До и После: Из дома в деревне в коттедж

Найдите 10 отличий в отделке, декоре и планировке этого дома До и После ремонта! Замечательный проект от студии STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI порадует нас не только стильным преображением одного заброшенного дома, но и тем, что новый дизайн интерьера выполнен в особенно лаконичной манере в стиле модерн.
Но больше всего нам не терпится поделиться с вами дизайном кухни. Стильная, большая и удобная, выполненная в стиле передового минимализма она смотрится идеально в современном интерьере!
Удивительно, как в этом доме прихожая, которая по совместительству когда-то была и гостиной, дошла до своего нынешнего состояния. Более 25 лет в ней не было ремонта, разве что замена пары дверей и перил, что тоже было много лет назад.
Однако в самой планировке прихожей есть что-то благородное – балкончики, перила, квадратная форма, свисающая, как в холле замка, кованая люстра…
Новые владельцы дома хотели обновить интерьер простыми и бюджетными способами, но не лишить его индивидуальности. Например, для выступа дизайнер придумал интересную идею оформления стен в стиле дымохода – здесь светлый декоративный камень пришелся как раз кстати.
Состояние ванной комнаты оставляло желать лучшего, лишь площадь показывала, что здесь возможны большие и весьма позитивные перемены!
Оформленная в стиле модерн с использованием декоративной керамической плитки с глянцевыми поверхностями и панелями под древесину эта ванная изменила и свою планировку. Чаша теперь находится возле окна, а в углу, где раньше стояла ванная, теперь есть ниша для огромной душевой кабины.
Оформленная на средиземноморский манер в ярких красках в прошлом эта кухня выглядела не слишком привлекательно – в ней было, что заменить и что демонтировать.
Новая кухня выглядит просто очаровательной во всем своем современном великолепии. Белые фасады, столешница под натуральное дерево, барная стойка и шикарный стеклянный экран для печи – что еще может пожелать хозяйка, купившая старый дом и желающая дать ему вторую жизнь?
Кроме того, стоит обратить внимание на интересные светильники на потолке в стиле прожекторов, трехмодульную раковину у солнечного окна, красиво встроенные в кухонный фартук розетки для мелкой бытовой техники и большой модуль для встроенной техники справа. Там, в углу, располагаются холодильник и духовка, оставляя остальной гарнитур сверкать блеском белого глянца.
В главной спальне – мебель из IKEA, отсюда кровать, тумбочки и постельное белье. А в отделке был использован очень интересный декоративный прием в стиле мастер-сьют – декоративные панели, рельефные по бокам, не просто украшают комнату, но и прячут провода для двух встроенных светильников и большого количества розеток и выключателей. За самой кроватью – гипсокартон. Экономично и удобно!
Дизайн гостевой туалетной комнаты после ремонта тоже достаточно привлекателен – встроенный слив, туалетный столик, оформленный керамической плиткой, и каждый новый элемент выглядят очень симпатично!
На этом мы завершаем тур по редизайну этого дома, но знаем, что он у нас далеко не последний. Все туры в стиле «До и После» вы можете найти здесь, полюбоваться преобразованиями и найти идеи для собственного ремонта.
Напоминаем вам, что все идеи вы можете собирать в собственные Книги Идей – коллекции фотографий дома или квартиры вашей мечты. Для этого вам нужно зарегистрироваться и начать мечтать вместе с сообществом homify. А мы в свою очередь обещаем и дальше радовать вас красивыми фотографиями интерьеров, интересными проектами и полезными статьями.
Интересные материалы для вас на homify:
— 10 удивительных фасадов домов;