​Как создать современный сад для семейного отдыха

Дизайн участка в современном стиле часто смотрится просто потрясающе – природа, взятая под контроль во славу эстетики, всегда вдохновляет! Уютные патио для всей семьи, особенно любимые маленькими детьми, являются главным местом для отдыха, а террасы со столовой группой заменяют столовую на весь теплый сезон.

Современный сад для семейного отдыха – это еще и ощущение приватности, которое осуществляется с помощью привлекательного вертикального озеленения ограждений и удобной планировки. И, конечно же, очень важна связь сада с домом – идеально, если уровень пола в гостиной и на террасе идентичен, а эти две зоны соединены дверьми-слайдерами.