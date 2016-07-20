Ландшафтный дизайн для начинающих

Палисадник – пространство между домиком или коттеджем и улицей, он может стать прекрасной отправной точкой для создания полного ландшафтного проекта. Подумайте, какие кустарники и цветы, деревья и ограду вы хотели бы видеть здесь. Найдите гармоничные сочетания, определите бюджет, решите вопрос с материалом мощения дорожки и светильниками.

На палисаднике вы должны научиться многому – как растения взаимодействуют между собой после пересадки, как нужно правильно высаживать саженцы, как долго нужно поливать их после посадки, как идеи выглядят в реальности и как ведут себя объемы с разных ракурсов.