​Проект одноэтажного дома из SIP-панелей

Японский проект этого каркасного дома выполнен в экологичном стиле восточного минимализма. Архитекторы решали проблему переезда молодой традиционной семьи из большого города и хотели максимально расширить возможности коттеджа, открыв его природе и ее красоте.

Выбранный участок был очень каменистый, не рассчитанный на фруктовый сад или огородничество, но в проекте были предусмотрены ландшафтные посадки, нормально чувствующие себя даже на такой почве. Но главное в доме – его стремление к традиционному восточному минимализму, аккуратно подстроенное под современный образ жизни.