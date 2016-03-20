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Супер-дача для семьи: 28 метров лета

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
부여 작은집 / Buyeo Small House, lokaldesign lokaldesign Дома в рустикальном стиле
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Очень легкий в воплощении и при этом мульти-функциональный проект дачного домика выглядит заманчивой идей построить новое здание на своем участке! Авторство проекта принадлежит студии LOKAL DESIGN, которая сделала все, чтобы этот бюджетный дом смотрелся стильно и был удобен во всем.

​Строительство дачи: этап 1

부여 작은집 / Buyeo Small House, lokaldesign lokaldesign Дома в рустикальном стиле
lokaldesign

lokaldesign
lokaldesign
lokaldesign

В этом проекте мы также покажем вам, как он строился. Для начала на основе деревянного каркаса возводится силуэт здания, с заранее намеченными окнами и дверьми. Затем он заполняется панелями с утеплителем.

​Строительство дачи: этап 2

부여 작은집 / Buyeo Small House, lokaldesign lokaldesign Дома в рустикальном стиле
lokaldesign

lokaldesign
lokaldesign
lokaldesign

Затем дача ставится на фундамент, вставляются окна и двери, дом утепляется, монтируется кровля и оформляются фасады.

​Дача нового времени

부여 작은집 / Buyeo Small House, lokaldesign lokaldesign Дома в рустикальном стиле
lokaldesign

lokaldesign
lokaldesign
lokaldesign

Этот удивительный проект дачи создан из SIP-панелей и для средней полосы возможен для жизни в течение около 5-6 месяцев в году с дополнительным обогревом маленькой железной печью или одним электрическим обогревателем возле кровати. SIP-панели вместе с двухкамерными стеклопакетами могут творить чудеса в дачном домике, делая его доступным для вас уже с конца апреля!

Строительство дачи: этап 3

부여 작은집 / Buyeo Small House, lokaldesign lokaldesign Дома в рустикальном стиле
lokaldesign

lokaldesign
lokaldesign
lokaldesign

После этого решается вопрос отделки помещения, дизайна, установки коммуникаций, создания террас и, наконец, ландшафтного дизайна. Именно так строилась эта дача, и вы тоже можете пройти весь этот путь вместе с homify, собирая идеи и воплощая их в жизнь!

​Как сэкономить деньги при постройке дачи?

부여 작은집 / Buyeo Small House, lokaldesign lokaldesign Дома в рустикальном стиле
lokaldesign

lokaldesign
lokaldesign
lokaldesign

Выбирайте материалы, которые не требуют сложной эксплуатации и при этом остаются «как новые». Например, в натуральной древесине чувствуется «время», тогда как керамическая плитка стареет, будто бы, в три раза медленнее.

Также важно выбирать мебель, которая будет использоваться мульти-функционально. Так, например, современные кухонные острова по своему типу являются и столешницей для готовки, и обеденным столом, что экономит место. Создать кухонный остров в бюджетной манере вам поможет любая мебельная мастерская вашего города.

Покупая просто самые дешевые вещи, вы вовсе не экономите. В итоге они оказываются ненужным и вы все равно покупаете качественные предметы, или они ломаются и вынуждают вас к тратам. Выбирайте только то, что практично, а найти данное свойство лучше всего в уже опробованных идеях и предметах.

При постройке дачи важной статьей расходов является транспорт, вы можете до 10% отдать просто за транспортировку грузов – материалов, мебели и т. п. Рассчитывайте каждую поездку и старайтесь не просто «сделать все за один раз», а действительно рационально использовать поездки.

​На чем экономить нельзя

부여 작은집 / Buyeo Small House, lokaldesign lokaldesign Дома в рустикальном стиле
lokaldesign

lokaldesign
lokaldesign
lokaldesign

Не экономьте на террасах – какой бы новой ни была данная затея для традиционной дачи, терраса – максимально бюджетный способ увеличить удобство и площадь вашей дачи в 2 или даже 3 раза. Терраса с навесом – отличное место для отдыха и кулинарии!

Не экономьте на новой сантехнике, окнах и дверях, мебели. Лучше заменить все и сразу, чем 5 лет стараться «сдружить» новое и старое, и все равно в итоге купить все то, что вам было так нужно!

Другое дело, что вы можете выбирать бюджетную керамическую плитку простого бежевого оттенка для пола, кухонный фартук создать из нее же, а стены просто оштукатурить. Также мы советуем вам сразу присмотреть полный, практичный и новый пакет посуды для дачи. Не стоит надеяться на то, что ваш новый домик станет оазисом отдыха и спокойствия, если вы спонсируете его лишь старыми вещами.

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​Идеальная площадь дачного домика

부여 작은집 / Buyeo Small House, lokaldesign lokaldesign
lokaldesign

lokaldesign
lokaldesign
lokaldesign

Как вы думаете, какова идеальная площадь дачного домика? С одной стороны, для жизни, заготовок и всей семьи нужно много места – с другой стороны, как сохранить бюджет и сделать все максимально экономно?

Архитекторы этого проекта решили, что 28 м2 – оптимальный вариант. В данном случае используется одно большое пространство для отдыха и сна, а также ванная комната в приватной зоне.

​Как организовать сон

부여 작은집 / Buyeo Small House, lokaldesign lokaldesign Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
lokaldesign

lokaldesign
lokaldesign
lokaldesign

Решая, как организовать сон на даче, многие выбирают между двух вариантов – обычной кроватью, которая смотрится не так парадно, и раскладным диваном, который готов к приему гостей. В восточной традиции самым лучшим вариантом является подиум для сна – на него устанавливаются специальные матрасы, которые в дневное время прячутся в ящиках под подиумом. Удобно, экономно, а днем есть место для игр детей!

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А какая по площади ваша дача?

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