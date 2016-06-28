7 идей для строительства своими руками на участке

Если для вас мебель в стиле патио – слишком дорогое удовольствие, вы можете сделать его самостоятельно на даче с помощью 5 простых приемов. Во-первых, вам понадобится мощеная площадка минимум 3x3 метра. Затем вам следует создать основу – лавочки, по форме напоминающие деревянные сундуки. Следующее – это пошив матрасов, который можно доверить супруге, а также маленькие подушки. Такое место станет идеальным для отдыха детей и взрослых! А если приставить площадку к дому, то ваши мягкие лавочки получат и спинки!

Такое патио может стоить от 7 до 20 тыс. рублей, в зависимости от ваших пожеланий и материала мощения.