Как создать сад в стиле минимализм

Если в дизайне сада вы ищите умиротворение, спокойствие и полноценный отдых, тогда обязательно обратитесь к стилю минимализм для его оформления. Дизайн участка в принципе является вопросом образа жизни, и если вам не хватает гармонии и природной уравновешенности, мы с радостью расскажем вам, как достичь их с помощью отдыха в минималистичном саду.
В основе дизайна любого сада лежит выбор материалов. В стиле минимализм, так как его истоки лежат в Азии, особенно ценится древесина для мощения террас и оформления других элементов, символичность посадок, декор камнями и водоемы, тихие и гладкие, как горное озеро.
Минимализм является идеальным стилем для дизайна маленького сада, он действительно может быть подстроен под участок любого размера. Например, даже на 30 квадратах можно найти место для беседки, двух мощеных площадок и декоративных зеленых клумб в геометричном стиле. Оформить все это стоит стильными реечными экранами по периметру, чтобы можно было не использовать забор со стороны соседей и при этом сохранять приватность. Такой мини-сад отлично подойдет для реализации на даче – здесь вы сможете отдохнуть, оставив место для посадок.
Сад в стиле минимализм – это еще и очарование природы, миниатюрное воссоздание леса, горного участка среди скал, полянки в сосновом бору или прекрасной весенней цветущей поляны. Выбирая определенное настроение, вы ограничиваете выбор декоративных приемов, типов посадок и самих растений, а также декора, позволяя себе найти самые лучшие решения.
Настроение сада в стиле минимализм тоже может быть разным – немного меланхоличным, как пасмурное весеннее утро, позитивно-солнечным, как австралийская природа, или даже слегка футуристичным, где дизайн будто сливается с природой, оставаясь при этом предельно технологичным.
Очень важной частью дизайна сада в стиле минимализм являются стыки между разнообразными материалами. Чтобы не нагружать визуальный образ участка, вам придется подойти к данной области дизайна с особым трепетом и осторожностью.
Кроме того, в стиле минимализм очень интересны идеи по совмещению различных напольных покрытий. Например, после террасы мы найдем полоску земли, с декоративной бело-галечной засыпкой, а далее, всего через 20 см, начинается площадка, мощеная камнем или плиткой.
Новейшие дизайнерские сады в стиле минимализм используют нейтральную цветовую гамму, обычно основанную на серых оттенках, к которым аккуратно добавляется благородная древесина и пышная зелень. Стоит заметить, что в минимализме мы редко встретим яркие декоративные растения с красными или оранжевыми цветами – они уступают более расслабляющим, например, белым и ванильным вариантам.
Мебель для сада в стиле минимализм – это популярные кресла Acapulco, плетеная мебель, низкие диванчики для зоны патио и современная мебель из пластика и металла простых форм. Очень популярны высокие минималистичные кашпо из глины с толстыми стенками, обычно они имеют глянцевую поверхность и выглядят шикарными акцентами.
Для проекта-минимум в саду в стиле минимализм вы можете ограничиться всего лишь одной зоной патио с кофейными столиком. Здесь подойдет дерево темных пород для мощения террасы, стеклянные экраны, а также пара столиков и несколько подушек под цвет мебели. Часть мебели может быть, как на фотографии выше, шезлонгами, будто замаскированными под кресла.
На очень маленьких участках минимализм, кажется, только процветает. Строгие рамки, высокие заборы и четкая геометрия лишь делают сад более аккуратным и будто игрушечным.
Более сложные проекты садов в стиле минимализм часто подразумевают многоуровневые каменные или деревянные террасы, ландшафтные бассейны и несколько зон отдыха. Вместо забора используются деревянные экраны, в том числе с горизонтальными рейками, вертикальное озеленение зонирующих конструкций и высокие грядки, каскадом спускающиеся по периметру участка.
6 соток – вполне достаточная площадь для того, чтобы создать сад в стиле минимализм. Начинайте с одной главной деревянной террасы для столовой группы, добавьте мощеную плиткой площадку для патио, посадите в емкости или прямо в террасы несколько крупных деревьев и кустарников, а также озаботьтесь красивым фоном – забором, лучше всего с плетистыми растениями, вертикальным озеленением или, на модный манер, из горизонтальных деревянных реек.
У вас еще останется место для фонтанчика или маленького водоема, уголка для клумб, ягодных кустарников и 4-5 грядок овощей. Кажется, этого вполне достаточно для шикарной летней жизни на даче или в коттедже!
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