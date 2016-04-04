​Как создать современный сад для семейного отдыха

Дизайн участка в современном стиле часто смотрится просто потрясающе – природа, взятая под контроль во славу эстетики, всегда вдохновляет! Уютные патио для всей семьи, особенно любимые маленькими детьми, являются главным местом для отдыха, а террасы со столовой группой заменяют столовую на весь теплый сезон.
Современный сад для семейного отдыха – это еще и ощущение приватности, которое осуществляется с помощью привлекательного вертикального озеленения ограждений и удобной планировки. И, конечно же, очень важна связь сада с домом – идеально, если уровень пола в гостиной и на террасе идентичен, а эти две зоны соединены дверьми-слайдерами.
Как модульная мебель в дизайне интерьера, в ландшафтном дизайне и дизайне участка тоже полезно использовать различные функциональные конструкции в едином стиле. Например, эта прекрасная терраса, клумбы и навес выполнены в одно время и смотрятся очень стильно.
Для того, чтобы спланировать сад вашей мечты, вам стоит определиться с количеством и типом функциональных зон, а затем расположить их на площади в максимально комфортной манере. Например, столовая всегда находится ближе к кухне, патио – ближе к гостиной, бассейн – в конце участка, а терраса для шезлонгов там, где всегда светит солнце.
Для планирования вам нужно определиться и с площадью всех элементов. Обычно под каждую зону нужна площадка от 10 до 30 кв. метров + бассейн, деревья и клумбы.
Стиль дизайна участка во многом определяет тип используемых материалов. Если вы просто хотите создать современный сад, который выглядит стильно, используйте натуральный камень, дерево ореховых оттенков, подсветку и избегайте элементов в стиле «рустик» или «кантри». Все линии должны быть четкими, швы – почти невидимыми, а там, где начинается сад, стоит использовать геометричные посадки, тоже максимально выровненные и лаконичные.
Для маленького сада или для участка, на котором под зону отдыха отводится не так много места, стоит выбрать идею многоуровневого сада. Первая терраса обычно используется для столовой группы, вторая – для детского отдыха, в тени располагается патио, а декоративный водоем находится в центре всех элементов. Многоуровневые террасы очень любимы детьми и даже могут заменить газон, особенно если они созданы из натуральной древесины.
Цвет материалов и мебели в дизайне сада является основополагающим. Модный тренд в дизайне зоны патио и террасы – декоративнолиственные растения, не цветущие, а красивые своей ежедневной красотой и рельефом листьев. Обычно в зоне отдыха допускается лишь один акцент, например, по одному цветущему кусту на каждый сезон (= 2-4 недели).
Цветовая гамма основного сада может быть разной, учитывая также и то, что весной сад хочется видеть нежным и пастельным, летом – ярким, будто карнавал, а осенью – уютным и роскошным. Зимой же оставить свой сад красивым и вечнозеленым вам помогут хвойники.
В дизайне современного сада минималистичный подход – самый практичный в последние годы. Простейшие приемы – одна террасы и пара клумб для зеленой изгороди – самые стильные и очень модные.
В Германии, Швейцарии и других странах Европы сейчас невероятно популярны ландшафтные бассейны – они сочетают в себе плавательную и декоративную зону с цветами, а также прекрасно смотрятся не только летом, но и в межсезонье.
Каждый выбранный и созданный вами элемент сада в конечном итоге приведет вас к полноценному проекту. Но не стоит забывать, что всегда найдутся неучтенные мелочи – они бывают даже в проектах профессионалов. Очень важно, чтобы к устранению этих маленьких проблем вы подходили основательно, и не экономили бюджет, иначе ваши старания могут разбиться об одну вечно отвлекающую вас неудобную ступеньку.
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