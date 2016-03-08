​Современная дача мечты!

Когда приходит весна, каждый начинает чувствовать истинную силу природы, будь то очарование цветочка на клумбе или могучего леса за городом. Тянет на природу, хочется вдохнуть ароматы трав и первоцветов, посмотреть, как летают птицы и насладиться рябью на воде от брошенных детьми камешков. Приходит момент, когда новая весна становится особенной – вы уже точно знаете, что не можете прожить без домика на природе, без этого ощущения близости к ее чарующей красоте и первозданной силе. Тогда на ум приходит лишь одно слово – «Дача», и вы наверняка уже поняли, что мы хотим показать вам один совершенно особенный, эксклюзивный проект дачного дома нового уровня.
Комфортабельный формат, большой размер и другие новшества – вовсе не роскошь, которой можно было избежать, а желание жить в таком домике больше, чем несколько недель или даже выходных в году. Такая современная дача создана для того, чтобы всегда быть у вас под рукой – на зимние и весенние каникулы, в любой из выходных в году, в течение 4 теплых месяцев и даже больше – в любой вечер вы можете взять детей, приехать в это укромное местечко и отдохнуть душой и телом!
Стильное оформление парадного фасада этой дачи – приятное дополнение к общему очень удобному и красивому проекту. Именно такой дачу видят прохожие и ваши соседи. Идеально стриженый газон, декоративный экран для вьющихся растений вместо забора, традиционная деревянная калитка и фасады, оформленные с помощью декоративных металлических панелей.
На заметку: самые популярные металлические панели имеют покрытие из полимера и создаются из стали. По форме они будто бы имитируют сайдинг, что смотрится традиционно. Некоторые модели изготавливаются из алюминия и покрываются для защиты от дождя.
Заметьте, как красиво и ровно оформлены стыки дорожки и автомобильной стоянки и самой асфальтовой улицы, а также то, что парадная клумба вытянута параллельно улице и закрывает увеличенную для удобства отмостку, которые являются еще и дорожками.
Авторы данного проекта – архитекторы из студии BONGERS ARCHITECTEN – выбрали особенный формат в планировке этого дома. Само здание построено из SIP-панелей, имеет отопление в виде «теплого пола» и теплового насоса. Главные затраты – это само строительство, кровля, коммуникации и остекление, тогда как в дизайне лишь пара интересных декоративных акцентов создают в интерьерах стильную обстановку.
Стильная гостиная находится рядом с террасой для столовой и имеет шикарный настоящий камин современного типа. Под ним – дровница, а напольное покрытие может для вас показаться очень интересным. Декоративные бетонные полы – новый тренд современного интерьера в стиле модерн.
На заметку: толщина такого декоративного бетона для полов начинается от 8 мм. Бетонные полы декоративного типа могут быть матовые (как на фотографии выше) и глянцевые (со шлифовкой смотрится роскошно).
Важная часть планировки – остекление, сохраняющее приватность. В этом проекте большие окна можно найти только со стороны заднего дворика. Остекление в пол, позволяющее чувствовать себя так близко к природе, насколько это возможно – важная часть этого проекта, который буквально создан для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо и спокойно.
Только представьте, как красиво будет поставить здесь елку, а в сочельник дети будут спускаться по лестнице в поисках подарков. Или как хорошо будет выбраться на природу в первый раз за год в апреле – приготовить шашлыки или пиццу на всю семью и вздохнуть радостно и свободно.
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