Ландшафтный дизайн для начинающих

9 шагов на пути к успеху! Из начинающих – в любители! Давайте вместе узнавать секреты ландшафтного дизайна!
Палисадник – пространство между домиком или коттеджем и улицей, он может стать прекрасной отправной точкой для создания полного ландшафтного проекта. Подумайте, какие кустарники и цветы, деревья и ограду вы хотели бы видеть здесь. Найдите гармоничные сочетания, определите бюджет, решите вопрос с материалом мощения дорожки и светильниками.
На палисаднике вы должны научиться многому – как растения взаимодействуют между собой после пересадки, как нужно правильно высаживать саженцы, как долго нужно поливать их после посадки, как идеи выглядят в реальности и как ведут себя объемы с разных ракурсов.
Просмотрев многие фотографии удачных и красивых проектов садов, вы наверняка уже нашли несколько самых любимых. Собирайте их в Книги Идей, находите названия любимых растений и узнавайте, доступны ли они для выращивания в вашем климате. Подумайте и о стиле в дизайне сада, декоре патио и террасы – прежде чем приступать, вам стоит узнать, что вы любите, а что – нет.
Затем вам следует реализовать идею места для отдыха. Вам понадобится мощеная площадка или терраса, навес или тень от деревьев или здания, мебель, а также, что самое важное, элементы ограждения – живая изгородь, забор, деревья или декоративные экраны.
Спланировав приватное место для отдыха, вы убедитесь в том, насколько важно точно высчитывать размеры, проверять купленные элементы и материалы, создавать интегрированные пространства, которые не будут ни сливаться с природой или домом, подчиняясь, ни конкурировать с ними.
Если в вашей голове есть интересные мысли, обязательно запишите их на бумаге и подумайте, что вам нужно для их воплощения. Сколько средств, поездки в какие магазины, сколько времени. Решитесь на пару импровизированных проектов и посмотрите, что выйдет! Возможно, вы найдете ваш любимый стиль в ландшафтном дизайне, любимый прием или, что важнее всего, любимое хобби!
После воплощения идеи палисадника, места для отдыха и пары ваших собственных идей приходит пора ухода за тем, что вы уже реализовали. Очень важно соблюдать осторожность – создав слишком много клумб и мест, требующих вашего ухода и внимания, вы можете получить слишком большие трудозатраты в будущем.
Скорее всего вы захотите подумать о сокращении эксплуатационных расходов, засухоустойчивых растениях и самых практичных материалах.
Там, где стоят рядами в кашпо, готовые к посадке потрясающие кусты, деревья с большим потенциалом, маленькие кустики для парадной клумбы и даже однолетники, легко потеряться и купить слишком много всего. Посетив по-настоящему большой рынок саженцев, вы наверняка найдете 10-20 позиций, которые вы просто обязаны иметь в своем саду.
С помощью такой поездки вы сможете вдохновиться на новые подвиги, придумать интересные идеи, посмотреть на многие кустарники и цветы в реальности и открыть новые горизонты.
Посадки на шпалерах, высоких клумбах, пряные грядки, посадки геометричным узором, посадки в мульчированную галькой землю, вьющиеся растения на перголах и навесах – новый этап садоводства, который вам наверняка понравится.
Однотонные высокие кашпо с толстыми стенками – писк моды в ландшафтном дизайне следующих сезонов. Посадки в них проводятся легко, почти любое растение смотрится потрясающе, а мобильность и вовсе заставляет вас считать такое решение гениальным.
Вы можете выращивать пальмы дома и выносить их к бассейну летом. Вырастить дерево апельсина или лимона и поставить его на террасу при столовой группе. Заманчиво, не правда ли?
Живые стриженые изгороди, которые делают любой сад похожим на французский, кустики-шарики, привлекающие внимание гостей и детей, а также десятки других форм и приемов доступны вам вместе с обрезкой кустарников.
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— Проекты домов в американском стиле;