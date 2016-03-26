Супер-дом для тех, кто любит комфорт

Необычный проект дома, специально адаптированный для пенсионеров, имеет ультра-ровные полы, по которым легко передвигаться не только в пределах дома, но и выходить на террасу или до машины.
Кроме того, дома для пенсионеров имеют ряд удобных свойств, о которых вы прочтете в нашей статье. В интерьере мы найдем специальные поручни, позволяющие с удобством использовать любую зону в доме – особенно дело касается душевой кабины и других предметов в ванной комнате.
Данный проект был реализован студией MIHM THERMOHAUS с заботой о людях старшего возраста, позаботьтесь о своих близких и Вы!
В этой статье мы найдем не только проект, рассчитанный на пожилых жителей, но и полезные идеи для организации быта.
— Идеально ровный пол по всему дому, отсутствие стыков разных материалов и порогов при выходе на балкон, террасу.
— Принципиальное отсутствие второго этажа, при том, что на мансарде вы можете устроить комнату для гостей (спальня + душевая для детей или внуков владельца дома).
— Отсутствие скользких поверхностей, больше – шероховатых.
— Отсутствие большого количества текстиля, замена крупногабаритных штор на римские и т. п., позволяящие не так часто проводить уборку.
— Система обогрева на основе «теплого пола», позволяющая легко регулировать отопление, а также облегчающая уборку радиаторов ввиду их отсутствия.
— Встроенные лавочки с мягкими сиденьями на всех балконах и террасах.
— Расположение телевизора на большом расстоянии от дивана, но покупка крупноформатного – позволяет сберечь зрение.
— Создание по всему дому мягких мест для отдыха – кресло в прихожей, коридоре, каждой жилой комнате дома, в проходах, дополнительно – прямо возле гарнитура на кухне.
— Создание удобной гардеробной системы тоже с мягким местом для сидения и простой системой хранения.
— Реализация системы климат-контроля, которая безусловно понравится вам или вашим родителям и позволит чувствовать себя комфортно.
При этом мы советуем не доверять пожилым людям, которые нуждаются в заботе, мойку окон и дверей, ванной комнаты и холодильника.
Удивительно, но многие считают инновации уделом лишь нового поколения. На самом деле, панорамное остекление должно быть доступно каждому, а детям и пенсионерам оно в два раза нужнее, чем молодым!
Кроме того, подумайте об организации солнечных панелей для накопления электричества для дома. Узнайте больше об эко-энергетике и сделайте такой подарок себе и планете или же вашим родителям.
Стрижка газона не должна взваливаться на плечи пенсионеров, даже если они сами с этим не согласны. Если вы делаете дом для родителей, сами заботьтесь об ухоженном окружении дома или просто наймите специалиста или соседа-подростка.
Кстати, огородничество и садоводство – вовсе не отдых, как считают многие. Это упорный труд, постоянная физическая нагрузка, которая может очень плохо сказаться на здоровье. Подумайте об этом прежде, чем искать на участке место под овощи. Пенсионерам нужен отдых на террасе с чашкой чая и любимой книгой!
Место для игр с питомцем тоже должно быть организовано правильно. Для прогулок с собакой продумайте комфортабельные «от и до» маршруты, а для игр с кошкой предусмотрите палочки, веревочки и прочие игрушки, позволяющие меньше уставать и давать коту активную спортивную нагрузку.
Очень важной частью дома является сад для прогулок. Даже если это всего лишь одна дорожка, которая упирается в пару больших деревьев – это уже лучше, чем постоянно сидеть дома или на одной и той же террасе.
Удобный сад для прогулок и его организация зависит конкретно от его хозяина. Возможно, вам придется сделать пандусы, а не ступени, а также организовать вдоль дорожек поручни. Тогда пусть они будут красивыми, например, белыми и коваными!
Думая о практичной отделке, всегда останавливайте свой взгляд на экологичных материалах – с системой «теплого пола» лучше выбрать керамическую плитку (не скользкую), чем ламинат или линолеум, обои заменить штукатуркой, ведь в Европе уже все знают про их вред (речь о виниловых вариантах), а также по максимуму исключить мебель из ДСП, ДВП, ОСП и МДФ. Часто даже пластик становится более экологичным вариантом.
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