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Удобный дом для жизни в пригороде

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Einfamilienwohnhaus im Landkreis Hamburg/ Harburg, Architekt Witte Architekt Witte Дома на одну семью Бетон Серый
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В чем заключается удобство дома? Что важнее – больше квадратных метров или идеальная продуманная планировка, но на меньшей площади? Что делает дом современным и практичным, избавляя вас от хлопот?

На все эти вопросы ответит шикарный проект от студии ARCHİTEKT WİTTE, подразумевающий образ жизни мечты многих. Коттедж, который будет и вашей крепостью, и вашим дворцом – красивый и основательный, отличное место для воспитания детей.

Этот дом расположен в городке Розенгартен, под Гамбургом в Германии и является прекрасным представителем немецкого модерна нового уровня.

​Дизайн фасадов

Einfamilienwohnhaus im Landkreis Hamburg/ Harburg, Architekt Witte Architekt Witte Дома на одну семью Бетон Серый
Architekt Witte

Architekt Witte
Architekt Witte
Architekt Witte

Рельефный участок подарил этому дому уютный цокольный этаж, на котором расположились все хозяйственные помещения. А первый и второй уровень стали жилыми – с двусветной гостиной, просторной кухней, террасой и спальнями наверху.

В дизайне фасадов мы хотели бы привлечь ваше внимание к отделке небольшого выступа слева у террасы. Оформление внешних стен здесь реализовано с помощью натуральной древесины, что является очень модным дизайнерским приемом последних лет.

На заметку: древесина чаще всего является частью декоративных панелей, которые монтируются на профиль (например, алюминиевый). Теплота дерева и его шикарный природный рельеф отлично сочетаются с урбанистичными традиционными материалами – кирпичом, бетоном, камнем.

​Остекление в гостиной

Einfamilienwohnhaus im Landkreis Hamburg/ Harburg, Architekt Witte Architekt Witte Гостиная в стиле модерн Дерево Белый
Architekt Witte

Architekt Witte
Architekt Witte
Architekt Witte

Просторная гостиная, полная света, смотрит на лес, а там кустарники и клумбы оформляют зону между газонной площадкой и деревьями, которые растут здесь уже более полувека. В дизайне гостиной – лучшие характерные признаки модерна, например, современная отделка, нейтральные оттенки и практичная мебель.

Слева у камина мы найдем детский уголок – главное место для игр, которое часто перемещается и в центр комнаты, но из-за достаточной площади места для досуга взрослых в данном случае не страдают (гостиная и столовая).

​Современный лестничный холл

Einfamilienwohnhaus im Landkreis Hamburg/ Harburg, Architekt Witte Architekt Witte Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево Белый
Architekt Witte

Architekt Witte
Architekt Witte
Architekt Witte

В старых или просто традиционных домах лестничный холл – место темное, узкое и даже немного мрачное. Но в этом доме он буквально светится – светлый и стильный он становится едва ли не самым вдохновляющим местом в доме. Особенно если учесть, что он имеет маленький балкончик с видом на остекление в гостиной на первом фото.

Балкончик

Einfamilienwohnhaus im Landkreis Hamburg/ Harburg, Architekt Witte Architekt Witte Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Металл Белый
Architekt Witte

Architekt Witte
Architekt Witte
Architekt Witte

Интересная конструкция балкона позволяет по утрам мельком взглянуть на новый день и раствориться в красоте леса. Так, настроение начала дня, которое очень часто определяет и ваши достижения, остается на высоком уровне.

Мансардное окно – часть проекта лестничного холла, позволяющее сделать его освещенным естественным светом со всех сторон. А представьте, как любят этот балкончик дети!

​Стиль и практичность

Einfamilienwohnhaus im Landkreis Hamburg/ Harburg, Architekt Witte Architekt Witte Дома в стиле модерн Дерево Серый
Architekt Witte

Architekt Witte
Architekt Witte
Architekt Witte

С этой стороны мы видим еще более захватывающую картину – пристройка с отделкой деревом оказалась полукруглой! В ней разместилась кухня и столовая, которые имеют непередаваемую атмосферу!

​Остекление

Einfamilienwohnhaus im Landkreis Hamburg/ Harburg, Architekt Witte Architekt Witte Дома в стиле модерн
Architekt Witte

Architekt Witte
Architekt Witte
Architekt Witte

Современный формат остекления позволяет сделать комнаты на вид более просторными и позитивно настроенными. Психология интерьера – важная наука, позволяющая сделать дом не просто местом для жизни, но пространством для роста и обретения душевного равновесия.

Панорамное остекление, двусветные модули, дополнительные световые и мансардные окна – важная часть изменений в частной архитектуре 21-ого века. Если вы в своем проекте сомневаетесь, ставить ли панорамное окно или нет, обязательно ставьте, ведь это инвестиция не просто в стиль и образ вашего дома, но и в гармоничное развитие ваших детей и ваше общее семейное счастье!

Кстати, практически обязательным является панорамное остекление в гостиной с хорошей площадкой (не занятой кофейным столиком или еще чем-либо) для игр детей. Теплый пол, как и свободная возможность играть, играют ключевую роль для хорошего досуга вашего ребенка.

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