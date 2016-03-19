Удобный дом для жизни в пригороде

В чем заключается удобство дома? Что важнее – больше квадратных метров или идеальная продуманная планировка, но на меньшей площади? Что делает дом современным и практичным, избавляя вас от хлопот?
На все эти вопросы ответит шикарный проект от студии ARCHİTEKT WİTTE, подразумевающий образ жизни мечты многих. Коттедж, который будет и вашей крепостью, и вашим дворцом – красивый и основательный, отличное место для воспитания детей.
Этот дом расположен в городке Розенгартен, под Гамбургом в Германии и является прекрасным представителем немецкого модерна нового уровня.
Рельефный участок подарил этому дому уютный цокольный этаж, на котором расположились все хозяйственные помещения. А первый и второй уровень стали жилыми – с двусветной гостиной, просторной кухней, террасой и спальнями наверху.
В дизайне фасадов мы хотели бы привлечь ваше внимание к отделке небольшого выступа слева у террасы. Оформление внешних стен здесь реализовано с помощью натуральной древесины, что является очень модным дизайнерским приемом последних лет.
На заметку: древесина чаще всего является частью декоративных панелей, которые монтируются на профиль (например, алюминиевый). Теплота дерева и его шикарный природный рельеф отлично сочетаются с урбанистичными традиционными материалами – кирпичом, бетоном, камнем.
Просторная гостиная, полная света, смотрит на лес, а там кустарники и клумбы оформляют зону между газонной площадкой и деревьями, которые растут здесь уже более полувека. В дизайне гостиной – лучшие характерные признаки модерна, например, современная отделка, нейтральные оттенки и практичная мебель.
Слева у камина мы найдем детский уголок – главное место для игр, которое часто перемещается и в центр комнаты, но из-за достаточной площади места для досуга взрослых в данном случае не страдают (гостиная и столовая).
В старых или просто традиционных домах лестничный холл – место темное, узкое и даже немного мрачное. Но в этом доме он буквально светится – светлый и стильный он становится едва ли не самым вдохновляющим местом в доме. Особенно если учесть, что он имеет маленький балкончик с видом на остекление в гостиной на первом фото.
Интересная конструкция балкона позволяет по утрам мельком взглянуть на новый день и раствориться в красоте леса. Так, настроение начала дня, которое очень часто определяет и ваши достижения, остается на высоком уровне.
Мансардное окно – часть проекта лестничного холла, позволяющее сделать его освещенным естественным светом со всех сторон. А представьте, как любят этот балкончик дети!
С этой стороны мы видим еще более захватывающую картину – пристройка с отделкой деревом оказалась полукруглой! В ней разместилась кухня и столовая, которые имеют непередаваемую атмосферу!
Современный формат остекления позволяет сделать комнаты на вид более просторными и позитивно настроенными. Психология интерьера – важная наука, позволяющая сделать дом не просто местом для жизни, но пространством для роста и обретения душевного равновесия.
Панорамное остекление, двусветные модули, дополнительные световые и мансардные окна – важная часть изменений в частной архитектуре 21-ого века. Если вы в своем проекте сомневаетесь, ставить ли панорамное окно или нет, обязательно ставьте, ведь это инвестиция не просто в стиль и образ вашего дома, но и в гармоничное развитие ваших детей и ваше общее семейное счастье!
Кстати, практически обязательным является панорамное остекление в гостиной с хорошей площадкой (не занятой кофейным столиком или еще чем-либо) для игр детей. Теплый пол, как и свободная возможность играть, играют ключевую роль для хорошего досуга вашего ребенка.
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