Проекты навесов для дачи

Красивые навесы, которые можно сделать даже своими руками, собранные в нашей новой фото-подборке, созданы с особой любовью к летнему образу жизни. В них есть не только дизайнерские нотки, но и эстетика и размах современной жизни, а для обустройства участка они просто незаменимы.
Проект навеса на дачном участке лучше всего смотрится при домике, в центре участка, в окружении клумб и кустарников, в уютном уголке или при водоеме (или бассейне). Выбирая стиль, прежде всего смотрите на любимые вами материалы. Деревянные навесы – самые популярные, каменные и кирпичные – более брутальные, но и оригинальные. Обрамление навеса по бокам может быть из кустарников, кирпичной или каменной кладки, деревянного реечного экрана, стекла или бетонных стен.
Отдельно стоящий навес может пригодиться для организации зоны беседки, барбекю или чтобы притенить террасу или патио. Этот навес с крышей из поликарбоната смотрится вполне доступно для дачного строительства.
Текстильное обрамление этого навеса – самая важная часть его столь атмосферного облика. Красивый образ создают и деревянные балки, покрашенные в белый, модная мебель в стиле патио, а также люстра. Расположение у бассейна в данном случае является идеальным, а декорирование зоны навеса кустами под стрижку создает легкое притенение.
Этот тропический навес для зоны отдыха выглядит особенно шикарным. Он расположен в тени бананов, имеет электрические светильники и в общем может считаться с патио одним целым из-за единой структуры.
Современный навес может затенять и зону шикарной кухни с мангалом и зоной барбекю. Например, в этом проекте, мы видим, что у патио даже есть дополнительный и очень эффектный очаг на кофейном столике. Заметьте, что в бетонной конструкции навеса есть проемы для лучшего проветривания данной зоны.
Шикарный вариант для собственного коттеджа или дачи – навес, обрамленный плетистыми растениями. Основываться он может на простой деревянной структуре, с креплением вертикальных балок к стене основного дома. Это можно сделать с помощью прикрепленной к стене дополнительной балки либо непосредственно на специализированные кронштейны.
Шикарный и простой навес без крыши может использоваться для отдыха с утра и вечером. Такой вариант отлично подойдет тем, кто в принципе не бывает на свежем воздухе днем или не имеет времени для отдыха тогда, когда солнце в зените.
Шикарный деревянный навес с реечной крышей не является особенно сложным, и вы запросто можете повторить идею такой конструкции и в собственном саду.
Еще один красивый навес имеет реечную стену с одной из сторон и реечную крышу. У нее нет дополнительного укрытия, и оттого она смотрится очень стильно, по-средиземноморски. Навесы для дачи без кровли – модная тенденция, которая пригодится не только местечкам для отдыха в тени деревьев, но и тем, кто любит по-настоящему жаркое лето.
В оригинале на Средиземноморье появились такие навесы благодаря тому, что около полудня никто не проводил времени на свежем воздухе – все прятались в тени дома или в самом доме от слишком палящего солнца, а отдыхали на патио до сиесты и вечером. Кроме того, текстиль помогает затенять определенные зоны для большего удобства.
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