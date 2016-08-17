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Дизайн участка в стиле модерн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos Бассейн в стиле модерн
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Дизайн современного сада таит в себе не только трендовые решения, но и качественно выполненную работу. Здесь нет дешевых материалов, недоделанных деталей, непрактичных решений.

Дизайн участка в стиле модерн базируется на стремлении к отдыху и расслаблению. Он подойдет людям, ведущим активный образ жизни, с насыщенными буднями, которые и работают, и путешествуют, и имеют хобби. Именно при таком стиле жизни хочется видеть свой сад предельно современным, удобным в уборке почти на уровне квартиры и не доставляющим лишних хлопот.

​Дорожки

Maison, Meero Meero Сад в классическом стиле
Meero

Meero
Meero
Meero

Самые популярные дорожки в современном саду – составленные из отдельных плит и окруженные либо газоном, либо зоной с галькой или мелкими камнями. Такие дорожки почти незаметны в маленьком формате или, наоборот, контрастируют с общим пейзажем и выделяются (например, черные плиты на фоне белой гальки).

​Планировка современного сада

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke, Katherine Roper Landscape & Garden Design Katherine Roper Landscape & Garden Design Сад в азиатском стиле
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke

Katherine Roper Landscape & Garden Design
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design
Katherine Roper Landscape & Garden Design

Участок в стиле модерн всегда имеет строгую геометрию. Даже если вы найдете здесь пару плавных линий и изгибов, то лишь в формате люксовой круглой террасы. В основном здесь пространство разбито на прямоугольники – популярны многоуровневые террасы и ступени. Самой главной зоной становится площадка прямо у дома, вымощенная камнем или плиткой. В разных частях сада здесь располагаются столовая и патио. Затем дорожка ведет вас к газонной площадке, окруженной клумбами с цветами, кустарниками и деревьями.

​Материалы для дизайна сада

Contemporary Modern Family Garden Rosemary Coldstream Garden Design Limited Сад в стиле модерн
Rosemary Coldstream Garden Design Limited

Contemporary Modern Family Garden

Rosemary Coldstream Garden Design Limited
Rosemary Coldstream Garden Design Limited
Rosemary Coldstream Garden Design Limited

Среди различных материалов вы советуем вам обратить внимание на плитку под камень и термодерево. Следует отдать предпочтение нейтральной цветовой гамме (например, серо-бежевой) с добавлением парочки ярких акцентов на выбор.

Очень популярна интегрированная подсветка – в террасы и ступени, в стены и заборы, точечная подсветка кустарников и растений. В тренде неоновые ленты, простые споты, гирлянды.

Актуальна частично засыпка зон и клумб галькой, мелким камнем. Такой подход позволяет всегда держать сад в чистоте (даже после сильного дождя он остается красивым), эффективно бороться с сорняками.

​Трендовая интеграция

Appartement parisien, Meero Meero Сад в стиле модерн
Meero

Meero
Meero
Meero

Кроме всего прочего, популярна интеграция некоторых функций для мощеных площадок и террас. Так, здесь появляются клумбы, деревья с корневой системой прямо под площадкой, интегрированные бассейны, джакузи, песочницы в саму террасу.

​Бассейн в современном саду

CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos Бассейн в стиле модерн
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

Стандартный бассейн с элементами модерна всегда располагается недалеко от террасы для шезлонгов. Самый распространенный вариант – это бассейн, с двух сторон (узких) окруженный террасами, а с двух других – сливами, которые затем переходят в газонную площадку.

Популярны и бассейны, встроенные (интегрированные) прямо в террасу – бетонные и на основе композитных чаш.

Цвета бассейнов, актуальные для дизайна сада в стиле модерн – стратосфера, перванш, берлинская лазурь, рица, королевский бриллиант.

​Водоем в современном саду

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Среди прочего, в современных садах очень распространено использование небольших прямоугольных или L-образных водоемов. Они позволяют повысить влажность в жаркий день возле зоны отдыха, а журчание воды позитивно сказывается на атмосфере полного релакса.

Такие водоемы могут даже не иметь ни растительности, ни рыб внутри. На задней стенке есть моторчик и излив (фонтан или в виде водопада), который с помощью электричества поднимает воду со дна и изливает сверху. Конечно же, периодически воду стоит менять. Для малышей он также может заменить маленький чашу-бассейн.

Оформляется водоем с помощью керамической плитки или мозаики. Также он может быть сделан на основе черной пленки (из ПВХ, ок. 200-300 рублей за кв. метр), что позволит сэкономить на отделке.

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