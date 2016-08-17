Дизайн современного сада таит в себе не только трендовые решения, но и качественно выполненную работу. Здесь нет дешевых материалов, недоделанных деталей, непрактичных решений.

Дизайн участка в стиле модерн базируется на стремлении к отдыху и расслаблению. Он подойдет людям, ведущим активный образ жизни, с насыщенными буднями, которые и работают, и путешествуют, и имеют хобби. Именно при таком стиле жизни хочется видеть свой сад предельно современным, удобным в уборке почти на уровне квартиры и не доставляющим лишних хлопот.