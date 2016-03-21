Барбекю с мангалом: идеи дизайна и схемы

Проекты шикарных зон отдыха с мангалом и зоной барбекю порадуют вас наличием технических схем и возможностью реального воплощения. Каждому нашему читателю мы искренне желаем успеха в обустройстве мангала и барбекю и прекрасного начала весны, с любовью к природе!
Красивая беседка для отдыха рядом с мангалом – незаменимая часть любого проекта по созданию зоны барбекю на своем участке! Стиль шале, основательный и брутальный, отлично подходит для дизайна такого типа.
Схема, с которой гораздо проще перейти к воплощению этой идеи, выглядит, на первый взгляд, сложной. Например, опоры для всех лавочек с отделкой из камня разноуровневые, и у вас может возникнуть желание упростить схему, сделав их одного размера и высоты, но мы настоятельно советуем использовать именно такую схему, чтобы зона отдыха получилась более живописной.
Отдельного внимания заслуживает кулинарная зона. Красиво оформить ее можно в средиземноморском стиле, очень легком в воплощении. Основа создается из кирпичной кладки в один кирпич по ширине через каждые 0,8-1,2 метра, затем сверху просто накладывается столешница. Кирпичи можно покрасить, а можно даже оставить открытыми, особенно если заранее выбрать красные декоративные.
Не забудьте про пару полочек или передвижной столик, а также про расположение кухни – лучше всего прямо на террасе возле столовой группы.
Рассчитывая размер вашей зоны отдыха, знайте, что и на маленьком пространстве существуют огромные возможности! Например, в этом саду на крыше в центре города разместились шезлонги, патио, кухня, печь, столовая группа и удобные проходы всего лишь на 50 м2 (0,5 сотки).
Удивительные технологии и современный дизайн приводят нас к тому, что переносные и покупные мангалы – чаще всего самый удобный и экономичный способ создать настоящую зону отдыха на природе с кухней. Перед тем, как закладывать фундамент под кирпичную печь, подумайте об этом еще раз.
Подобные мульти-кухни – тоже возможность организовать кухню на свежем воздухе быстро и без проблем. Для нее нужна лишь ровная площадка 1,5x2,5 метра и увлеченный повар.
Мангал на ножках, напольный в виде чаши, переносной маленький или любой другой железный – тоже вариант для создания зоны отдыха на даче или при коттедже. Не думайте, что такая брутальная покупка испортит вам дизайн – посмотрите, как удачно железо сочетается с пляжно-богемным стилем!
Удивительная кухня от компании OCQ просто поражает воображение! Самый сложный проект в нашей подборке она также имеет схему, облегчающую понимание ее обустройства. Обычно для самостоятельного проекта как раз хорошо изучить сложный, профессиональный продукт, затем адаптировать его под себя, упростив и оставив самое нужное. Посмотрим?
Схема этой удивительной кухни достаточно сложна, и разбираясь в ней помните, что все элементы могут быть скомбинированы вами в любой последовательности на столешнице. А основа для такой кухни тоже может быть самая разная, но утопленные в столешницу барбекюшницы выглядят красивее, чем просто стоящие на столе.
Собрать такую кухню вы можете поэлементно, покупая нужные части в магазине, организуя раковину и, например, встроенный бокс для мусора. По одной части за один раз.
Посмотрите на эту удобную печь, которая буквально просит, чтобы ее воссоздали на каждой террасе мире. Простая столешница с углублением может быть сделана из огнеупорного кирпича, а специальные выступы или, как в данном проекте, железные направляющие с возможностью выбора уровня, помогут вам готовить разные блюда на разной высоте от огня.
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