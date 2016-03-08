​Современная дача мечты!

Когда приходит весна, каждый начинает чувствовать истинную силу природы, будь то очарование цветочка на клумбе или могучего леса за городом. Тянет на природу, хочется вдохнуть ароматы трав и первоцветов, посмотреть, как летают птицы и насладиться рябью на воде от брошенных детьми камешков. Приходит момент, когда новая весна становится особенной – вы уже точно знаете, что не можете прожить без домика на природе, без этого ощущения близости к ее чарующей красоте и первозданной силе. Тогда на ум приходит лишь одно слово – «Дача», и вы наверняка уже поняли, что мы хотим показать вам один совершенно особенный, эксклюзивный проект дачного дома нового уровня.

Комфортабельный формат, большой размер и другие новшества – вовсе не роскошь, которой можно было избежать, а желание жить в таком домике больше, чем несколько недель или даже выходных в году. Такая современная дача создана для того, чтобы всегда быть у вас под рукой – на зимние и весенние каникулы, в любой из выходных в году, в течение 4 теплых месяцев и даже больше – в любой вечер вы можете взять детей, приехать в это укромное местечко и отдохнуть душой и телом!