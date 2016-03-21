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Барбекю с мангалом: идеи дизайна и схемы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
The modular Outdoor Kitchen, OCQ - Outdoor Cooking Queen OCQ - Outdoor Cooking Queen Балкон, веранда и террасаМебель
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Проекты шикарных зон отдыха с мангалом и зоной барбекю порадуют вас наличием технических схем и возможностью реального воплощения. Каждому нашему читателю мы искренне желаем успеха в обустройстве мангала и барбекю и прекрасного начала весны, с любовью к природе!

Проект № 1: отдых в стиле шале

Progetto Giardino, Federico Vota design Federico Vota design Сад в рустикальном стиле
Federico Vota design

Federico Vota design
Federico Vota design
Federico Vota design

Красивая беседка для отдыха рядом с мангалом – незаменимая часть любого проекта по созданию зоны барбекю на своем участке! Стиль шале, основательный и брутальный, отлично подходит для дизайна такого типа.

​Проект № 1: схема

Progetto Giardino, Federico Vota design Federico Vota design
Federico Vota design

Federico Vota design
Federico Vota design
Federico Vota design

Схема, с которой гораздо проще перейти к воплощению этой идеи, выглядит, на первый взгляд, сложной. Например, опоры для всех лавочек с отделкой из камня разноуровневые, и у вас может возникнуть желание упростить схему, сделав их одного размера и высоты, но мы настоятельно советуем использовать именно такую схему, чтобы зона отдыха получилась более живописной.

​Проект № 2: кухня

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Отдельного внимания заслуживает кулинарная зона. Красиво оформить ее можно в средиземноморском стиле, очень легком в воплощении. Основа создается из кирпичной кладки в один кирпич по ширине через каждые 0,8-1,2 метра, затем сверху просто накладывается столешница. Кирпичи можно покрасить, а можно даже оставить открытыми, особенно если заранее выбрать красные декоративные.

Не забудьте про пару полочек или передвижной столик, а также про расположение кухни – лучше всего прямо на террасе возле столовой группы.

​Проект № 3: идеальная планировка

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES Балкон и терраса в стиле модерн
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

Рассчитывая размер вашей зоны отдыха, знайте, что и на маленьком пространстве существуют огромные возможности! Например, в этом саду на крыше в центре города разместились шезлонги, патио, кухня, печь, столовая группа и удобные проходы всего лишь на 50 м2 (0,5 сотки).

​Проект № 4: переносной мангал

Na Grilla z designem od Fabryka Form, Fabryka Form Fabryka Form Сад Грильницы
Fabryka Form

Fabryka Form
Fabryka Form
Fabryka Form

Удивительные технологии и современный дизайн приводят нас к тому, что переносные и покупные мангалы – чаще всего самый удобный и экономичный способ создать настоящую зону отдыха на природе с кухней. Перед тем, как закладывать фундамент под кирпичную печь, подумайте об этом еще раз.

​Проект № 5: мульти-кухня

The modular Outdoor Kitchen, OCQ - Outdoor Cooking Queen OCQ - Outdoor Cooking Queen Балкон, веранда и террасаМебель
OCQ – Outdoor Cooking Queen

The modular Outdoor Kitchen

OCQ - Outdoor Cooking Queen
OCQ – Outdoor Cooking Queen
OCQ - Outdoor Cooking Queen

Подобные мульти-кухни – тоже возможность организовать кухню на свежем воздухе быстро и без проблем. Для нее нужна лишь ровная площадка 1,5x2,5 метра и увлеченный повар.

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Проект № 6: железный мангал

BAHÇE ŞÖMİNESİ , BAHÇE ŞÖMİNESİ BAHÇE ŞÖMİNESİ Сад Грильницы
BAHÇE ŞÖMİNESİ

BAHÇE ŞÖMİNESİ
BAHÇE ŞÖMİNESİ
BAHÇE ŞÖMİNESİ

Мангал на ножках, напольный в виде чаши, переносной маленький или любой другой железный – тоже вариант для создания зоны отдыха на даче или при коттедже. Не думайте, что такая брутальная покупка испортит вам дизайн – посмотрите, как удачно железо сочетается с пляжно-богемным стилем!

​Проект № 7: люксовый комфорт

bbqube Outdoor Kitchen stone, OCQ - Outdoor Cooking Queen OCQ - Outdoor Cooking Queen
OCQ – Outdoor Cooking Queen

bbqube Outdoor Kitchen stone

OCQ - Outdoor Cooking Queen
OCQ – Outdoor Cooking Queen
OCQ - Outdoor Cooking Queen

Удивительная кухня от компании OCQ просто поражает воображение! Самый сложный проект в нашей подборке она также имеет схему, облегчающую понимание ее обустройства. Обычно для самостоятельного проекта как раз хорошо изучить сложный, профессиональный продукт, затем адаптировать его под себя, упростив и оставив самое нужное. Посмотрим?

​Проект № 7: схема

bbqube Outdoor Kitchen stone, OCQ - Outdoor Cooking Queen OCQ - Outdoor Cooking Queen
OCQ – Outdoor Cooking Queen

bbqube Outdoor Kitchen stone

OCQ - Outdoor Cooking Queen
OCQ – Outdoor Cooking Queen
OCQ - Outdoor Cooking Queen

Схема этой удивительной кухни достаточно сложна, и разбираясь в ней помните, что все элементы могут быть скомбинированы вами в любой последовательности на столешнице. А основа для такой кухни тоже может быть самая разная, но утопленные в столешницу барбекюшницы выглядят красивее, чем просто стоящие на столе.

Собрать такую кухню вы можете поэлементно, покупая нужные части в магазине, организуя раковину и, например, встроенный бокс для мусора. По одной части за один раз.

​Проект № 8: вдохновляющая схема

homify Сад в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Посмотрите на эту удобную печь, которая буквально просит, чтобы ее воссоздали на каждой террасе мире. Простая столешница с углублением может быть сделана из огнеупорного кирпича, а специальные выступы или, как в данном проекте, железные направляющие с возможностью выбора уровня, помогут вам готовить разные блюда на разной высоте от огня.

Красивая летняя кухня с мангалом

Casa El Paso I, ARRILLAGA&PAROLA ARRILLAGA&PAROLA Дома в стиле модерн
ARRILLAGA&amp;PAROLA

ARRILLAGA&PAROLA
ARRILLAGA&amp;PAROLA
ARRILLAGA&PAROLA

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