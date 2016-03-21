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Классика и футуристика в одном доме!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Stroblkeller, MARCH GUT industrial design OG MARCH GUT industrial design OG Винные погребы в эклектичном стиле
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Интересный проект с футуристичным и классическим фасадами с двух сторон порадовал нас эклектичным смешением образа 18-ого и 22-ого веков. Посмотреть на такое чудо можно в нашей новой статье, а авторами проекта являются архитекторы и дизайнеры из студии MARCH GUT INDUSTRIAL DESIGN OG, которые любезно поделились с нами их необычным проектом. Данная студия занимается в основном общественными проектами – пекарнями и кафе, ресторанами и бутиками.

И этот дом является не обычным загородным коттеджем, расположенным в австрийском городке Линц, прямо на границе шикарных виноградников. Он – дегустационное кафе высшего класса, с собственным виноградником, садом и ультрамодным дизайном, которое создано для промоушена вин от компаниии Weinmanufaktur Clemens Strobl.

​Футуристичный фасад

Stroblkeller, MARCH GUT industrial design OG MARCH GUT industrial design OG Дома в эклектичном стиле
MARCH GUT industrial design OG

MARCH GUT industrial design OG
MARCH GUT industrial design OG
MARCH GUT industrial design OG

С этой стороны мы видим шикарное остекление, которое напоминает нам еще один потрясающий проект на виноградниках от архитектора Питера Пилчера, ставший легендой. Этот дом тоже является очень популярным в дизайнерской среде, о нем писали многие глянцевые журналы, а мы добавим, что его истинная красота не просто в дизайне, а в его функции. 

Общественная среда европейского мира стремительно развивается, и такой дегустационный дом – капля в океане новых заведений, которые поднимают наш уровень жизни.

​Классический фасад

Stroblkeller, MARCH GUT industrial design OG MARCH GUT industrial design OG Дома в эклектичном стиле
MARCH GUT industrial design OG

MARCH GUT industrial design OG
MARCH GUT industrial design OG
MARCH GUT industrial design OG

Сам дом является бывшим винным погребом, который был отремонтирован, обновлен и расширен так, что здание теперь имеет четыре уровня. Презентации вин проходят в винном погребе, дегустации – на кухне. К услугам гостей есть комнаты отдыха, маленький садик и террасы, летом оформленные особо празднично и красиво, с использованием мягкой мебели.

​Интерьер в стиле минимализм

Stroblkeller, MARCH GUT industrial design OG MARCH GUT industrial design OG Кухни в эклектичном стиле
MARCH GUT industrial design OG

MARCH GUT industrial design OG
MARCH GUT industrial design OG
MARCH GUT industrial design OG

Эффектно балансируя на стыке минимализма и футуристики, этот интерьер будто прячет в своей простоте какую-то загадку. И правда, рассчитанный в первую очередь на прием гостей и дегустацию, он скрывает свой главный секрет уровнем ниже, в винном погребе.

​Вид на виноградники

Stroblkeller, MARCH GUT industrial design OG MARCH GUT industrial design OG Столовая комната в эклектичном стиле
MARCH GUT industrial design OG

MARCH GUT industrial design OG
MARCH GUT industrial design OG
MARCH GUT industrial design OG

Важной частью данного проекта было правильное расположение – возле виноградников компании, дегустацию вин которой и проводят в этом доме. Ощущение близости к древней традиции и легендарному напитку не покидает вас с того момента, как вы переступите порог.

​Объединение старого и нового

Stroblkeller, MARCH GUT industrial design OG MARCH GUT industrial design OG Гостиные в эклектичном стиле
MARCH GUT industrial design OG

MARCH GUT industrial design OG
MARCH GUT industrial design OG
MARCH GUT industrial design OG

Посмотрите на фотографию выше – на дальнем плане вы найдете оригинальный квадратный проем окна старой части здания. Удивительное сочетание старого и нового, как и классической любви к вину и нового подхода к его дегустации, определяет концепцию дизайна.

​Главный секрет

Stroblkeller, MARCH GUT industrial design OG MARCH GUT industrial design OG Винные погребы в эклектичном стиле
MARCH GUT industrial design OG

MARCH GUT industrial design OG
MARCH GUT industrial design OG
MARCH GUT industrial design OG

Огромный погреб, который может похвастаться не только большим размером, но и профессиональной свето- и звукоизоляцией, а также идеальными условиями для хранения вин, будто манит за собой в неизведанное…

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Винный погреб

Stroblkeller, MARCH GUT industrial design OG MARCH GUT industrial design OG Винные погребы в эклектичном стиле
MARCH GUT industrial design OG

MARCH GUT industrial design OG
MARCH GUT industrial design OG
MARCH GUT industrial design OG

Удивительная идея засыпать пол в погребе мелким песком для большей аутентичности и создать просто волшебную подсветку в стиле ретро, вызывает восхищение!

​Дом для дегустаций в вечернем свете

Stroblkeller, MARCH GUT industrial design OG MARCH GUT industrial design OG Дома в эклектичном стиле
MARCH GUT industrial design OG

MARCH GUT industrial design OG
MARCH GUT industrial design OG
MARCH GUT industrial design OG

Итогом нашей статьи стали удивительные воспоминания о путешествии не в обычный дом, а дегустационный, оформленный так, будто он хочет быть футуристичным и иметь ретро-настроение одновременно.

Если вам понравился данный проект, вы можете оставить комментарий ниже или же просто поставить «Like» через FB (ссылка у заголовка). Мы надеемся, что мы сможем и дальше радовать вас интересными путешествиями, проектами и идеями, которые помогут вам окунуться в мир эстетики дизайна и архитектуры.

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