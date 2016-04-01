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Вы всего лишь в 6 шагах от своего собственного балкона!

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Proyecto de viviendas de lujo - Morano Mare, Raul Caballeria Arquitectos S.A.S Raul Caballeria Arquitectos S.A.S Балкон и терраса в стиле модерн Металлический / Серебристый
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В современной городской жизни с долгим нахождением в офисе, в закрытых автомобилях и закрытых помещениях с кондиционером так хочется вдохнуть свежего воздуха. Он способен и расслабить, и упокоить после рабочего дня. Поэтому хорошо иметь балкон. Но зачастую он либо совсем маленький, либо его вовсе нет. Если такая ситуация есть у вас, то эта статья именно для вас! Вы наверняка мечтаете о балконе, где можно погреться под лучами солнца и выпить чашечку кофе. Есть несколько простых шагов, которые помогут этого достичь. В этой статье вы узнаете, на что обратить внимание при строительстве балкона, какие вопросы нужно решить на стадии проектирования.

Вид балкона

Визуализация: квартира в Петербурге , OK Interior Design OK Interior Design Балкон и терраса в стиле модерн
OK Interior Design

Визуализация: квартира в Петербурге

OK Interior Design
OK Interior Design
OK Interior Design

Прежде всего, вы должны решить, какой вид балкона может быть построен именно в этом доме и какой из этих видов вам больше всего нравится. Если есть место, чтобы сделать выступающий наружу балкон, то это разумный выбор, так как он не будет занимать пространство самого помещения. Если же комната достаточно большая, то внешнюю стену можно убрать, поставив для выбранной зоны раздвижные стеклянные двери. Такой вариант тоже будет хорошо смотреться. Поэтому выбирайте балкон, исходя из ваших предпочтений и возможностей.

Расположение балкона

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A-partmentdesign studio

Предметы мебели в интерьере балкона. Стиль шале

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

Балкон с видом на юг, на восток или юго-восток принесет хорошее освещение. Восточная сторона балкона обеспечит утренними лучами света, которые считаются самыми полезными. Очень важно также, какой вид открывается перед балконом – сад или улица. Балкон с видом на высотное здание вряд ли принесет солнечный свет, балкон на оживленной улице принесет только загрязненный воздух и шум. А вот балкон с видом на сад будет освежать, так что этот вариант намного лучше. Поэтому обратите внимание на расположение будущего балкона, учтите все нюансы. Многие люди следуют принципам Васты в вопросах расположения комнат. Вы можете почитать об этом подробнее и взять что-то для себя на заметку.

Получение разрешения

Apartamento Groenlândia, Studio 011 Arquitetura Studio 011 Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
Studio 011 Arquitetura

Studio 011 Arquitetura
Studio 011 Arquitetura
Studio 011 Arquitetura

Когда вышеупомянутые шаги выполнены, разрешение необходимо получить для сноса и строительства. Обычно это занимает всего пару недель до того, как работа может быть начата. Соответствующие органы проверяют план дома, чтобы убедиться, что обязательное соотношение открытого пространства сохраняется даже после изменений, а затем предоставляют разрешение на строительство.

Решение вопроса с домовладельцем

Proyecto de viviendas de lujo - Morano Mare, Raul Caballeria Arquitectos S.A.S Raul Caballeria Arquitectos S.A.S Балкон и терраса в стиле модерн Металлический / Серебристый
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

Если вы арендуете жилое помещение, то после того как вы определитесь с видом и расположением балкона, нужно получить разрешение у собственника. Вы должны с ним проконсультироваться, задать нужные вопросы и просчитать приблизительные расходы. Важно, чтобы владелец понял все преимущества балкона и тогда у него не будет никаких возражений.

Важно помнить и о других жильцах, какой дискомфорт может это им принести. Будет вежливо и правильно с вашей стороны обсудить с ними это заранее, предупредить, так как им придется испытывать дискомфорт из-за шума и пыли.

Подходящее время

Stadtvilla in Hinterbrühl bei Wien, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS Балкон и терраса в классическом стиле
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

Поскольку строительство балкона не будет сделано за один день и даже в течение нескольких дней, то стоит подумать о том, что во время работы помещение не будет иметь никаких стен. Поэтому имеет смысл делать это в то время, когда не слишком жарко и не сильно холодно. Попробуйте сделать это в то время, когда погода относительно терпима. Так как балкон добавляется к комнате, она претерпит некоторые изменения. Поэтому его строительство должно быть завершено до другой реконструкции, косметического ремонта, утепления. Иначе это будет пустая трата времени, денег и усилий, чтобы сделать все это снова. Продумывайте все наперед.

Возможные расходы

Mini véranda, MJ Intérieurs MJ Intérieurs Балкон и терраса в классическом стиле
MJ Intérieurs

MJ Intérieurs
MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

Денежные вопросы  при планировании добавить балкона должны быть подробно обсуждены со строительной бригадой, просчитайте возможные расходы. Во время строительства нужно сделать много работ, к примеру, ломать стены, грузить материалы, выкидывать строительный мусор, кладка плитки, сглаживать стены для установки дверей, работы с электрикой и многое другое. Все это имеет свою цену. Поэтому такой вопрос должен решаться до начала работ, чтобы потом вы не получили сюрприз.

Когда вы пройдете все эти шаги, выполните их, стадия планирования балкона закончится. Потом останется только ждать и наблюдать, как создается маленький оазис, ваше место отдыха. Вы будете удивлены, сколько спокойствия может принести это небольшое открытое пространство. Дополните балкон некоторыми растениями и вы станете ближе к природе прямо у себя дома. Для большего вдохновения загляните в статью, как с умом обустроить ваш балкон.

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