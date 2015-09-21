Осень является чудесной порой, наполненной сочными и яркими красками. Многие стараются принести осень в свое жилище, чтобы и оно заиграло по-новому, стало теплым и жизнерадостным.
Осенний декор интерьера подходит для тех людей, кто любит уютную и спокойную обстановку. Поэтому он более присущ для романтичных натур. Обои для осеннего декора помогут его дополнить, привнести интересные акценты, сделать интерьер более полным и завершенным. Осенний дизайн в основном подразумевает использование таких цветовых решений, как желтый, оранжевый, коричневый, то есть нужны природные, теплые тона.
Самым подходящим орнаментом, полностью характеризующим осенний декор, является цветочный. С одной стороны, он напоминает о летнем периоде, с другой стороны, говорит и об осени. Желательно, чтобы изображение цветов было крупным. Самыми подходящими мотивами являются маки, хризантемы, розы, подсолнухи. Данный орнамент может быть не только на обоях, но и на ткани. Хотя лучше его сочетать с однотонными поверхностями. Если не очень нравится этот орнамент, то возьмите фрагмент обоев, обрамите его в рамку, получив своего рода настенное панно.
Перед тем как использовать определенные аксессуары для осеннего декора, следует определиться с общей цветовой гаммой. Самым выигрышным ведущим тоном является, конечно же, осенне-оранжевый. В качестве дополнительных оттенков также подойдут кирпичный, коричневый, медный и другие подобные оттенки. Если же вам захочется привнести в интерьер яркий цветовой акцент, то для этого случая нужно использовать желто-красный, зеленый, пурпурный, темно-синий, фиолетовый и золотой.
Чтобы обои для осеннего декора не выглядели в интерьере скучно и уныло, следует их дополнить различными интересными аксессуарами. Для оживления интерьера и придания ему некоторого очарования используют фрукты и цветы. Например, наполните вазу яркими фруктами. Хорошей осенней композицией на фоне оранжевых обоев будут зеленые или желтые яблоки вместе с оранжевыми или зелеными тыквами небольшого размера. Для создания определенного настроения можно взять и сухие цветы с ягодными веточками.
Обои хорошо дополняются текстилем, тогда получается настоящее осеннее настроение. Текстиль также должен быть выдержан в соответствующей цветовой гамме. Ткани должны быть плотными и матовыми, например, подойдет мягкий бархат или плюш, лен грубой выделки. Кто не боится смелых экспериментов, может взять шторы солнечных оттенков, от бледно-желтых до оранжевых. Дневной свет при проникновении в такую комнату будет создавать иллюзию солнечных бликов, что повысит не только настроение и работоспособность, но и придаст энергии. Яркие шторы сочетают и с жалюзи. При сочной расцветке штор лучше брать белые жалюзи, чтобы они выгодно оттеняли друг друга. В дополнение шторам и обоям нужны еще акценты. Например, яркие декоративные подушки, ваза из цветного стекла. Главное, чтобы все было выдержано в одном стиле.
К осеннему интерьеру отлично подходят пледы, покрывала, пуфы, имеющие золотой цвет или желто-оранжевый. При возможности поменяйте обивку на мебели, но придерживайтесь выбранной цветовой гаммы. К таким обоям не подходит мебель из металла или кожи. Рекомендуют их декорировать золотистой парчой, натуральным мехом светлого тона, подходят варианты ручной вязки с деталями серебра и золота. Если вы создали осенний декор на кухне, то в дополнение к обоям возьмите яркую скатерть, салфетки природных тонов, яркую посуду. Сочетайте бордовые оттенки с оранжевым, бежевым, кремовым.
Если вы хотите кардинально изменить интерьер, создав осенний декор, то в таком случае выбирайте только натуральные материалы, например, пробковые обои для осеннего декора, бамбуковые обои, панели из дерева, пробковое напольное покрытие. К обоям можно добавить грубую белую штукатурку, которая станет отличным фоном для различных интерьерных акцентов, или декоративный камень, придающий помещению уют и домашнюю атмосферу.
В данном интерьере дизайнеры использовали обои в клеточку нежного и приятного оттенка. Именно они могут ненавязчиво напоминать об осенних покрывалах и пледах, имеющих похожий рисунок. Поэтому смело можно применять различные вариации таких обоев для создания осеннего декора.
Обои для осеннего декора будут смотреться намного лучше, если на них повесить разные картины. Стоит обратить внимание на те картины, которые имеют золотистый, красный или желтый оттенок в композиции. Если вы хотите взять абстракцию, то в композиции должны преобладать золотые, красные, коричневые и темно-коричневые цвета.
Очень интересно будут выглядеть обои, если добавить оригинальные торшеры, настольные лампы с приглушенным светом. Интерьер будет выглядеть романтично и загадочно при использовании аромалампы и свечей.
Для придания особого колорита обоям можно использовать декоративные наклейки или же своими руками нарисовать осенние мотивы. Для этого можно использовать и трафареты для декора. Взятые в этом интерьере обои для фона более темные, а именно темно-коричневые. Этот тон подходит для такого помещения, как спальня, он разбавлен нанесенным рисунком. Для гостиной или любого другого помещения лучше, конечно же, использовать обои для осеннего декора более светлых оттенков. Интерьер прекрасно дополняется декоративными подушками и шторами.
Эльстнор
Осенний декор может выражаться ярко, а можно его использовать ненавязчиво. В таком случае подойдут для создания дизайна и белый цвет, пастельные тона. Обои также могут быть светлого оттенка, но важно, чтобы они имели текстуру или рисунок, относящиеся к осенней тематике. В данном интерьере можно сделать мягкие акценты при помощи различных украшений и аксессуаров.
В данном интерьере использованы обои белого цвета, имеющие цветочный орнамент. Они могут подходить для осеннего дизайна, если все выполнено в прохладных оттенках. Такая осень в интерьере будет не теплой и мягкой, а более строгой, холодной. Но разбавить такой фон возможно при помощи аксессуаров и различных декоративных элементов.
Таким образом, осень является прекрасной порой для обновления интерьера, а в этом смогут помочь обои, воплощающие собой осенний декор. Если правильно подобрать их, то можно получить интерьер, который не даст поддаться осенней хандре, улучшит ваше настроение. Также у вас получится изменить комнату радикально при помощи сезонного интерьера только в том случае, если в дизайне использованы нейтральные тона. Лучше всего, когда присутствует минимум рисунка. Для этого больше подойдут однотонные обои, однотонная мебель. Именно в такой ситуации проще расставить акценты.