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До и После: Почему стоит купить старую квартиру в центре

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Jugendstil Mehrfamilienhaus Zürich-Seefeld, Fastarch Architekturbüro eth/sia Fastarch Architekturbüro eth/sia Кухня в классическом стиле
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Смотреть на то, как старые квартиры преображаются, неизменно вдохновляет! Вот ты рассматриваешь ужасный линолеум или плитку, пожелтевшую от времени, и уже думаешь, что зря поверил в то, что этот проект может уже понравиться даже после редизайна, и тут – шик и блеск, красота и инновации, стиль и эстетика, которая надолго запоминается и заставляет смотреть все больше и больше домов и квартир из рубрики «До и После». 

На homify мы солидарны с данным мнением и любим, когда квартиры становятся светлее, красивее и комфортабельнее. Каждый новый проект, как дуновение свежего воздуха. Он доказывает нам всем, что дизайн интерьера – это не просто красивые слова, а реальные дела и то, что может полностью изменить нашу жизнь.

В этой статье мы показываем вам проект реконструкции малоквартирного дома в стиле модерн – статного, расположенного в хорошем зеленом районе и имеющего красивый классический экстерьер. Авторы реконструкции и ремонта – специалисты из FASTARCH ARCHITEKTURBÜRO ETH SIA, в Швейцарии они реализовали этот проект и множество других, не менее показательных.

​Гостиная в процессе ремонта

Jugendstil Mehrfamilienhaus Zürich-Seefeld, Fastarch Architekturbüro eth/sia Fastarch Architekturbüro eth/sia
Fastarch Architekturbüro eth/sia

Fastarch Architekturbüro eth/sia
Fastarch Architekturbüro eth/sia
Fastarch Architekturbüro eth/sia

Как мы можем видеть на фотографии выше, многие старые кирпичные перегородки в доме были разобраны, в некоторых местах балки уровнем выше укреплены металлическим каркасом, паркет был разобран до основания, обнажив старые деревянные перекрытия, а новые перегородки сооружались из ОСП (OSB).

Гостиная после ремонта

Jugendstil Mehrfamilienhaus Zürich-Seefeld, Fastarch Architekturbüro eth/sia Fastarch Architekturbüro eth/sia Рабочий кабинет в классическом стиле
Fastarch Architekturbüro eth/sia

Fastarch Architekturbüro eth/sia
Fastarch Architekturbüro eth/sia
Fastarch Architekturbüro eth/sia

Удивительно свежей стала эта гостиная после ремонта. Новый паркет выглядит оригинальным, роскошным и просто очень красивым, он получился очень современным на вид. Отделка интерьеров была создана в классическом стиле – с высокими плинтусами, а в некоторых комнатах, например, на фотографии ниже, с декоративной отделкой стен деревом.

​Кухня после ремонта

Jugendstil Mehrfamilienhaus Zürich-Seefeld, Fastarch Architekturbüro eth/sia Fastarch Architekturbüro eth/sia Кухня в классическом стиле
Fastarch Architekturbüro eth/sia

Fastarch Architekturbüro eth/sia
Fastarch Architekturbüro eth/sia
Fastarch Architekturbüro eth/sia

Эта потрясающая кухня находится в другой квартире, на первом этаже с видом на сад с потрясающими деревьями, которыми полон этот старый и традиционный район. Здесь чувствуется очарование классической Европы и особенно органично смотрится подражание аристократичным интерьерам. В дизайне кухни, однако, были использованы и современные тенденции – белый глянцевый минимализм здесь является главной стратегией в дизайне, а кухонный остров – единственной рабочей поверхностью для кулинарии.

​Терраса на крыше

Jugendstil Mehrfamilienhaus Zürich-Seefeld, Fastarch Architekturbüro eth/sia Fastarch Architekturbüro eth/sia Балкон и терраса в классическом стиле
Fastarch Architekturbüro eth/sia

Fastarch Architekturbüro eth/sia
Fastarch Architekturbüro eth/sia
Fastarch Architekturbüro eth/sia

Еще одним приятным дополнением в одной из мансардных квартир является терраса на крыше. Красивое натуральное дерево делает этот уголок апартаментов уютным и привлекательным для отдыха. Здесь прекрасно проводить время и с детьми – на свежем воздухе , с видом на озеро и очаровательные швейцарские домики вокруг.

​Дизайн ванной комнаты

Jugendstil Mehrfamilienhaus Zürich-Seefeld, Fastarch Architekturbüro eth/sia Fastarch Architekturbüro eth/sia Ванная в классическом стиле
Fastarch Architekturbüro eth/sia

Fastarch Architekturbüro eth/sia
Fastarch Architekturbüro eth/sia
Fastarch Architekturbüro eth/sia

Ванные комнаты во всем доме были полностью модернизированы, чтобы планировка и габариты отвечали стандартам современной жизни. В дизайне интерьера активно использовали белые оттенки, элементы глянца и немного классических ноток в дизайне дверей.

​Новые лестницы

Jugendstil Mehrfamilienhaus Zürich-Seefeld, Fastarch Architekturbüro eth/sia Fastarch Architekturbüro eth/sia Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Fastarch Architekturbüro eth/sia

Fastarch Architekturbüro eth/sia
Fastarch Architekturbüro eth/sia
Fastarch Architekturbüro eth/sia

Шикарные новые лестницы в стиле ар-нуво располагают к себе с первого взгляда. Кажется, что они, как и паркет, были здесь всегда и просто безумно хорошо сохранились!

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​Новая кухня в маленькой квартире

Jugendstil Mehrfamilienhaus Zürich-Seefeld, Fastarch Architekturbüro eth/sia Fastarch Architekturbüro eth/sia Кухня в классическом стиле
Fastarch Architekturbüro eth/sia

Fastarch Architekturbüro eth/sia
Fastarch Architekturbüro eth/sia
Fastarch Architekturbüro eth/sia

Еще одна кухня находится в самой маленькой квартире в доме, оформлена она более просто, но не лишена общего очарования старого благородного здания. Небольшой выступ для окна был сохранен и напоминает о том, что этот дом пережил много хороших времен, в том числе и исторически легендарных.

​Дизайн фасадов

Jugendstil Mehrfamilienhaus Zürich-Seefeld, Fastarch Architekturbüro eth/sia Fastarch Architekturbüro eth/sia Дома в классическом стиле
Fastarch Architekturbüro eth/sia

Fastarch Architekturbüro eth/sia
Fastarch Architekturbüro eth/sia
Fastarch Architekturbüro eth/sia

Обновленный дизайн фасадов тоже выглядит очень изысканно. Ковка, рустовые камни на углах фасада, изящные ставни в европейском стиле и красивые молдинги над парадными окнами на главном фасаде смотрятся просто блистательно! Кстати, данные элементы являются традиционными и характерны для классического европейского стиля в дизайне фасадов.

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