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​Проект одноэтажного дома из SIP-панелей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Operation KOMINKA, 長友建築研究室 長友建築研究室 Дома в азиатском стиле Дерево Коричневый
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Японский проект этого каркасного дома выполнен в экологичном стиле восточного минимализма. Архитекторы решали проблему переезда молодой традиционной семьи из большого города и хотели максимально расширить возможности коттеджа, открыв его природе и ее красоте.

Выбранный участок был очень каменистый, не рассчитанный на фруктовый сад или огородничество, но в проекте были предусмотрены ландшафтные посадки, нормально чувствующие себя даже на такой почве. Но главное в доме – его стремление к традиционному восточному минимализму, аккуратно подстроенное под современный образ жизни.

​Дизайн фасадов

Operation KOMINKA, 長友建築研究室 長友建築研究室 Дома в азиатском стиле Дерево Коричневый
長友建築研究室

長友建築研究室
長友建築研究室
長友建築研究室

Деревянные панели из натурального дерева – тренд современного загородного строительства, здесь они были установлены вертикально. Оконные рамы трюфельного цвета отлично сочетаются с теплым деревом в отделке стен, а дверь в дом будто сливается с фасадом.

​Дизайн интерьера

Operation KOMINKA, 長友建築研究室 長友建築研究室 Гостиная в азиатском стиле ДПК Коричневый
長友建築研究室

長友建築研究室
長友建築研究室
長友建築研究室

Дома, построенные из SIP-панелей, имеют особое ощущение легкости в интерьере. Они, как голливудские декорации, смотрятся особенно красиво в таких стилях оформления, как азиатский, минимализм, модерн, неоклассика.

Важной частью этого азиатского интерьера является традиционная планировка, например, перегородки сделаны из рисовой бумаги с деревянными рейками и в данном случае разделяют гостиную на две зоны – семейную и приватную, по типу кабинета.

​Кухня по-японски

Operation KOMINKA, 長友建築研究室 長友建築研究室 Кухня в азиатском стиле ДПК Коричневый
長友建築研究室

長友建築研究室
長友建築研究室
長友建築研究室

Дизайн кухни – открытые потолочные балки, отделка некоторых опорных конструкций деревом и деревянные двери-слайдеры в прихожую – выглядит по-японски традиционным. Здесь мы найдем то, что семья владельцев особенно хотела видеть в своем доме – приверженность классике, которую поддержало бы и старшее поколение в семье.

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Комната с сюпризом

Operation KOMINKA, 長友建築研究室 長友建築研究室 Столовая комната в азиатском стиле Дерево Белый
長友建築研究室

長友建築研究室
長友建築研究室
長友建築研究室

Наверное, эта прихожая может выиграть приз homify за самый необычный подход к дизайну – кажется, что здесь можно было разместить пару дополнительных мини-комнат! Просторная, солнечная и светлая, она является на самом деле не просто прихожей, а местом для чаепитий, где посередине комнаты стоит большой стол для чайных церемоний.

Здесь важно понимать, что в традиции весь процесс заваривания и разливания чая по чашкам происходит на чайном столике, а вовсе не на кухне, а чайная церемония – важная часть дня, когда все собираются вместе, обсуждают дела и то, как прошел их день, пока дети вокруг играют и веселятся.

Статьи по теме от homify:

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— Японский проект дома: 100 м2 на двоих.

​Планировка

Operation KOMINKA, 長友建築研究室 長友建築研究室 Дома в азиатском стиле Дерево Коричневый
長友建築研究室

長友建築研究室
長友建築研究室
長友建築研究室

На фотографии выше с открытыми окнами мы можем заметить планировочное решение в доме. Слева мы найдем одну огромную комнату (ок. 40 м2), рассчитанную на гостиную, столовую и кухню и имеющую остекление как со стороны улицы, так и со стороны сада.

Приватные комнаты находятся слева от кухни. Две спальни достаточно скромных размеров и ванная комната располагаются там, в затененном уголке, и будто в дальнем крыле здания.

Если вас интересуют азиатские проекты и интерьеры, вы можете с легкостью изучить их особенности и традиционные элементы вместе с homify. Мы стараемся объединить все культуры вместе на основе желания сделать свои дома красивыми, экологичными и подходящими для наших детей.

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