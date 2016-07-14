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Дизайн участка в стиле патио для дачи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design Терраса в средиземноморском стиле Синий
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Патио – это прекрасная традиция, которая из арабской культуры попала в средиземноморскую и прочно обосновалась из-за своей универсальности и комфортабельности. Удобное патио на участке заменяет беседку, террасу, веранду, столовую и гостиную на свежем воздухе и может стать прекрасным украшением вашего сада.

В ландшафтном проекте очень важно заранее учитывать патио, ведь часто он имеет навес с вьющимися растениями, оформление клумбами по периметру или расположен в тени крупного дерева, бугенвилии.

​Средиземноморское патио

Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design Терраса в средиземноморском стиле
Sweet Home Design

Летняя терраса в частном доме

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

Современное средиземноморское патио может включать в себя кованые элементы, напольные светильники и подсвечники, шторы, пуфики, ковры. Оно изобилует дополнительными элементами декора и яркими красками на основе охристой палитры.

​Три составляющих успеха

REFORMA DE PATIO, MIMESIS INTERIORISMO MIMESIS INTERIORISMO Сад в средиземноморском стиле
MIMESIS INTERIORISMO

MIMESIS INTERIORISMO
MIMESIS INTERIORISMO
MIMESIS INTERIORISMO

Патио бывают разными – с навесами и без, испанскими и греческими, современными и этническими. Объединяет же их низкая мягкая мебель с легкими матрасами и привлекательное расположение в тени, в приватной зоне.

Так, для создания удачного проекта патио вам потребуется мягкая мебель, тень от дерева, здания или навеса и мощение – деревянное, керамическое, каменное или плиточное любого типа.

​Патио на веранде

JSR WINTER GARDEN, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Сад в средиземноморском стиле
Esra Kazmirci Mimarlik

JSR WINTER GARDEN

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Один из типов патио располагается на веранде, которая имеет не только навес (кровлю, обычно являющуюся частью общей кровли здания), но и большие панорамные окна или двери-слайдеры. В данном случае на турецком патио на фотографии выше реализована идея безрамного складного остекления – окна здесь могут полностью складываться, открывая патио ароматам сада.

​Патио на террасе

ESK HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik ГостинаяОсвещение
Esra Kazmirci Mimarlik

ESK HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Терраса без навеса, но в тени больших деревьев или самого дома – тоже отличное место для организации патио. Обычно такая терраса имеет мощение из натуральной древесины, оформляется без бортиков или экранов и имеет прямой доступ к кухне.

​Патио на площадке

EK HOUSE SAKLIKORU, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Балкон и терраса в стиле модерн
Esra Kazmirci Mimarlik

EK HOUSE SAKLIKORU

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Самый дизайнерский и модный вариант создания патио на участке – это оформление зоны отдыха на приватной мощеной площадке. Здесь располагается диванчик, пара кресел и кофейный столик, отсюда открывается хороший вид на сад или бассейн.

​Люксовое патио

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Терраса в средиземноморском стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Современные люксовые патио в Испании, Мексике, США и Австралии имеют особенное настроение. Они созданы на основе мощеной площадки с мягкой низкой мебелью, но не ограничиваются ею – здесь мы найдем бассейн, летнюю кухню со столовой группой, гостевой домик у бассейна и очаг прямо на патио.

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​Греческое патио

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata Терраса в средиземноморском стиле
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

Патио также различаются по стилям оформления. Например, греческий островной вариант всегда белоснежен и приемлет лишь бледно-каменные и сине-голубые оттенки в качестве дополнения. Обычно он выглядит будто воздушным, невесомым, а само патио располагается прямо у дома, на мощеной площадке с каменным оштукатуренным ограждением.

​Патио в стиле модерн

homify Терраса в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Современное патио выглядит иначе. Обычно оно создано на основе определенного оттенка древесины, который используется в мебели или мощении террасы. Приглушенные бледные оттенки здесь дополняются сочными тропическими. Используется мебель из техноротанга, палет или натуральная плетеная.

​Патио в стиле рустик

CASA PURA, ANTONIO HUERTA ARQUITECTOS ANTONIO HUERTA ARQUITECTOS Терраса в средиземноморском стиле
ANTONIO HUERTA ARQUITECTOS

ANTONIO HUERTA ARQUITECTOS
ANTONIO HUERTA ARQUITECTOS
ANTONIO HUERTA ARQUITECTOS

Еще один стиль, который стоит упомянуть в деле дизайна патио – рустик. Такая зона отдыха основана на деревянной мебели из массива с эффектами потертости или без, грубоватом этническом текстиле, мебели из слэбов и декоративном цветном стекле.

​Патио на крыше

Casa Monte di Procida, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione Терраса в средиземноморском стиле
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

Стильное патио может располагаться и на плоской крыше. Отсюда часто открываются шикарные виды на окрестности, а достаточно большая площадка помогает организовать зону отдыха самым оптимальным образом.

​Интегрированное патио

Casa Punta Rasa. Formentera. 2007, Deu i Deu Deu i Deu Терраса в средиземноморском стиле
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

Оригинальное патио создано не на основе мебели, а на основе диванчиков из глины, на которые положены мягкие и легкие матрасы. Такое патио можно назвать интегрированным или оригинальным и оно – наиболее привлекательный вариант для этнического декора.

​Полу-интегрированное патио

Casa di Panarea, Studio di Architettura Manuela Zecca Studio di Architettura Manuela Zecca Терраса в средиземноморском стиле
Studio di Architettura Manuela Zecca

Studio di Architettura Manuela Zecca
Studio di Architettura Manuela Zecca
Studio di Architettura Manuela Zecca

Еще один вариант оригинального патио основан на столовой группе под навесом и заборе с дополнительной «ступенью» или лавочкой вдоль него. Такие патио можно встретить на Эгейских островах, они полны особенного райского очарования.

​Мини-патио для дачи

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design Терраса в средиземноморском стиле
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

Маленькое патио для дачи организовать достаточно просто. Как минимум, вам нужно одно-два удобных и низких кресла любого формата, мощеная площадка размером от 4 кв. метров в тени и (что не менее важно) летний душ, позволяющий после отдыха с радостью освежиться под прохладной водой.

​Патио нового типа

Beach Front Harbor, Juliana Pippi Arquitetura & Design Juliana Pippi Arquitetura & Design Терраса в средиземноморском стиле
Juliana Pippi Arquitetura &amp; Design

Juliana Pippi Arquitetura & Design
Juliana Pippi Arquitetura &amp; Design
Juliana Pippi Arquitetura & Design

Современные патио могут включать также джакузи, бильярдные, круглую низкую мебель в стиле патио, шезлонги-листочки, декоративную встроенную подсветку, многофункциональные столики и другие интересные детали.

​Патио с камином

Toscane, dmesure dmesure Терраса в средиземноморском стиле
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

Удивительный вариант оригинального патио с камином может стать изюминкой в вашем проекте дизайна участка – он выглядит очень стильно и колоритно.

​Патио по-французски

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design Терраса в средиземноморском стиле Синий
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

Французские колонии в Северной Африке и европейская культура сильно повлияли на образ многих патио при загородных домах. Так, в укромных тенистых уголках появилась европейская, но низкая мебель, голубые ставни на фоне кирпичных стен и торшеры рядом с этническими светильниками из стекла и железа.

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