Барбекю с мангалом: идеи дизайна и схемы

Отдельного внимания заслуживает кулинарная зона. Красиво оформить ее можно в средиземноморском стиле, очень легком в воплощении. Основа создается из кирпичной кладки в один кирпич по ширине через каждые 0,8-1,2 метра, затем сверху просто накладывается столешница. Кирпичи можно покрасить, а можно даже оставить открытыми, особенно если заранее выбрать красные декоративные.

Не забудьте про пару полочек или передвижной столик, а также про расположение кухни – лучше всего прямо на террасе возле столовой группы.