Дизайн участка: тренды и стиль 2016

Дизайн участка является сложной наукой. В деле планирования и дизайна участка есть целый ряд стилей, приемов и технологий и, конечно же, собственные модные тренды. В этой статье мы расскажем о нескольких из них, особенно популярных в 2016 году.

В целом участок при дизайне можно выделить несколько типовых зон – мощеная площадка, деревянная терраса, газонная площадка, сад, декоративные клумбы. Создавая идеальный сад, помните, что даже маленькая, но идеально спланированная качественная зона может считаться полноценной