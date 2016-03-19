Удобный дом для жизни в пригороде

В чем заключается удобство дома? Что важнее – больше квадратных метров или идеальная продуманная планировка, но на меньшей площади? Что делает дом современным и практичным, избавляя вас от хлопот?

На все эти вопросы ответит шикарный проект от студии ARCHİTEKT WİTTE, подразумевающий образ жизни мечты многих. Коттедж, который будет и вашей крепостью, и вашим дворцом – красивый и основательный, отличное место для воспитания детей.

Этот дом расположен в городке Розенгартен, под Гамбургом в Германии и является прекрасным представителем немецкого модерна нового уровня.