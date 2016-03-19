Проект дома из будущего

Мы всегда рады делиться с нашими читателями необычными проектами. Такими, которые вдохновляют, делают наш кругозор шире и показывают, что дизайн может быть не просто красивым, но и обворожительным.
Новый проект дома от студии TWEEDIE+PASQUALI именно такой. Он с первого взгляда покоряет форматом остекления, простыми объемами в стиле модерн и своим впечатляющим внешним видом. Кажется, что это компьютерная визуализация, но это уже реализованный проект, настоящий дом для настоящей семьи.
Патио с навесом для жаркого летнего дня и терраса со стульями для вечерней беседы на двоих – что еще нужно для счастья в пригороде? Разве что дом, стоящий на фоне этих двух прекрасных зон отдыха.
Патио оформлено в арабском стиле с использованием низкой мягкой мебели и двух типов кофейных столиков – в стиле минимализм и традиционным деревянным.
Шикарное остекление для спальни наверху – первое, что бросается в глаза при виде этого дома. Парадный фасад первого этажа оформлен максимально приватно, ведь дом находится прямо возле дороги и на современный трендовый манер не имеет забора. А вот второй этаж со спальней с угловым панорамным остеклением, более открыт внешнему миру. Здесь мы найдем балкон со стеклянными перилами и прекрасным видом из окон.
Интересно, что со стороны заднего дворика мы увидим противоположную картину. Первый этаж имеет крупноформатное остекление, а второй – нет, так как напротив него находится жилой дом соседей. Удивительным образом остекление «шахматкой» стало спасением для этого узкого участка и столь красивого дома.
Шикарную гостиную, оформленную в пляжном стиле с использованием белой мягкой и плетеной мебели, можно полюбить сразу. Более позитивное место для отдыха нужно еще поискать! Здесь же, на заднем фоне, мы найдем лестницу, почти незаметную, ведущую на второй этаж с внутренним балконом и видом на гостиную.
Удобная модульная мебель позволяет увеличить полезную площадь сравнительно небольшого дома и сделать дизайн интерьера более лаконичным и сбалансированным. Так, барная стойка кухни справа продолжается в виде полочки для растений и картины, а дополнительный приставной модуль к дивану имеет книжные полки со стороны прохода.
Красивый белый глянцевый столик у дивана – модный тренд последнего сезона, украшенный не менее популярными аксессуарами – подсвечниками в цвете бирюзы и еще одним, железным. Мраморные ступени лестницы, что мы видим на переднем плане – тоже важная часть концепции этого дома, который всем своим видом показывает стремление к роскоши.
Но интересно, что в данном проекте реализована не та роскошь, которая пытается привлечь ваше внимание или заставить вас полностью погрузиться в размышления о ней. Роскошь здесь скорее выступает как люксовая эстетика – гармоничная, расслабляющая, спокойная и привлекательная, которая создана для того, чтобы хозяева дома чувствовали себя комфортно
Гранитная столешница и фартук на этой кухне – важные элементы дизайна в стиле минимализм. Гарнитур без ручек для дверей и предельно минимальное количество декора позволяют сделать кухню удобным для кулинарии пространством.
Шикарный дизайн столовой оригинальной планировкой и расположением мебели сразу дает представление о том, как хорошо проводить здесь ужин для друзей. Сочетание цветного стекла, пластмассовых стульев и стола с особенно широкой столешницей – три тренда в одном интерьере выглядят очень эффектно!
Возвращаясь к зоне патио, мы найдем здесь укромное место для отдыха в прохладной тени стен. Интересно, что они специально покрашены в легкий серый оттенок, чтобы не слепить глаза от и так слишком яркого и солнечного мира летом.
Красивый балкончик на втором этаже оформлен в стиле
минимализм и прекрасно подходит как для принятия солнечных ванн, так и для чашки утреннего кофе. Очаровательный вид, открывающийся отсюда, завораживает не меньше, чем лаконичные линии отделки и ультракачественные материалы.
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