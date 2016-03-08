До и После: Почему стоит купить старую квартиру в центре

Смотреть на то, как старые квартиры преображаются, неизменно вдохновляет! Вот ты рассматриваешь ужасный линолеум или плитку, пожелтевшую от времени, и уже думаешь, что зря поверил в то, что этот проект может уже понравиться даже после редизайна, и тут – шик и блеск, красота и инновации, стиль и эстетика, которая надолго запоминается и заставляет смотреть все больше и больше домов и квартир из рубрики «До и После».

На homify мы солидарны с данным мнением и любим, когда квартиры становятся светлее, красивее и комфортабельнее. Каждый новый проект, как дуновение свежего воздуха. Он доказывает нам всем, что дизайн интерьера – это не просто красивые слова, а реальные дела и то, что может полностью изменить нашу жизнь.

В этой статье мы показываем вам проект реконструкции малоквартирного дома в стиле модерн – статного, расположенного в хорошем зеленом районе и имеющего красивый классический экстерьер. Авторы реконструкции и ремонта – специалисты из FASTARCH ARCHITEKTURBÜRO ETH SIA, в Швейцарии они реализовали этот проект и множество других, не менее показательных.