Проекты навесов для дачи

Красивые навесы, которые можно сделать даже своими руками, собранные в нашей новой фото-подборке, созданы с особой любовью к летнему образу жизни. В них есть не только дизайнерские нотки, но и эстетика и размах современной жизни, а для обустройства участка они просто незаменимы.

Проект навеса на дачном участке лучше всего смотрится при домике, в центре участка, в окружении клумб и кустарников, в уютном уголке или при водоеме (или бассейне). Выбирая стиль, прежде всего смотрите на любимые вами материалы. Деревянные навесы – самые популярные, каменные и кирпичные – более брутальные, но и оригинальные. Обрамление навеса по бокам может быть из кустарников, кирпичной или каменной кладки, деревянного реечного экрана, стекла или бетонных стен.