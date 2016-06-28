Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

7 идей для строительства своими руками на участке

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Coachella Party, Happy Souls Garden Happy Souls Garden Сад в эклектичном стиле
Loading admin actions …

В этой статье мы расскажем вам, как шикарным образом преобразить весь дачный участок с бюджетом менее 15 тыс. рублей.  Давайте найдем вместе для вашей дачи что-нибудь интересное!

​Патио своими руками

Coachella Party, Happy Souls Garden Happy Souls Garden Сад в эклектичном стиле
Happy Souls Garden

Happy Souls Garden
Happy Souls Garden
Happy Souls Garden

Если для вас мебель в стиле патио – слишком дорогое удовольствие, вы можете сделать его самостоятельно на даче с помощью 5 простых приемов. Во-первых, вам понадобится мощеная площадка минимум 3x3 метра. Затем вам следует создать основу – лавочки, по форме напоминающие деревянные сундуки. Следующее – это пошив матрасов, который можно доверить супруге, а также маленькие подушки. Такое место станет идеальным для отдыха детей и взрослых! А если приставить площадку к дому, то ваши мягкие лавочки получат и спинки!

Такое патио может стоить от 7 до 20 тыс. рублей, в зависимости от ваших пожеланий и материала мощения.

​Мини-комплект идеальной летней кухни

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Сад в рустикальном стиле
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

1,5 метра столешницы с раковиной, мангал с дымоходом, столовая группа из двух лавочек и стола и мягкий диванчик в стиле патио – все, что вам нужно (кроме электричества и воды) чтобы сделать вашу летнюю кухню идеальной!

Для реализации такой идеи вам понадобится минимум 8, а лучше – 16 кв. метров. Подумайте о полноценной крыше, закрывающихся дверях на террасу и возможности  пристроить именно здесь, рядом, маленький санузел с душем.

В 15 тыс. вы можете уложиться, взяв постройку в 16 кв. метров без мебели, но это – прекрасное начале чего-то великого!

​Мини-терраса с пуфиком

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Сад в рустикальном стиле
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Всего 6 кв. метров деревянной террасы в паре с пуфиком способны создать удивительно удобное место для отдыха. Пока вы читаете журналы, работаете за ноутбуком или пьете чай, дети могут играть прямо здесь же, в теплом, сухом и чистом месте.

Строительство мини-террасы и покупка пуфика обойдется вам менее, чем в 12 тыс. рублей, включая фундамент, древесину, пропитку и сам пуфик.

​Высокая клумба

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Сад в рустикальном стиле
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Высокая клумба или деревянный ящик по типу кашпо может быть украшением, если в нем растет что-то особенно красивое или вкусное! Высокая клумба может обрамлять вашу террасу или весь дом по периметру, а деревянный ящик можно поставить куда угодно! Высокая клумба может быть сделана из кирпича, древесины, камней. Ее строительство может стоить от 1 до 5 тыс. рублей, если речь идет о покупном материале и больших форматах.

​Плетеный декор

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Сад в рустикальном стиле
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Корзины, подставки под блюда, горячее и подстаканники, деревянные доски для резки, плетеные кашпо, вазы и другие детали – прекрасный декор для дачного домика или летней кухни! Плетеный декор для всей дачи и летней кухни обойдется вам не более, чем в 2-3 тыс. рублей.

​Детский бассейн

Coachella Party, Happy Souls Garden Happy Souls Garden Сад в эклектичном стиле
Happy Souls Garden

Happy Souls Garden
Happy Souls Garden
Happy Souls Garden

Удивительно, но даже самый маленький бассейн с глубиной, как для маленькой собачки (около 30-50 см), может стать источником незабываемой радости! Выбирайте композитный или надувной формат и вы получите оазис посреди вашего сада!

Цена детского бассейна из пластика (с каркасом) размером 2,7 на 0,8 метра – около 9 тыс. рублей. Детский композитный бассейн (полноценный и большой) будет стоить около 100 тыс. рублей.

Деревянный настил

'Tutti giù per terra', Barbara Negretti - Garden design - Barbara Negretti - Garden design - Сад
Barbara Negretti – Garden design –

Barbara Negretti - Garden design -
Barbara Negretti – Garden design –
Barbara Negretti - Garden design -

Самой бюджетной террасой может стать мощеная деревом площадка посреди сада или у дома. Здесь можно разложить несколько подушек и наслаждаться видом – на сад, грядки, бассейн, клумбы или ваш домик. Такая терраса может стоить от 4 до 15 тыс. рублей, в зависимости от размера, количество подушек и выбранного типа древесины.

Далее на homify:

— Современные деревенские домики;

— Идеи дизайна красивой кухни.

До и После: 10 кухонь с новым дизайном
А вам какая идея понравилась больше всего?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо