До и После: Из дома в деревне в коттедж

Найдите 10 отличий в отделке, декоре и планировке этого дома До и После ремонта! Замечательный проект от студии STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI порадует нас не только стильным преображением одного заброшенного дома, но и тем, что новый дизайн интерьера выполнен в особенно лаконичной манере в стиле модерн.

Но больше всего нам не терпится поделиться с вами дизайном кухни. Стильная, большая и удобная, выполненная в стиле передового минимализма она смотрится идеально в современном интерьере!