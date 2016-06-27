Очарование белоснежной Греции, потрясающие яркие краски Испании, атмосферность старинной Италии и позитив Турции – что может быть лучше, чем средиземноморское настроение в вашем саду?

В этой статье мы разберем конкретные дизайнерские традиции и найдем для вас оптимальный и доступный вариант для воплощения!

Дизайн участка в средиземноморском стиле всегда выдержан в светлых или охристых тонах, использует мрамор, натуральный камень, штукатурку и натуральное дерево. Кроме того, он может иметь шоколадные, кованые и белые элементы. Греческий стиль – самый светлый, итальянский – похож на античный, испанский – самый яркий, марокканский самый этнический, самый арабский.