Проект дома из будущего

Мы всегда рады делиться с нашими читателями необычными проектами. Такими, которые вдохновляют, делают наш кругозор шире и показывают, что дизайн может быть не просто красивым, но и обворожительным.

Новый проект дома от студии TWEEDIE+PASQUALI именно такой. Он с первого взгляда покоряет форматом остекления, простыми объемами в стиле модерн и своим впечатляющим внешним видом. Кажется, что это компьютерная визуализация, но это уже реализованный проект, настоящий дом для настоящей семьи.