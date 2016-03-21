Классика и футуристика в одном доме!

Интересный проект с футуристичным и классическим фасадами с двух сторон порадовал нас эклектичным смешением образа 18-ого и 22-ого веков. Посмотреть на такое чудо можно в нашей новой статье, а авторами проекта являются архитекторы и дизайнеры из студии MARCH GUT INDUSTRIAL DESIGN OG, которые любезно поделились с нами их необычным проектом. Данная студия занимается в основном общественными проектами – пекарнями и кафе, ресторанами и бутиками.

И этот дом является не обычным загородным коттеджем, расположенным в австрийском городке Линц, прямо на границе шикарных виноградников. Он – дегустационное кафе высшего класса, с собственным виноградником, садом и ультрамодным дизайном, которое создано для промоушена вин от компаниии Weinmanufaktur Clemens Strobl.