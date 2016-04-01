Вы всего лишь в 6 шагах от своего собственного балкона!

В современной городской жизни с долгим нахождением в офисе, в закрытых автомобилях и закрытых помещениях с кондиционером так хочется вдохнуть свежего воздуха. Он способен и расслабить, и упокоить после рабочего дня. Поэтому хорошо иметь балкон. Но зачастую он либо совсем маленький, либо его вовсе нет. Если такая ситуация есть у вас, то эта статья именно для вас! Вы наверняка мечтаете о балконе, где можно погреться под лучами солнца и выпить чашечку кофе. Есть несколько простых шагов, которые помогут этого достичь. В этой статье вы узнаете, на что обратить внимание при строительстве балкона, какие вопросы нужно решить на стадии проектирования.
Прежде всего, вы должны решить, какой вид балкона может быть построен именно в этом доме и какой из этих видов вам больше всего нравится. Если есть место, чтобы сделать выступающий наружу балкон, то это разумный выбор, так как он не будет занимать пространство самого помещения. Если же комната достаточно большая, то внешнюю стену можно убрать, поставив для выбранной зоны раздвижные стеклянные двери. Такой вариант тоже будет хорошо смотреться. Поэтому выбирайте балкон, исходя из ваших предпочтений и возможностей.
Балкон с видом на юг, на восток или юго-восток принесет хорошее освещение. Восточная сторона балкона обеспечит утренними лучами света, которые считаются самыми полезными. Очень важно также, какой вид открывается перед балконом – сад или улица. Балкон с видом на высотное здание вряд ли принесет солнечный свет, балкон на оживленной улице принесет только загрязненный воздух и шум. А вот балкон с видом на сад будет освежать, так что этот вариант намного лучше. Поэтому обратите внимание на расположение будущего балкона, учтите все нюансы. Многие люди следуют принципам Васты в вопросах расположения комнат. Вы можете почитать об этом подробнее и взять что-то для себя на заметку.
Когда вышеупомянутые шаги выполнены, разрешение необходимо получить для сноса и строительства. Обычно это занимает всего пару недель до того, как работа может быть начата. Соответствующие органы проверяют план дома, чтобы убедиться, что обязательное соотношение открытого пространства сохраняется даже после изменений, а затем предоставляют разрешение на строительство.
Если вы арендуете жилое помещение, то после того как вы определитесь с видом и расположением балкона, нужно получить разрешение у собственника. Вы должны с ним проконсультироваться, задать нужные вопросы и просчитать приблизительные расходы. Важно, чтобы владелец понял все преимущества балкона и тогда у него не будет никаких возражений.
Важно помнить и о других жильцах, какой дискомфорт может это им принести. Будет вежливо и правильно с вашей стороны обсудить с ними это заранее, предупредить, так как им придется испытывать дискомфорт из-за шума и пыли.
Поскольку строительство балкона не будет сделано за один день и даже в течение нескольких дней, то стоит подумать о том, что во время работы помещение не будет иметь никаких стен. Поэтому имеет смысл делать это в то время, когда не слишком жарко и не сильно холодно. Попробуйте сделать это в то время, когда погода относительно терпима. Так как балкон добавляется к комнате, она претерпит некоторые изменения. Поэтому его строительство должно быть завершено до другой реконструкции, косметического ремонта, утепления. Иначе это будет пустая трата времени, денег и усилий, чтобы сделать все это снова. Продумывайте все наперед.
Денежные вопросы при планировании добавить балкона должны быть подробно обсуждены со строительной бригадой, просчитайте возможные расходы. Во время строительства нужно сделать много работ, к примеру, ломать стены, грузить материалы, выкидывать строительный мусор, кладка плитки, сглаживать стены для установки дверей, работы с электрикой и многое другое. Все это имеет свою цену. Поэтому такой вопрос должен решаться до начала работ, чтобы потом вы не получили сюрприз.
Когда вы пройдете все эти шаги, выполните их, стадия планирования балкона закончится. Потом останется только ждать и наблюдать, как создается маленький оазис, ваше место отдыха. Вы будете удивлены, сколько спокойствия может принести это небольшое открытое пространство. Дополните балкон некоторыми растениями и вы станете ближе к природе прямо у себя дома. Для большего вдохновения загляните в статью, как с умом обустроить ваш балкон.