландшафтном проекте очень важно заранее учитывать патио, ведь часто он имеет навес с вьющимися растениями, оформление клумбами по периметру или расположен в тени крупного дерева, бугенвилии.