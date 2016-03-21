Классика и футуристика в одном доме!

Интересный проект с футуристичным и классическим фасадами с двух сторон порадовал нас эклектичным смешением образа 18-ого и 22-ого веков. Посмотреть на такое чудо можно в нашей новой статье, а авторами проекта являются архитекторы и дизайнеры из студии MARCH GUT INDUSTRIAL DESIGN OG, которые любезно поделились с нами их необычным проектом. Данная студия занимается в основном общественными проектами – пекарнями и кафе, ресторанами и бутиками.
И этот дом является не обычным загородным коттеджем, расположенным в австрийском городке Линц, прямо на границе шикарных виноградников. Он – дегустационное кафе высшего класса, с собственным виноградником, садом и ультрамодным дизайном, которое создано для промоушена вин от компаниии Weinmanufaktur Clemens Strobl.
С этой стороны мы видим шикарное остекление, которое напоминает нам еще один потрясающий проект на виноградниках от архитектора Питера Пилчера, ставший легендой. Этот дом тоже является очень популярным в дизайнерской среде, о нем писали многие глянцевые журналы, а мы добавим, что его истинная красота не просто в дизайне, а в его функции.
Общественная среда европейского мира стремительно развивается, и такой дегустационный дом – капля в океане новых заведений, которые поднимают наш уровень жизни.
Сам дом является бывшим винным погребом, который был отремонтирован, обновлен и расширен так, что здание теперь имеет четыре уровня. Презентации вин проходят в винном погребе, дегустации – на кухне. К услугам гостей есть комнаты отдыха, маленький садик и террасы, летом оформленные особо празднично и красиво, с использованием мягкой мебели.
Эффектно балансируя на стыке минимализма и футуристики, этот интерьер будто прячет в своей простоте какую-то загадку. И правда, рассчитанный в первую очередь на прием гостей и дегустацию, он скрывает свой главный секрет уровнем ниже, в винном погребе.
Важной частью данного проекта было правильное расположение – возле виноградников компании, дегустацию вин которой и проводят в этом доме. Ощущение близости к древней традиции и легендарному напитку не покидает вас с того момента, как вы переступите порог.
Посмотрите на фотографию выше – на дальнем плане вы найдете оригинальный квадратный проем окна старой части здания. Удивительное сочетание старого и нового, как и классической любви к вину и нового подхода к его дегустации, определяет концепцию дизайна.
Огромный погреб, который может похвастаться не только большим размером, но и профессиональной свето- и звукоизоляцией, а также идеальными условиями для хранения вин, будто манит за собой в неизведанное…
Удивительная идея засыпать пол в погребе мелким песком для большей аутентичности и создать просто волшебную подсветку в стиле ретро, вызывает восхищение!
Итогом нашей статьи стали удивительные воспоминания о путешествии не в обычный дом, а дегустационный, оформленный так, будто он хочет быть футуристичным и иметь ретро-настроение одновременно.
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