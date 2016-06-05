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Достойный дом для семейной жизни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Łęka - Park, Architekci Łosiak_Siwiak Architekci Łosiak_Siwiak Гостиная в стиле минимализм
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Минимализм – стиль, во многом просто идеальный для строительства загородного дома для традиционной семьи. Он лаконичен, не выйдет из моды за 10 лет и будет смотреться достойным даже тогда, когда ваши дети подарят вам внуков.

Данный проект дома в стиле минимализм выполнен студией ARCHITEKCI ŁOSIAK_SIWIAK и наверняка даст вам идеи для размышления. То, как удачно он совмещает функции и дизайн, оставаясь при этом и традиционным, и современным, кажется настоящей сказкой!

​Современный коттедж: стратегия успеха

Łęka - Park, Architekci Łosiak_Siwiak Architekci Łosiak_Siwiak Дома в стиле минимализм
Architekci Łosiak_Siwiak

Architekci Łosiak_Siwiak
Architekci Łosiak_Siwiak
Architekci Łosiak_Siwiak

В этом доме в стиле минимализм есть несколько особенно важных элементов, которые помогают ему быть максимально современным и комфортным. Несколько идей мы рассмотрим в нашей статье, так как они сразу бросаются в глаза и имеют очень большую важность в целом.

Например, организация панорамного остекления – уже реальность для средней полосы, ведь с выбором таких систем отопления, как тепловой насос (+ теплый пол) вы можете позволить себе такую роскошь!

Еще одна важная часть – мульти-террасы, переходящие с одного выступа фасада на другой и позволяющие организовать несколько приватных зон отдыха, различных по настроению, на небольшой площади. Так, здесь мы видим место для столовой группы, принятия солнечных ванн и тихий уголок для кресла справа только лишь со стороны заднего дворика!

Приватность вашего отдыха переоценить невозможно, поэтому в данном проекте мы видим справа специальную бетонную конструкцию с реечным экраном, позволяющую не портить вид забором, но при этом все же зонировать участок.

​Стиль и образ жизни

Łęka - Park, Architekci Łosiak_Siwiak Architekci Łosiak_Siwiak Дома в стиле минимализм
Architekci Łosiak_Siwiak

Architekci Łosiak_Siwiak
Architekci Łosiak_Siwiak
Architekci Łosiak_Siwiak

Минимализм хорош не только потому, что он прост или моден, важно его влияние на ваш образ жизни. Вы становитесь расслабленным, уравновешенным человеком, который никуда не спешит и больше доволен жизнью. Хорошая перспектива, не правда ли?

Дизайн же – не дополнительная эстетика, а мостик между вашим настроением и реальными предметами в жизни. Например, клумбы, утопленные в террасы без видимых бортиков – не трендовый акцент, а важная часть образа заднего дворика, который позволяет максимально расслабиться и не отвлекаться на декор.

​Дизайн интерьера

Łęka - Park, Architekci Łosiak_Siwiak Architekci Łosiak_Siwiak Гостиная в стиле минимализм
Architekci Łosiak_Siwiak

Architekci Łosiak_Siwiak
Architekci Łosiak_Siwiak
Architekci Łosiak_Siwiak

Также и современный дизайн интерьера является прекрасной возможностью создать собственный мир и образ жизни, подходящий именно вам. Открытая планировка подойдет активным, кто хочет больше двигаться, жить полной жизнью и иметь солнечные, яркие комнаты. Наличие камина обязательно для семейной жизни – в нем есть особое очарование уюта загородного дома и его просто обожают дети!

Легкая мебель способна двигаться по комнате в зависимости от настроения или тематических  игр детей, габаритная – привносит в нее основательность, сочетая ее при этом с особенным ощущением позитивной стабильности.

​Функциональность интерьера

Łęka - Park, Architekci Łosiak_Siwiak Architekci Łosiak_Siwiak Кухня в стиле минимализм
Architekci Łosiak_Siwiak

Architekci Łosiak_Siwiak
Architekci Łosiak_Siwiak
Architekci Łosiak_Siwiak

На кухне, как нигде в доме, особенно виден технологический уровень интерьера – здесь популярны столешницы из стеклокерамики или камня, встроенная бытовая техника, устройство кухонного острова, встроенные раковины и глянцевые фасады.

​Ваш дом – ваши правила

Łęka - Park, Architekci Łosiak_Siwiak Architekci Łosiak_Siwiak Кухня в стиле минимализм
Architekci Łosiak_Siwiak

Architekci Łosiak_Siwiak
Architekci Łosiak_Siwiak
Architekci Łosiak_Siwiak

Если вы давно мечтали о кабинете, фитнес-уголке, игровой для детей, месте для пианино или домашнем кинотеатре – самое время начать создавать Книги Идей на homify для того, чтобы собрать все ваши мечты вместе и затем, поэтапно, воплощать в проекте или отдать архитектору для реализации.

То же самое можно предложить жене или мужу, детям и другим родственникам, что будут жить с вами. Вместе вы найдете Дом своей Мечты, а точнее – создадите его сами! Для того, чтобы начать собирать Книги Идей, вам нужно зарегистрироваться в сообществе homify и затем лишь с помощью одного клика вы можете сохранять любые фотографии, создавать альбомы и тематические фото-галереи (например «Дача», «Гостиная», «Спальня Маришки» и т. п.).

​Объединение с природой

Łęka - Park, Architekci Łosiak_Siwiak Architekci Łosiak_Siwiak Гостиная в стиле минимализм
Architekci Łosiak_Siwiak

Architekci Łosiak_Siwiak
Architekci Łosiak_Siwiak
Architekci Łosiak_Siwiak

В загородном доме очень важен пункт объединения с природой. Терраса, панорамное остекление в пол, двери-слайдеры и минимальные швы и стыки двух напольных покрытий помогают добавить эффекта «картинки, как из кино» даже в обычной гостиной.

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