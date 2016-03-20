Супер-дача для семьи: 28 метров лета

Выбирайте материалы, которые не требуют сложной эксплуатации и при этом остаются «как новые». Например, в натуральной древесине чувствуется «время», тогда как керамическая плитка стареет, будто бы, в три раза медленнее.

Также важно выбирать мебель, которая будет использоваться мульти-функционально. Так, например, современные кухонные острова по своему типу являются и столешницей для готовки, и обеденным столом, что экономит место. Создать кухонный остров в бюджетной манере вам поможет любая мебельная мастерская вашего города.

Покупая просто самые дешевые вещи, вы вовсе не экономите. В итоге они оказываются ненужным и вы все равно покупаете качественные предметы, или они ломаются и вынуждают вас к тратам. Выбирайте только то, что практично, а найти данное свойство лучше всего в уже опробованных идеях и предметах.

При постройке дачи важной статьей расходов является транспорт, вы можете до 10% отдать просто за транспортировку грузов – материалов, мебели и т. п. Рассчитывайте каждую поездку и старайтесь не просто «сделать все за один раз», а действительно рационально использовать поездки.