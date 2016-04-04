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​Как создать современный сад для семейного отдыха

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Panoramalage im Siebengebierge, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG Сад в классическом стиле
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Дизайн участка в современном стиле часто смотрится просто потрясающе – природа, взятая под контроль во славу эстетики, всегда вдохновляет! Уютные патио для всей семьи, особенно любимые маленькими детьми, являются главным местом для отдыха, а террасы со столовой группой заменяют столовую на весь теплый сезон.

Современный сад для семейного отдыха – это еще и ощущение приватности, которое осуществляется с помощью привлекательного вертикального озеленения ограждений и удобной планировки. И, конечно же, очень важна связь сада с домом – идеально, если уровень пола в гостиной и на террасе идентичен, а эти две зоны соединены дверьми-слайдерами.

​Комплексы построек

Garden in West London, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes Сад в стиле модерн
Paul Newman Landscapes

Garden in West London

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

Как модульная мебель в дизайне интерьера, в ландшафтном дизайне и дизайне участка тоже полезно использовать различные функциональные конструкции в едином стиле. Например, эта прекрасная терраса, клумбы и навес выполнены в одно время и смотрятся очень стильно.

​Планирование вашего сада мечты

​Back garden at Bedford Gardens House. Nash Baker Architects Ltd Сад в стиле модерн
Nash Baker Architects Ltd

​Back garden at Bedford Gardens House.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

Для того, чтобы спланировать сад вашей мечты, вам стоит определиться с количеством и типом функциональных зон, а затем расположить их на площади в максимально комфортной манере. Например, столовая всегда находится ближе к кухне, патио – ближе к гостиной, бассейн – в конце участка, а терраса для шезлонгов там, где всегда светит солнце.

Для планирования вам нужно определиться и с площадью всех элементов. Обычно под каждую зону нужна площадка от 10 до 30 кв. метров + бассейн, деревья и клумбы.

Стиль и материалы

SC-152, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS Сад в стиле модерн
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

Стиль дизайна участка во многом определяет тип используемых материалов. Если вы просто хотите создать современный сад, который выглядит стильно, используйте натуральный камень, дерево ореховых оттенков, подсветку и избегайте элементов в стиле «рустик» или «кантри». Все линии должны быть четкими, швы – почти невидимыми, а там, где начинается сад, стоит использовать геометричные посадки, тоже максимально выровненные и лаконичные.

​Многоуровневый сад

GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Сад в стиле модерн
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Для маленького сада или для участка, на котором под зону отдыха отводится не так много места, стоит выбрать идею многоуровневого сада. Первая терраса обычно используется для столовой группы, вторая – для детского отдыха, в тени располагается патио, а декоративный водоем находится в центре всех элементов. Многоуровневые террасы очень любимы детьми и даже могут заменить газон, особенно если они созданы из натуральной древесины.

​Цветовая гамма

Casa Cor RS 2014, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres Сад в стиле модерн
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

Цвет материалов и мебели в дизайне сада является основополагающим. Модный тренд в дизайне зоны патио и террасы – декоративнолиственные растения, не цветущие, а красивые своей ежедневной красотой и рельефом листьев. Обычно в зоне отдыха допускается лишь один акцент, например, по одному цветущему кусту на каждый сезон (= 2-4 недели).

Цветовая гамма основного сада может быть разной, учитывая также и то, что весной сад хочется видеть нежным и пастельным, летом – ярким, будто карнавал, а осенью – уютным и роскошным. Зимой же оставить свой сад красивым и вечнозеленым вам помогут хвойники.

​Минималистичный подход

Chelsea Family House, Black and Milk | Interior Design | London Black and Milk | Interior Design | London Сад в стиле модерн
Black and Milk | Interior Design | London

Chelsea Family House

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

В дизайне современного сада минималистичный подход – самый практичный в последние годы. Простейшие приемы – одна террасы и пара клумб для зеленой изгороди – самые стильные и очень модные.

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​Ландшафтный бассейн

Panoramalage im Siebengebierge, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG Сад в классическом стиле
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

В Германии, Швейцарии и других странах Европы сейчас невероятно популярны ландшафтные бассейны – они сочетают в себе плавательную и декоративную зону с цветами, а также прекрасно смотрятся не только летом, но и в межсезонье.

​Комфортный подход

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Каждый выбранный и созданный вами элемент сада в конечном итоге приведет вас к полноценному проекту. Но не стоит забывать, что всегда найдутся неучтенные мелочи – они бывают даже в проектах профессионалов. Очень важно, чтобы к устранению этих маленьких проблем вы подходили основательно, и не экономили бюджет, иначе ваши старания могут разбиться об одну вечно отвлекающую вас неудобную ступеньку.

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