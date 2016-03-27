Дизайн участка: тренды и стиль 2016

Дизайн участка является сложной наукой. В деле планирования и дизайна участка есть целый ряд стилей, приемов и технологий и, конечно же, собственные модные тренды. В этой статье мы расскажем о нескольких из них, особенно популярных в 2016 году.
В целом участок при дизайне можно выделить несколько типовых зон – мощеная площадка, деревянная терраса, газонная площадка, сад, декоративные клумбы. Создавая идеальный сад, помните, что даже маленькая, но идеально спланированная качественная зона может считаться полноценной
Именно средиземноморские идеи, развиваясь и адаптируясь под 21-ый век, сейчас наиболее популярны в дизайне участка. Мы видим, как мозаика, патио, местные растения, керамическая плитка, арабские светильники и другие элементы данной культуры завоевывают сердца дизайнеров по всему миру.
Отсутствие видимых стыков между материалами оформления, многоуровневыми террасами или просто камнем и деревом в мощении площадки – важный нюанс современного дизайна сада. Плавные переходы и линии, круглые формы и изгибы тоже имеют отношение к стратегии сада без жестких рамок и в едином стиле.
В посадках тоже наблюдается данная тенденция. Ландшафтные дизайнеры стараются сделать так, чтобы каждое место было занято растением, создавая образ идеального, благополучного сада с пышным ростом и цветением. Ни одно место не остается незанятым, а на месте стыков материалов или зон мы видим миниатюрные декоративные зонирующие клумбы.
Среди интересных идей – подсветка отдельных деревьев и кустарников, оформление гирляндой особенно красивых экземпляров из коллекции вашего сада, а также подсветка, встроенная в террасы, мощение, ступени, потолок в беседке или в навес.
Практически в каждом модном современном проекте дизайна сада мы найдем патио. Возможность создать комфортабельное место для отдыха здесь реализована благодаря бетонной или деревянной основе и мягким съемным деталям.
Большие двери-слайдеры для выхода на террасу очень важны для ощущения полного комфорта в загородном доме или на даче. Они не обязательно должны вести в гостиную или столовую, даже на кухне, в спальне, на веранде или в холле они смотрятся изумительно!
Дизайн участка в стиле террасы или сада при бутик-отеле имеет свои неоспоримые преимущества. Здесь стиль выводится на первый план, полностью вытесняя персонализацию дизайна, но при этом сам проект выглядит эталонным, просто идеальным.
Для того, чтобы создать дизайн-проект участка в стиле бутик-отеля, вам нужно представить, как данная стратегия работает в оригинале. Например, зоны отдыха максимально отдалены и приватны от зон работы (кулинарии и садоводства) и обращены на лучшие из возможных видов. А подача блюд на террасу и напитков на патио практически незаметна для отдыхающих.
Любые индивидуальные предметы декора, которые имеют для вас особое значение, напоминают о прошлых событиях или людях, просто не используются, а вот традиционный декор в выбранном вами стиле выбирается с особым трепетом.
Геометричность французского сада нравится многим любителям современной эстетики в ландшафтном дизайне. Например, традиционные оливковые деревья, как на фотографии выше, или пряные травы в кадках были взяты именно из такого типа сада.
Также очень популярны цитрусовые деревья, которые растут в доме и выносятся на террасу летом (апельсины, лимоны и грейпфруты). Французский сад любит и декоративные геометричные посадки овощей и ягодных кустарников. Расположенные рядами, квадратами, ромбами на больших клумбах, сверху они выглядят эффектным орнаментом, составленным из различных растений.
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