Очарование белоснежной Греции, потрясающие яркие краски Испании, атмосферность старинной Италии и позитив Турции – что может быть лучше, чем средиземноморское настроение в вашем саду?
В этой статье мы разберем конкретные дизайнерские традиции и найдем для вас оптимальный и доступный вариант для воплощения!
Дизайн участка в средиземноморском стиле всегда выдержан в светлых или охристых тонах, использует мрамор, натуральный камень, штукатурку и натуральное дерево. Кроме того, он может иметь шоколадные, кованые и белые элементы. Греческий стиль – самый светлый, итальянский – похож на античный, испанский – самый яркий, марокканский самый этнический, самый арабский.
Особенное внимание стоит уделить вашему патио и террасе. Оформив их настоящей дизайнерской мебелью в стиле патио, вы сможете получить райский уголок прямо рядом с домом.
Патио и террасы часто вымощены натуральным камнем или керамической плиткой. Они могут быть обрамлены деревянными или гипсовыми колоннами и иметь отделку стен камнем или штукатурку. Как правило, натуральное дерево (отделка и изделия из него) хорошо заметны в проектах и составляют важную часть всей композиции.
Популярны подвесные и напольные кашпо, текстиль, обрамляющий арки, мягкие матрасы и подушки, низкие диванчики и стулья, конфигурации из светильников в средиземноморской манере и акценты в голубом или бирюзовом цвете.
Средиземноморский стиль не обходится без приготовления пищи на свежем воздухе! Мангал здесь стоит рядом с почти полноценным гарнитуром – здесь есть раковина, место для резки, а иногда даже микроволновка.
На окнах мы можем заметить шикарные ставни, в декоре – плетеные элементы, и как всегда здесь царит бело-бирюзовая гамма с элементами песочного цвета. Кроме того, очень важно влияние светло-серого оттенка фасада на обстановку на такой кухне. Бледный и нейтральный, он делает провинциальный стиль более современным на вид.
На этой веранде было использовано бесшовное остекление, позволяющее свернуть стеклянные стены и превратить веранду в террасу! Турецкий проект очень практичен и имеет шикарный дизайн интерьера. На основе деревянных полов, балок и отделки стен он создает атмосферную богемность и легкость с помощью все той же модной бело-голубой гаммы.
В средиземноморским стиле при доме вы всегда найдете арочные проемы в дом или даже крытые галереи. Галерея – это коридор с арочными проходами в сад и дверьми в дом, расположенный вдоль основного фасада. В теплом климате он используется для разных вещей – бытовых, летней кухни, патио в тени и даже для обустройства фонтана.
Во внутреннем дворике в средиземноморском стиле очень легко найди оазис – водоем, оформленный мрамором, натуральным камнем или керамической плиткой.Вокруг него – дорожки, скульптуры, перголы, колонны и обрамляющие его кустарники.
Иногда такой водоем является бассейном. В современных проектах он используется для того, чтобы повысить уровень влажности воздуха и сделать жизнь более приятной. Кроме того, он – идеальная поилка для птиц и кошек!
Фонтанчик с постоянно текущей питьевой водой – прекрасный элемент средиземноморского стиля, популярный от Марокко до Египта и от Испании до Турции. Фонтанчик в варианте имитации данного стиля в Восточной или Западной Европе чаще всего является тем элементом, о котором забывают. На самом деле его использование поможет создать по-настоящему средиземноморскую атмосферу, с присущим ей колоритом.
С помощью стен дома (в варианте внутреннего дворика), зеленых насаждений (в обычном саду), рельефа (на крутом участке) в средиземноморском саду создается ощущение исключительно приватного пространства. Именно в этом его главное преимущество, он полностью убирает ощущение плоскости рельефа и создает райский уголок с помощью многоуровневых зеленых посадок, стен, скал или холма.
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