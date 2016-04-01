Вы всего лишь в 6 шагах от своего собственного балкона!

Если вы арендуете жилое помещение, то после того как вы определитесь с видом и расположением балкона, нужно получить разрешение у собственника. Вы должны с ним проконсультироваться, задать нужные вопросы и просчитать приблизительные расходы. Важно, чтобы владелец понял все преимущества балкона и тогда у него не будет никаких возражений.

Важно помнить и о других жильцах, какой дискомфорт может это им принести. Будет вежливо и правильно с вашей стороны обсудить с ними это заранее, предупредить, так как им придется испытывать дискомфорт из-за шума и пыли.