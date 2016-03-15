Польская сказка для пригорода

Этот удивительный проект дома в стиле модерн понравится любому рачительному хозяину. Панорамное остекление здесь двухкамерное, энергосберегающее, утепление стен – высшего качества, а отопление основано на системе «теплого пола» и теплового насоса, что очень экономично для средней полосы.

Кроме того, дизайн интерьеров покажется вам особенно роскошным – польский модерн тоже может быть люксовым!

Авторы проекта – архитекторы из студии ABAKON SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, они сделали все, чтобы коттедж понравился традиционной семье, мечтающей жить в условиях современного комфорта. Кажется, они учли все и даже поразили нас глянцевой отделкой и красиво оформленным садом!