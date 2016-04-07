Как создать сад в стиле минимализм

Если в дизайне сада вы ищите умиротворение, спокойствие и полноценный отдых, тогда обязательно обратитесь к стилю минимализм для его оформления. Дизайн участка в принципе является вопросом образа жизни, и если вам не хватает гармонии и природной уравновешенности, мы с радостью расскажем вам, как достичь их с помощью отдыха в минималистичном саду.

В основе дизайна любого сада лежит выбор материалов. В стиле минимализм, так как его истоки лежат в Азии, особенно ценится древесина для мощения террас и оформления других элементов, символичность посадок, декор камнями и водоемы, тихие и гладкие, как горное озеро.