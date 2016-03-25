Ландшафтный дизайн, а также организация террас и мест для отдыха – важная часть жизни в пригороде или в летнем домике. Дизайн современного сада – это не только материалы и идеи, но и особенный стиль, который позволяет вам чувствовать себя в своем саду именно так, как вы хотите.

Среди стилей ландшафтного дизайна существует множество разновидностей – минимализм, модерн, французский геометричный, средиземноморский, английский, австралийский и многие другие. Все они имеют особенное настроение и атмосферу, поэтому внимательно приглядитесь к ним в процессе планирования дизайна сада.

В дизайне современного сада в стиле модерн мы рассмотрим основные приемы и инновации, позволяющие простыми способами сделать сад «как с картинки» глянцевого журнала. Оказывается, что идеи, предлагаемые ведущими ландшафтными дизайнерами мира, можно воплотить и бюджетными способами, главное – не выходить за рамки стиля и делать все со вкусом.