Достойный дом для семейной жизни

Минимализм – стиль, во многом просто идеальный для строительства загородного дома для традиционной семьи. Он лаконичен, не выйдет из моды за 10 лет и будет смотреться достойным даже тогда, когда ваши дети подарят вам внуков.
Данный проект дома в стиле минимализм выполнен студией ARCHITEKCI ŁOSIAK_SIWIAK и наверняка даст вам идеи для размышления. То, как удачно он совмещает функции и дизайн, оставаясь при этом и традиционным, и современным, кажется настоящей сказкой!
В этом доме в стиле минимализм есть несколько особенно важных элементов, которые помогают ему быть максимально современным и комфортным. Несколько идей мы рассмотрим в нашей статье, так как они сразу бросаются в глаза и имеют очень большую важность в целом.
Например, организация панорамного остекления – уже реальность для средней полосы, ведь с выбором таких систем отопления, как тепловой насос (+ теплый пол) вы можете позволить себе такую роскошь!
Еще одна важная часть – мульти-террасы, переходящие с одного выступа фасада на другой и позволяющие организовать несколько приватных зон отдыха, различных по настроению, на небольшой площади. Так, здесь мы видим место для столовой группы, принятия солнечных ванн и тихий уголок для кресла справа только лишь со стороны заднего дворика!
Приватность вашего отдыха переоценить невозможно, поэтому в данном проекте мы видим справа специальную бетонную конструкцию с реечным экраном, позволяющую не портить вид забором, но при этом все же зонировать участок.
Минимализм хорош не только потому, что он прост или моден, важно его влияние на ваш образ жизни. Вы становитесь расслабленным, уравновешенным человеком, который никуда не спешит и больше доволен жизнью. Хорошая перспектива, не правда ли?
Дизайн же – не дополнительная эстетика, а мостик между вашим настроением и реальными предметами в жизни. Например, клумбы, утопленные в террасы без видимых бортиков – не трендовый акцент, а важная часть образа заднего дворика, который позволяет максимально расслабиться и не отвлекаться на декор.
Также и современный дизайн интерьера является прекрасной возможностью создать собственный мир и образ жизни, подходящий именно вам. Открытая планировка подойдет активным, кто хочет больше двигаться, жить полной жизнью и иметь солнечные, яркие комнаты. Наличие камина обязательно для семейной жизни – в нем есть особое очарование уюта загородного дома и его просто обожают дети!
Легкая мебель способна двигаться по комнате в зависимости от настроения или тематических игр детей, габаритная – привносит в нее основательность, сочетая ее при этом с особенным ощущением позитивной стабильности.
На кухне, как нигде в доме, особенно виден технологический уровень интерьера – здесь популярны столешницы из стеклокерамики или камня, встроенная бытовая техника, устройство кухонного острова, встроенные раковины и глянцевые фасады.
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В загородном доме очень важен пункт объединения с природой. Терраса, панорамное остекление в пол, двери-слайдеры и минимальные швы и стыки двух напольных покрытий помогают добавить эффекта «картинки, как из кино» даже в обычной гостиной.
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