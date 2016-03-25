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Дизайн современного сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Mayadeni – Jardim Paulista – SP, Gigi Botelho Paisagismo Gigi Botelho Paisagismo Сад
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Ландшафтный дизайн, а также организация террас и мест для отдыха – важная часть жизни в пригороде или в летнем домике. Дизайн современного сада – это не только материалы и идеи, но и особенный стиль, который позволяет вам чувствовать себя в своем саду именно так, как вы хотите.

Среди стилей ландшафтного дизайна существует множество разновидностей – минимализм, модерн, французский геометричный, средиземноморский, английский, австралийский и многие другие. Все они имеют особенное настроение и атмосферу, поэтому внимательно приглядитесь к ним в процессе планирования дизайна сада.

В дизайне современного сада в стиле модерн мы рассмотрим основные приемы и инновации, позволяющие простыми способами сделать сад «как с картинки» глянцевого журнала. Оказывается, что идеи, предлагаемые ведущими ландшафтными дизайнерами мира, можно воплотить и бюджетными способами, главное – не выходить за рамки стиля и делать все со вкусом.

Навесы и беседки

Casa Cor RS 2014, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres Сад в стиле модерн
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

Традиционные деревянные беседки и классические ротонды уступают место современным вариантам – минималистичным, основанным на железной или деревянной конструкции. Площадь беседок увеличивается со средних 7 квадратов до 20, и они все больше похожи на парадные гостиные.

Террасы и мощение

Loft mit Garten, Eilmann Architekturbüro Eilmann Architekturbüro Сад в стиле минимализм
Eilmann Architekturbüro

Eilmann Architekturbüro
Eilmann Architekturbüro
Eilmann Architekturbüro

Современный сад начинается не с фруктовых посадок, а именно с террас и мощения, где можно было бы организовать зону отдыха. Для патио и столовой группы чаще всего выбирается керамическая плитка, керамогранит или мрамор. Для зон отдыха у бассейна, площадки с шезлонгами, игр детей – натуральная древесина.

Мульти-террасы – террасы, которые имеют общее мощение, но расположены с разных сторон фасада – очень удобны в контексте простого проекта дизайна сада. Многоуровневые террасы – шикарный тренд, позволяющий сделать сад модным и стильным, а также очень интересным для детей. Многоуровневые террасы обычно имеют площадь одного уровня от 4 др 15 м2, выполнены из натуральной древесины, а также скомбинированы с клумбами, газонными площадками, водоемами и деревьями.

​Оформление забора

Mayadeni – Jardim Paulista – SP, Gigi Botelho Paisagismo Gigi Botelho Paisagismo Сад
Gigi Botelho Paisagismo

Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo

Декоративные панели из древесины, камня или железа, оформляющие обычные бетонные заборы – очень важная составляющая дизайна любого современного сада. Они помогают сделать отдых на природе более уютным, напоминая веранду или террасу возле дома.

Вертикальное озеленение – интересная и модная идея для дизайна забора, позволяющая скрыть его и при этом создать ощущение тропического оазиса или райского средиземноморского сада.

Зеленые стриженые изгороди не выходят из моды, хотя и являются классикой, популярной уже несколько веков. Геометричные, стильные и всегда аккуратные они являются прекрасным универсальным решением.

Посадка деревьев по периметру – еще одна идея, позволяющая отказаться от забора вовсе или просто скрыть его вид со стороны зоны отдыха. Выбирайте те, что даже через 10-20 лет будут иметь пышную растительность на нужном вам уровне.

​Модные бассейны

PAISAGISMO CASA PAM, Landscape Paisagismo Landscape Paisagismo Сад в тропическом стиле
Landscape Paisagismo

Landscape Paisagismo
Landscape Paisagismo
Landscape Paisagismo

Современные модные бассейны часто имеют продолговато-вытянутую форму и одну узкую сторону, а также дополнены зонами мелководья – для детей и просто непринужденного отдыха.

Ландшафтные бассейны сочетают плавательный бассейн и декоративный водоем с цветущими растениями, они очень популярны в загородных домах по всей Западной Европе.

​Дизайн маленького сада

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura Сад в рустикальном стиле Дерево Зеленый
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

Маленький сад – вовсе не повод отказываться от реализации своей мечты и стильном дизайне. На homify вы можете найти огромное количество идей для дизайна маленьких и даже крохотных садов. Универсальный совет – используйте стиль минимализм или модерн, ровные геометричные формы и миниатюрные декоративные зоны, как, например, эти кусты за шезлонгами и мини-джакузи.

​Цветные бассейны

Jardim dos Pampas, Hanazaki Paisagismo Hanazaki Paisagismo Сад в стиле модерн
Hanazaki Paisagismo

Hanazaki Paisagismo
Hanazaki Paisagismo
Hanazaki Paisagismo

Цвет воды в бассейне всегда зависит от цвета покрытий. В профессиональных фирмах вам предложат сразу несколько вариантов с едва заметными отличиями, каждый из которых имеет особенное настроение. Например «Лазурь» – свежесть утреннего моря, бледный небесно-голубой и очень красивый цвет является одним из самых популярных.  

Многие фирмы стараются добиться оттенка различных морей – Красного, Средиземного, Эгейского, подбирая цвет оформления под песчаное побережье различных типов.  Например, на фотографии выше вы видите цвет «Папирус», похожий на бледный нефрит и напоминающий о прогретом песчаном мелководье. Одни из самых модных в последнее время – «Бланже», «Жемчужно розовый», «Рица» и «Изумруд».

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​Патио

Residência Quinta da Baronesa, Débora Aguiar Débora Aguiar Сад в стиле модерн
Débora Aguiar

Débora Aguiar
Débora Aguiar
Débora Aguiar

Патио – это арабский и средиземноморский вариант отдыха на свежем воздухе, основанный на низкой мягкой мебели. Несколько диванчиков вокруг кофейного столика – идеальное решение для любого климата, ведь в данном случае мягкая часть является съемной.

​Солнечные ванны

Casa Cidade Jardim, Boutique Arquitetura Boutique Arquitetura Сад в стиле модерн
Boutique Arquitetura

Boutique Arquitetura
Boutique Arquitetura
Boutique Arquitetura

Принятие солнечных ванн перестало быть частью отдыха лишь для участков с бассейном. Организовать место для загорания можно на любом участке, на газонной площадке или террасе. Вы можете дополнить его летним душем, столиком для коктейлей и небольшим зонтиком.

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