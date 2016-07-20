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Ландшафтный дизайн для начинающих

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад Растения
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9 шагов на пути к успеху! Из начинающих – в любители! Давайте вместе узнавать секреты ландшафтного дизайна!

​Спланируйте и реализуйте идеальный палисадник

RESIDENZA TRA ARCHITETTUR A E NATURA , FASE ARCHITETTI ASSOCIATI FASE ARCHITETTI ASSOCIATI Дома в стиле модерн
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI

FASE ARCHITETTI ASSOCIATI
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI

Палисадник – пространство между домиком или коттеджем и улицей, он может стать прекрасной отправной точкой для создания полного ландшафтного проекта. Подумайте, какие кустарники и цветы, деревья и ограду вы хотели бы видеть здесь. Найдите гармоничные сочетания, определите бюджет, решите вопрос с материалом мощения дорожки и светильниками.

На палисаднике вы должны научиться многому – как растения взаимодействуют между собой после пересадки, как нужно правильно высаживать саженцы, как долго нужно поливать их после посадки, как идеи выглядят в реальности и как ведут себя объемы с разных ракурсов.

​Найдите свои любимые цвета, формы, оттенки и растения

Die Hyazinthe – Pflanze des Monats Dezember, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Озеленение
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Просмотрев многие фотографии удачных и красивых проектов садов, вы наверняка уже нашли несколько самых любимых. Собирайте их в Книги Идей, находите названия любимых растений и узнавайте, доступны ли они для выращивания в вашем климате. Подумайте и о стиле в дизайне сада, декоре патио и террасы – прежде чем приступать, вам стоит узнать, что вы любите, а что – нет.

​Спланируйте приватное место для отдыха

RESIDENZA TRA ARCHITETTUR A E NATURA , FASE ARCHITETTI ASSOCIATI FASE ARCHITETTI ASSOCIATI Сад в стиле модерн
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI

FASE ARCHITETTI ASSOCIATI
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI

Затем вам следует реализовать идею места для отдыха. Вам понадобится мощеная площадка или терраса, навес или тень от деревьев или здания, мебель, а также, что самое важное, элементы ограждения – живая изгородь, забор, деревья или декоративные экраны.

Спланировав приватное место для отдыха, вы убедитесь в том, насколько важно точно высчитывать размеры, проверять купленные элементы и материалы, создавать интегрированные пространства, которые не будут ни сливаться с природой или домом, подчиняясь, ни конкурировать с ними.

​Воплотите пару оригинальных идей

Instalação de plantas fiu suspensas na decoração de um evento, fiu jardins, lda. fiu jardins, lda. Сад в стиле модерн
fiu jardins, lda.

fiu jardins, lda.
fiu jardins, lda.
fiu jardins, lda.

Если в вашей голове есть интересные мысли, обязательно запишите их на бумаге и подумайте, что вам нужно для их воплощения. Сколько средств, поездки в какие магазины, сколько времени. Решитесь на пару импровизированных проектов и посмотрите, что выйдет! Возможно, вы найдете ваш любимый стиль в ландшафтном дизайне, любимый прием или, что важнее всего, любимое хобби!

​Ухаживайте день за днем

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Балкон и терраса в классическом стиле
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

После воплощения идеи палисадника, места для отдыха и пары ваших собственных идей приходит пора ухода за тем, что вы уже реализовали. Очень важно соблюдать осторожность – создав слишком много клумб и мест, требующих вашего ухода и внимания, вы можете получить слишком большие трудозатраты в будущем.

Скорее всего вы захотите подумать о сокращении эксплуатационных расходов, засухоустойчивых растениях и самых практичных материалах.

​Посетите большой рынок саженцев или теплицы

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад Растения
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Там, где стоят рядами в кашпо, готовые к посадке потрясающие кусты, деревья с большим потенциалом, маленькие кустики для парадной клумбы и даже однолетники, легко потеряться и купить слишком много всего. Посетив по-настоящему большой рынок саженцев, вы наверняка найдете 10-20 позиций, которые вы просто обязаны иметь в своем саду.

С помощью такой поездки вы сможете вдохновиться на новые подвиги, придумать интересные идеи, посмотреть на многие кустарники и цветы в реальности и открыть новые горизонты.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Используйте оригинальные методы посадки

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад Растения
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Посадки на шпалерах, высоких клумбах, пряные грядки, посадки геометричным узором, посадки в мульчированную галькой землю, вьющиеся растения на перголах и навесах – новый этап садоводства, который вам наверняка понравится.

​Вдохновитесь простотой растений в кашпо

Pinheiros, Camila Vicari Arquitetura da Paisagem Camila Vicari Arquitetura da Paisagem Сад в стиле модерн
Camila Vicari Arquitetura da Paisagem

Pinheiros

Camila Vicari Arquitetura da Paisagem
Camila Vicari Arquitetura da Paisagem
Camila Vicari Arquitetura da Paisagem

Однотонные высокие кашпо с толстыми стенками – писк моды в ландшафтном дизайне следующих сезонов. Посадки в них проводятся легко, почти любое растение смотрится потрясающе, а мобильность и вовсе заставляет вас считать такое решение гениальным.

Вы можете выращивать пальмы дома и выносить их к бассейну летом. Вырастить дерево апельсина или лимона и поставить его на террасу при столовой группе. Заманчиво, не правда ли?

​Освойте геометричную обрезку кустарников

Kleine tuin in Made, De Rooy Hoveniers De Rooy Hoveniers Сад в стиле модерн
De Rooy Hoveniers

De Rooy Hoveniers
De Rooy Hoveniers
De Rooy Hoveniers

Живые стриженые изгороди, которые делают любой сад похожим на французский, кустики-шарики, привлекающие внимание гостей и детей, а также десятки других форм и приемов доступны вам вместе с обрезкой кустарников. 

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А что для вас самое любимое в ландшафтном дизайне?

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