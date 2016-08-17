Дизайн современного сада таит в себе не только трендовые решения, но и качественно выполненную работу. Здесь нет дешевых материалов, недоделанных деталей, непрактичных решений.
Дизайн участка в стиле модерн базируется на стремлении к отдыху и расслаблению. Он подойдет людям, ведущим активный образ жизни, с насыщенными буднями, которые и работают, и путешествуют, и имеют хобби. Именно при таком стиле жизни хочется видеть свой сад предельно современным, удобным в уборке почти на уровне квартиры и не доставляющим лишних хлопот.
Самые популярные дорожки в современном саду – составленные из отдельных плит и окруженные либо газоном, либо зоной с галькой или мелкими камнями. Такие дорожки почти незаметны в маленьком формате или, наоборот, контрастируют с общим пейзажем и выделяются (например, черные плиты на фоне белой гальки).
Участок в стиле модерн всегда имеет строгую геометрию. Даже если вы найдете здесь пару плавных линий и изгибов, то лишь в формате люксовой круглой террасы. В основном здесь пространство разбито на прямоугольники – популярны многоуровневые террасы и ступени. Самой главной зоной становится площадка прямо у дома, вымощенная камнем или плиткой. В разных частях сада здесь располагаются столовая и патио. Затем дорожка ведет вас к газонной площадке, окруженной клумбами с цветами, кустарниками и деревьями.
Среди различных материалов вы советуем вам обратить внимание на плитку под камень и термодерево. Следует отдать предпочтение нейтральной цветовой гамме (например, серо-бежевой) с добавлением парочки ярких акцентов на выбор.
Очень популярна интегрированная подсветка – в террасы и ступени, в стены и заборы, точечная подсветка кустарников и растений. В тренде неоновые ленты, простые споты, гирлянды.
Актуальна частично засыпка зон и клумб галькой, мелким камнем. Такой подход позволяет всегда держать сад в чистоте (даже после сильного дождя он остается красивым), эффективно бороться с сорняками.
Кроме всего прочего, популярна интеграция некоторых функций для мощеных площадок и террас. Так, здесь появляются клумбы, деревья с корневой системой прямо под площадкой, интегрированные бассейны, джакузи, песочницы в саму террасу.
Стандартный бассейн с элементами модерна всегда располагается недалеко от террасы для шезлонгов. Самый распространенный вариант – это бассейн, с двух сторон (узких) окруженный террасами, а с двух других – сливами, которые затем переходят в газонную площадку.
Популярны и бассейны, встроенные (интегрированные) прямо в террасу – бетонные и на основе композитных чаш.
Цвета бассейнов, актуальные для дизайна сада в стиле модерн – стратосфера, перванш, берлинская лазурь, рица, королевский бриллиант.
Среди прочего, в современных садах очень распространено использование небольших прямоугольных или L-образных водоемов. Они позволяют повысить влажность в жаркий день возле зоны отдыха, а журчание воды позитивно сказывается на атмосфере полного релакса.
Такие водоемы могут даже не иметь ни растительности, ни рыб внутри. На задней стенке есть моторчик и излив (фонтан или в виде водопада), который с помощью электричества поднимает воду со дна и изливает сверху. Конечно же, периодически воду стоит менять. Для малышей он также может заменить маленький чашу-бассейн.
Оформляется водоем с помощью керамической плитки или мозаики. Также он может быть сделан на основе черной пленки (из ПВХ, ок. 200-300 рублей за кв. метр), что позволит сэкономить на отделке.
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