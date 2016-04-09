Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Проекты навесов для дачи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Wellness garden Barendrecht, ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design Сад в стиле модерн
Loading admin actions …

Красивые навесы, которые можно сделать даже своими руками, собранные в нашей новой фото-подборке, созданы с особой любовью к летнему образу жизни. В них есть не только дизайнерские нотки, но и эстетика и размах современной жизни, а для обустройства участка они просто незаменимы.

Проект навеса на дачном участке лучше всего смотрится при домике, в центре участка, в окружении клумб и кустарников, в уютном уголке или при водоеме (или бассейне). Выбирая стиль, прежде всего смотрите на любимые вами материалы. Деревянные навесы – самые популярные,  каменные и кирпичные – более брутальные, но и оригинальные. Обрамление навеса по бокам может быть из кустарников, кирпичной или каменной кладки, деревянного реечного экрана, стекла или бетонных стен.

Мини-навес для дачи

projetos, ssarquitetura.producao ssarquitetura.producao Сад в стиле кантри
ssarquitetura.producao

ssarquitetura.producao
ssarquitetura.producao
ssarquitetura.producao

Отдельно стоящий навес может пригодиться для организации зоны беседки, барбекю или чтобы притенить террасу или патио. Этот навес с крышей из поликарбоната смотрится вполне доступно для дачного строительства.

​Пляжная сказка

Exuberante, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo Сад в эклектичном стиле
Loro Arquitetura e Paisagismo

Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo

Текстильное обрамление этого навеса – самая важная часть его столь атмосферного облика. Красивый образ создают и деревянные балки, покрашенные в белый, модная мебель в стиле патио, а также люстра. Расположение у бассейна в данном случае является идеальным, а декорирование зоны навеса кустами под стрижку создает легкое притенение.

​Тропический люкс

Ibiza Style, Kabaz Kabaz Сад в эклектичном стиле
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Этот тропический навес для зоны отдыха выглядит особенно шикарным. Он расположен в тени бананов, имеет электрические светильники и в общем может считаться с патио одним целым из-за единой структуры.

​Современный комфорт

Wellness garden Barendrecht, ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design Сад в стиле модерн
ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design

Wellness garden Barendrecht

ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design
ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design
ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design

Современный навес может затенять и зону шикарной кухни с мангалом и зоной барбекю. Например, в этом проекте, мы видим, что у патио даже есть дополнительный и очень эффектный очаг на кофейном столике. Заметьте, что в бетонной конструкции навеса есть проемы для лучшего проветривания данной зоны.

​Минимализм для коттеджа

HOUSE NM_PÓVOA DE VARZIM_2015, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Сад в стиле минимализм
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

Шикарный вариант для собственного коттеджа или дачи – навес, обрамленный плетистыми растениями. Основываться он может на простой деревянной структуре, с креплением вертикальных балок к стене основного дома. Это можно сделать с помощью прикрепленной к стене дополнительной балки либо непосредственно на специализированные кронштейны.

​В стиле Гавайи

Casa em Angra, Lovisaro Arquitetura e Design Lovisaro Arquitetura e Design Сад в стиле модерн
Lovisaro Arquitetura e Design

Lovisaro Arquitetura e Design
Lovisaro Arquitetura e Design
Lovisaro Arquitetura e Design

Шикарный и простой навес без крыши может использоваться для отдыха с утра и вечером. Такой вариант отлично подойдет тем, кто в принципе не бывает на свежем воздухе днем или не имеет времени для отдыха тогда, когда солнце в зените.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Голливудский размах

Casa no Campeche, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Шикарный деревянный навес с реечной крышей не является особенно сложным, и вы запросто можете повторить идею такой конструкции и в собственном саду.

​Богемное очарование

Un JARDIN DESIGN chez soi , E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille Сад в стиле модерн
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille

E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille

Еще один красивый навес имеет реечную стену с одной из сторон и реечную крышу. У нее нет дополнительного укрытия, и оттого она смотрится очень стильно, по-средиземноморски. Навесы для дачи без кровли – модная тенденция, которая пригодится не только местечкам для отдыха в тени деревьев, но и тем, кто любит по-настоящему жаркое лето.

В оригинале на Средиземноморье появились такие навесы благодаря тому, что около полудня никто не проводил времени на свежем воздухе – все прятались в тени дома или в самом доме от слишком палящего солнца, а отдыхали на патио до сиесты и вечером. Кроме того, текстиль помогает затенять определенные зоны для большего удобства.

Лучшие материалы для вас на homify:

— Красивый дом для семейной жизни;

— TOP-10 красивых современных садов

— Что можно построить на даче своими руками;

— Стильные проекты минималистичных домов.

Как срубить дерево в саду?
А вам какой навес понравился больше всего?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо