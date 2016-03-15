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Польская сказка для пригорода

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Dom w Amarantusach , Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Ванная комната в стиле модерн
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Этот удивительный проект дома в стиле модерн понравится любому рачительному хозяину. Панорамное остекление здесь двухкамерное, энергосберегающее, утепление стен – высшего качества, а отопление основано на системе «теплого пола» и теплового насоса, что очень экономично для средней полосы.

Кроме того, дизайн интерьеров покажется вам особенно роскошным – польский модерн тоже может быть люксовым!

Авторы проекта – архитекторы из студии ABAKON SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, они сделали все, чтобы коттедж понравился традиционной семье, мечтающей жить в условиях современного комфорта. Кажется, они учли все и даже поразили нас глянцевой отделкой и красиво оформленным садом!

Вдохновляющий модерн!

Dom w Amarantusach , Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Бунгало
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

Сейчас вы смотрите на то, как украшена линия между улицей и участком с помощью декоративной гальки и зеленых насаждений. Отсутствие заборов для польского пригорода – уже стандарт качества, ведь самое главное – это выбрать благополучный район.

​Столовая на свежем воздухе

Dom w Amarantusach , Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Бунгало
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

За легкой декоративной конструкцией прячется столовая группа, а вдоль дома посажены деревья, которые будут увеличивать свою крону и давать тень комнатам за панорамными окнами – столовой и гостиной.

​Глянцевая сказка

Dom w Amarantusach , Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Бунгало
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

Ландшафтный дизайн в этом проекте выполнен в особенной манере – модерн здесь высшего уровня, с любовью к миниатюрной и изысканной эстетике. Этот дом кажется тропической виллой, а не коттеджем в Бельско-Бяла (в Польше, рядом с Чехией)!

Главные декоративные приемы в ландшафтном дизайне просты и оттого смотрятся еще более вдохновляюще. Например, между дорожками и/или террасами и газонной площадкой мы найдем декоративные клумбы с маленькими кустовыми цветами и оформлением грунта белой галькой.

​Дизайн гостиной

Dom w Amarantusach , Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Гостиная в стиле модерн
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

В дизайне интерьера этого дома вы найдете настоящую усладу для глаз. Глянцевый, стильный и современный этот дом действительно напоминает нашу мечту о загородном коттедже!

​Дизайн кухни

Dom w Amarantusach , Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Кухня в стиле модерн
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

Шикарный кухонный гарнитур радует наличием кухонного острова и столешницей из композитного материала с использованием натуральной каменной крошки в стиле «звездного неба». Рядом с кухонный островом – роскошная зона для завтраков с двумя стульями, которая также используется детьми для выполнения домашнего задания, пока мама готовит ужин. В комплекте с кухонным островом мы найдем встроенную плиту и раковину и даже – минималистичную клумбу (на фото слева)!

​Планировка

Dom w Amarantusach , Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Столовая комната в стиле модерн
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

Современная европейская планировка для коттеджа практически всегда подразумевает открытое пространство для кухни, столовой и гостиной, тогда как между кухней и гостиной мы находим декоративный экран или часть стены. В данном случае здесь расположен встроенный камин – чудо техники, которое может быть вмонтировано в стену в любом месте вашего дома.

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​Дизайн спальни

Dom w Amarantusach , Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Ванная комната в стиле модерн
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

Гламурная спальня в стиле модерн – настоящая сказка для романтичной хозяйки, которая смотрится особенно привлекательно с этими очаровательными шелковыми шторами. Зеркальная отделка стен, также популярная в стиле бразильяно, здесь пришлась как раз кстати.

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​Дизайн ванной комнаты

Dom w Amarantusach , Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Ванная комната в стиле модерн
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

Не менее гламурная ванная комната оформлена с использованием глянцевой керамической плитки в черном грифельном цвете. Ванная чаша нестандартно стоит по середине комнаты, у окна, что делает ее интересным арт-объектом в этом современном интерьере.

Палисадник

Dom w Amarantusach , Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Бунгало
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

Практичный дизайн палисадника, рассчитанный на то, чтобы сместить внимание от дома на сад и создать эффектную буферную зону между улицей и домом, выполнен просто прекрасно! Оформление некоторых клумб белой галькой или щебнем шикарно смотрится в стиле модерн, а правильно подобранные растения идеально вписываются в геометрию проекта.

Задний дворик

Dom w Amarantusach , Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Садовые бассейны
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

На заднем дворике мы найдем террасы для шезлонгов и столовой группы, а также бассейн, который укрывается на зиму.

​Дополнительная постройка

Dom w Amarantusach , Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa Бунгало
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa
Abakon sp. z o.o. spółka komandytowa

Еще один очень аккуратный и современный домик со всеми инструментами, дровницей и местом для хранения мопеда и велосипедов находится на другой стороне участке.

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