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Дизайн участка: тренды и стиль 2016

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
London Garden Chelsea, Bartholomew Landscaping Bartholomew Landscaping Сад в стиле модерн
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Дизайн участка является сложной наукой. В деле планирования и дизайна участка есть целый ряд стилей, приемов и технологий и, конечно же, собственные модные тренды. В этой статье мы расскажем о нескольких из них, особенно популярных в 2016 году.

В целом участок при дизайне можно выделить несколько типовых зон – мощеная площадка, деревянная терраса, газонная площадка, сад, декоративные клумбы. Создавая идеальный сад, помните, что даже маленькая, но идеально спланированная качественная зона может считаться полноценной

Модное средиземноморье

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Именно средиземноморские идеи, развиваясь и адаптируясь под 21-ый век, сейчас наиболее популярны в дизайне участка. Мы видим, как мозаика, патио, местные растения, керамическая плитка, арабские светильники и другие элементы данной культуры завоевывают сердца дизайнеров по всему миру.

​Плавные переходы

Bartholomew Landscaping design and build London Garden Bartholomew Landscaping Сад в стиле модерн
Bartholomew Landscaping

Bartholomew Landscaping design and build London Garden

Bartholomew Landscaping
Bartholomew Landscaping
Bartholomew Landscaping

Отсутствие видимых стыков между материалами оформления, многоуровневыми террасами или просто камнем и деревом в мощении площадки – важный нюанс современного дизайна сада. Плавные переходы и линии, круглые формы и изгибы тоже имеют отношение к стратегии сада без жестких рамок и в едином стиле.

В посадках тоже наблюдается данная тенденция. Ландшафтные дизайнеры стараются сделать так, чтобы каждое место было занято растением, создавая образ идеального, благополучного сада с пышным ростом и цветением. Ни одно место не остается незанятым, а на месте стыков материалов или зон мы видим миниатюрные декоративные зонирующие клумбы.

​Многоуровневая подсветка

Pergolas, Biossun Biossun Сад в стиле модерн
Biossun

Biossun
Biossun
Biossun

Среди интересных идей – подсветка отдельных деревьев и кустарников, оформление гирляндой особенно красивых экземпляров из коллекции вашего сада, а также подсветка, встроенная в террасы, мощение, ступени, потолок в беседке или в навес.

​Стратегия патио

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Сад в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Практически в каждом модном современном проекте дизайна сада мы найдем патио. Возможность создать комфортабельное место для отдыха здесь реализована благодаря бетонной или деревянной основе и мягким съемным деталям.

​Двери-слайдеры в сад или на террасу

CASA XOCHIMILCO _ II, rOOtstudio rOOtstudio Сад в стиле минимализм
rOOtstudio

rOOtstudio
rOOtstudio
rOOtstudio

Большие двери-слайдеры для выхода на террасу очень важны для ощущения полного комфорта в загородном доме или на даче. Они не обязательно должны вести в гостиную или столовую, даже на кухне, в спальне, на веранде или в холле они смотрятся изумительно!

​Очарование бутик-отеля

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design Терраса в средиземноморском стиле Твердая древесина Бежевый
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

Дизайн участка в стиле террасы или сада при бутик-отеле имеет свои неоспоримые преимущества. Здесь стиль выводится на первый план, полностью вытесняя персонализацию дизайна, но при этом сам проект выглядит эталонным, просто идеальным.

Для того, чтобы создать дизайн-проект участка в стиле бутик-отеля, вам нужно представить, как данная стратегия работает в оригинале. Например, зоны отдыха максимально отдалены и приватны от зон работы (кулинарии и садоводства) и обращены на лучшие из возможных видов. А подача блюд на террасу и напитков на патио практически незаметна для отдыхающих.

Любые индивидуальные предметы декора, которые имеют для вас особое значение, напоминают о прошлых событиях или людях, просто не используются, а вот традиционный декор в выбранном вами стиле выбирается с особым трепетом.

Геометрический строгий дизайн

​The roof terrace at the Chelsea House. Nash Baker Architects Ltd Балкон и терраса в классическом стиле
Nash Baker Architects Ltd

​The roof terrace at the Chelsea House.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

Геометричность французского сада нравится многим любителям современной эстетики в ландшафтном дизайне. Например, традиционные оливковые деревья, как на фотографии выше, или пряные травы в кадках были взяты именно из такого типа сада.

Также очень популярны цитрусовые деревья, которые растут в доме и выносятся на террасу летом (апельсины, лимоны и грейпфруты). Французский сад любит и декоративные геометричные посадки овощей и ягодных кустарников. Расположенные рядами, квадратами, ромбами на больших клумбах, сверху они выглядят эффектным орнаментом, составленным из различных растений.

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