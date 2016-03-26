Супер-дом для тех, кто любит комфорт

Необычный проект дома, специально адаптированный для пенсионеров, имеет ультра-ровные полы, по которым легко передвигаться не только в пределах дома, но и выходить на террасу или до машины.

Кроме того, дома для пенсионеров имеют ряд удобных свойств, о которых вы прочтете в нашей статье. В интерьере мы найдем специальные поручни, позволяющие с удобством использовать любую зону в доме – особенно дело касается душевой кабины и других предметов в ванной комнате.

Данный проект был реализован студией MIHM THERMOHAUS с заботой о людях старшего возраста, позаботьтесь о своих близких и Вы!

В этой статье мы найдем не только проект, рассчитанный на пожилых жителей, но и полезные идеи для организации быта.