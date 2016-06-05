Достойный дом для семейной жизни

В этом доме в стиле минимализм есть несколько особенно важных элементов, которые помогают ему быть максимально современным и комфортным. Несколько идей мы рассмотрим в нашей статье, так как они сразу бросаются в глаза и имеют очень большую важность в целом.

Например, организация панорамного остекления – уже реальность для средней полосы, ведь с выбором таких систем отопления, как тепловой насос (+ теплый пол) вы можете позволить себе такую роскошь!

Еще одна важная часть – мульти-террасы, переходящие с одного выступа фасада на другой и позволяющие организовать несколько приватных зон отдыха, различных по настроению, на небольшой площади. Так, здесь мы видим место для столовой группы, принятия солнечных ванн и тихий уголок для кресла справа только лишь со стороны заднего дворика!

Приватность вашего отдыха переоценить невозможно, поэтому в данном проекте мы видим справа специальную бетонную конструкцию с реечным экраном, позволяющую не портить вид забором, но при этом все же зонировать участок.