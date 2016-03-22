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До и После: Из дома в деревне в коттедж

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
PONADCZASOWA BIEL Z DREWNEM, STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI Кухня в стиле модерн
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Найдите 10 отличий в отделке, декоре и планировке этого дома До и После ремонта! Замечательный проект от студии STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI порадует нас не только стильным преображением одного заброшенного дома, но и тем, что новый дизайн интерьера выполнен в особенно лаконичной манере в стиле модерн.

Но больше всего нам не терпится поделиться с вами дизайном кухни. Стильная, большая и удобная, выполненная в стиле передового минимализма она смотрится идеально в современном интерьере!

​Прихожая до ремонта

PONADCZASOWA BIEL Z DREWNEM, STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI

STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI

Удивительно, как в этом доме прихожая, которая по совместительству когда-то была и гостиной, дошла до своего нынешнего состояния. Более 25 лет в ней не было ремонта, разве что замена пары дверей и перил, что тоже было много лет назад.

Однако в самой планировке прихожей есть что-то благородное – балкончики, перила, квадратная форма, свисающая, как в холле замка, кованая люстра…

​Прихожая после ремонта

PONADCZASOWA BIEL Z DREWNEM, STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI

STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI

Новые владельцы дома хотели обновить интерьер простыми и бюджетными способами, но не лишить его индивидуальности. Например, для выступа дизайнер придумал интересную идею оформления стен в стиле дымохода – здесь светлый декоративный камень пришелся как раз кстати.

​Ванная до ремонта

PONADCZASOWA BIEL Z DREWNEM, STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI Ванная комната в стиле модерн
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI

STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI

Состояние ванной комнаты оставляло желать лучшего, лишь площадь показывала, что здесь возможны большие и весьма позитивные перемены!

​Ванная после ремонта

PONADCZASOWA BIEL Z DREWNEM, STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI Ванная комната в стиле модерн
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI

STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI

Оформленная в стиле модерн с использованием декоративной керамической плитки с глянцевыми поверхностями и панелями под древесину эта ванная изменила и свою планировку. Чаша теперь находится возле окна, а в углу, где раньше стояла ванная, теперь есть ниша для огромной душевой кабины.

​Кухня до ремонта

PONADCZASOWA BIEL Z DREWNEM, STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI Медиа комната в стиле модерн
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI

STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI

Оформленная на средиземноморский манер в ярких красках в прошлом эта кухня выглядела не слишком привлекательно – в ней было, что заменить и что демонтировать.

​Кухня после ремонта

PONADCZASOWA BIEL Z DREWNEM, STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI Кухня в стиле модерн
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI

STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI

Новая кухня выглядит просто очаровательной во всем своем современном великолепии. Белые фасады, столешница под натуральное дерево, барная стойка и шикарный стеклянный экран для печи – что еще может пожелать хозяйка, купившая старый дом и желающая дать ему вторую жизнь?

Кроме того, стоит обратить внимание на интересные светильники на потолке в стиле прожекторов, трехмодульную раковину у солнечного окна, красиво встроенные в кухонный фартук розетки для мелкой бытовой техники и большой модуль для встроенной техники справа. Там, в углу, располагаются холодильник и духовка, оставляя остальной гарнитур сверкать блеском белого глянца.

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​Дизайн спальни

PONADCZASOWA BIEL Z DREWNEM, STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI Спальня в стиле модерн
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI

STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI

В главной спальне – мебель из IKEA, отсюда кровать, тумбочки и постельное белье. А в отделке был использован очень интересный декоративный прием в стиле мастер-сьют – декоративные панели, рельефные по бокам, не просто украшают комнату, но и прячут провода для двух встроенных светильников и большого количества розеток и выключателей. За самой кроватью – гипсокартон. Экономично и удобно!

​Туалетная комната

PONADCZASOWA BIEL Z DREWNEM, STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI Ванная комната в стиле модерн
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI

STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI
STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI

Дизайн гостевой туалетной комнаты после ремонта тоже достаточно привлекателен – встроенный слив, туалетный столик, оформленный керамической плиткой, и каждый новый элемент выглядят очень симпатично!

На этом мы завершаем тур по редизайну этого дома, но знаем, что он у нас далеко не последний. Все туры в стиле «До и После» вы можете найти здесь, полюбоваться преобразованиями и найти идеи для собственного ремонта.

Напоминаем вам, что все идеи вы можете собирать в собственные Книги Идей – коллекции фотографий дома или квартиры вашей мечты. Для этого вам нужно зарегистрироваться и начать мечтать вместе с сообществом homify. А мы в свою очередь обещаем и дальше радовать вас красивыми фотографиями интерьеров, интересными проектами и полезными статьями.  

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