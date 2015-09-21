К осеннему интерьеру отлично подходят пледы, покрывала, пуфы, имеющие золотой цвет или желто-оранжевый. При возможности поменяйте обивку на мебели, но придерживайтесь выбранной цветовой гаммы. К таким обоям не подходит мебель из металла или кожи. Рекомендуют их декорировать золотистой парчой, натуральным мехом светлого тона, подходят варианты ручной вязки с деталями серебра и золота. Если вы создали осенний декор на кухне, то в дополнение к обоям возьмите яркую скатерть, салфетки природных тонов, яркую посуду. Сочетайте бордовые оттенки с оранжевым, бежевым, кремовым.

Если вы хотите кардинально изменить интерьер, создав осенний декор, то в таком случае выбирайте только натуральные материалы, например, пробковые обои для осеннего декора, бамбуковые обои, панели из дерева, пробковое напольное покрытие. К обоям можно добавить грубую белую штукатурку, которая станет отличным фоном для различных интерьерных акцентов, или декоративный камень, придающий помещению уют и домашнюю атмосферу.

В данном интерьере дизайнеры использовали обои в клеточку нежного и приятного оттенка. Именно они могут ненавязчиво напоминать об осенних покрывалах и пледах, имеющих похожий рисунок. Поэтому смело можно применять различные вариации таких обоев для создания осеннего декора.