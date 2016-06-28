7 идей для строительства своими руками на участке

В этой статье мы расскажем вам, как шикарным образом преобразить весь дачный участок с бюджетом менее 15 тыс. рублей. Давайте найдем вместе для вашей дачи что-нибудь интересное!
Если для вас мебель в стиле патио – слишком дорогое удовольствие, вы можете сделать его самостоятельно на даче с помощью 5 простых приемов. Во-первых, вам понадобится мощеная площадка минимум 3x3 метра. Затем вам следует создать основу – лавочки, по форме напоминающие деревянные сундуки. Следующее – это пошив матрасов, который можно доверить супруге, а также маленькие подушки. Такое место станет идеальным для отдыха детей и взрослых! А если приставить площадку к дому, то ваши мягкие лавочки получат и спинки!
Такое патио может стоить от 7 до 20 тыс. рублей, в зависимости от ваших пожеланий и материала мощения.
1,5 метра столешницы с раковиной, мангал с дымоходом, столовая группа из двух лавочек и стола и мягкий диванчик в стиле патио – все, что вам нужно (кроме электричества и воды) чтобы сделать вашу летнюю кухню идеальной!
Для реализации такой идеи вам понадобится минимум 8, а лучше – 16 кв. метров. Подумайте о полноценной крыше, закрывающихся дверях на террасу и возможности пристроить именно здесь, рядом, маленький санузел с душем.
В 15 тыс. вы можете уложиться, взяв постройку в 16 кв. метров без мебели, но это – прекрасное начале чего-то великого!
Всего 6 кв. метров деревянной террасы в паре с пуфиком способны создать удивительно удобное место для отдыха. Пока вы читаете журналы, работаете за ноутбуком или пьете чай, дети могут играть прямо здесь же, в теплом, сухом и чистом месте.
Строительство мини-террасы и покупка пуфика обойдется вам менее, чем в 12 тыс. рублей, включая фундамент, древесину, пропитку и сам пуфик.
Высокая клумба или деревянный ящик по типу кашпо может быть украшением, если в нем растет что-то особенно красивое или вкусное! Высокая клумба может обрамлять вашу террасу или весь дом по периметру, а деревянный ящик можно поставить куда угодно! Высокая клумба может быть сделана из кирпича, древесины, камней. Ее строительство может стоить от 1 до 5 тыс. рублей, если речь идет о покупном материале и больших форматах.
Корзины, подставки под блюда, горячее и подстаканники, деревянные доски для резки, плетеные кашпо, вазы и другие детали – прекрасный декор для дачного домика или летней кухни! Плетеный декор для всей дачи и летней кухни обойдется вам не более, чем в 2-3 тыс. рублей.
Удивительно, но даже самый маленький бассейн с глубиной, как для маленькой собачки (около 30-50 см), может стать источником незабываемой радости! Выбирайте композитный или надувной формат и вы получите оазис посреди вашего сада!
Цена детского бассейна из пластика (с каркасом) размером 2,7 на 0,8 метра – около 9 тыс. рублей. Детский композитный бассейн (полноценный и большой) будет стоить около 100 тыс. рублей.
Самой бюджетной террасой может стать мощеная деревом площадка посреди сада или у дома. Здесь можно разложить несколько подушек и наслаждаться видом – на сад, грядки, бассейн, клумбы или ваш домик. Такая терраса может стоить от 4 до 15 тыс. рублей, в зависимости от размера, количество подушек и выбранного типа древесины.
Далее на homify:
— Современные деревенские домики;