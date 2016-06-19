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Что можно построить на даче своими руками

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
三本松でONな庭, 平山庭店 平山庭店 Сад Растения
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В этой статье мы покажем вам 7 интересных идей красивого ландшафтного дизайна, которые могут быть использованы вами для участка при даче или загородном доме. Все они – практичные, простые, бюджетные и достаточно понятные для того, чтобы сделать все своими руками.

Ландшафтный дизайн участка своими руками – это не только огромная радость от проделанной работы и гордость за нее, но еще и прекрасный пример для ваших детей, которые увидят, как создается мир и все то, что есть в нем.

​Забор из брусков с клумбами

三本松でONな庭, 平山庭店 平山庭店 Сад Забор и ворота
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

Этот шикарный забор из самых простых брусков создан на бетонном столбчатом фундаменте и направляющих, при этом бруски скомбинированы так, что между ними есть небольшие отверстия. В них вы можете вставить подвесные кашпо с растениями, тем самым вертикально озеленив забор и сад.

​Терраса с дополнениям

ハウスbetweenデッキの庭, 平山庭店 平山庭店 Сад Игровая площадка и качели
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

Эта шикарная семейная терраса с дополнениями для многодетной семьи была создана на совершенно обычном и маленьком дачном участке. Рядом здесь – сарайчик для туалета, по периметру – простой забор и кустарники.

Террасы имеет бетонное основание, которое благодаря камням разного размера выглядит, как каменное. Сама терраса смотрится как красивая площадка у дикого ручья. Рядом – бетонная столешница в форме буквы «П» для сервировки блюд из мангала слева, созданного из кирпича. Рядом – лавочка и деревянный стол, тоже сделанный своими руками.

​Дорожка с обрамлением

三本松でONな庭, 平山庭店 平山庭店 Сад Растения
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

Бетонную дорожку можно также сделать своими руками. В простом варианте она будет слегка неровной, выпуклой, но все равно очень красивой. Поддержать атмосферу лесного или горного ручья поможет обрамление из мелких камней или гальки, кустарников и деревьев.

​Азиатский рокарий

アッタ幡豆の空間, 平山庭店 平山庭店 Сад Растения
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

В отличие от альпийского, азиатский рокарий больше акцентирован именно на камни, чем на растения. Сложить крупные камни красивым способом – настоящее искусство. Они могут быть использованы как скульптура, забор, место для игр детей, отдыха кошек или собак и даже как столик для чая с капкейком, пока вы лежите рядом на террасе.

​Бетонные водоемы

うつくしこむ庭, 平山庭店 平山庭店 Сад Бассейны и водоемы
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

С помощью специальной опалубки вы можете создать из бетона и по-азиатски стильные и современные водоемы. Расположить их можно в любом месте сада – на рельефном склоне, в углу участка, по центру, в композиции с дорожками, рокариями, насаждениями. Такие водоемы просто заливаются водой, а когда она испарится, вы с помощью шланга очищаете его и наливаете вновь. Глубина при этом – около 5-10 см, что достаточно для игр детей, поилки для птиц и домашних питомцев.

​Многоуровневые террасы

段・段・団らんな庭, 平山庭店 平山庭店 Сад Растения
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

Маленькие многоуровневые террасы из дерева – лучшее дополнение к даче для игр детей, которое только можно придумать! Они всегда чистые, быстро сохнут, находятся рядом с домом, интересны для детей и при этом безопасны.

Такие террасы можно расположить вдоль фасада дома с окнами или, наоборот, вдоль абсолютно глухого. Такие многоуровневые террасы имеют столбчатый фундамент – деревянные столбики закопаны в землю и залиты бетоном. Вокруг террас – посадки, о которых вы не будете беспокоиться, если их поломают дети или животные, галька, краник с водой для игр и пара крупных кустарников для создания тени.

​Площадка с галькой

三本松でONな庭, 平山庭店 平山庭店 Сад Игровая площадка и качели
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

Бетонная площадка, для заливки которой используется нестандартная схема – с дополнительным декором в центре – выглядит на этой фотографии очень заманчиво! Под декором вы найдете такое же бетонное основание, а сверху – крупные и мелкие камешки (гальку), выложенные рисунком.

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