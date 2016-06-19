Что можно построить на даче своими руками

В этой статье мы покажем вам 7 интересных идей красивого ландшафтного дизайна, которые могут быть использованы вами для участка при даче или загородном доме. Все они – практичные, простые, бюджетные и достаточно понятные для того, чтобы сделать все своими руками.

Ландшафтный дизайн участка своими руками – это не только огромная радость от проделанной работы и гордость за нее, но еще и прекрасный пример для ваших детей, которые увидят, как создается мир и все то, что есть в нем.