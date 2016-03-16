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До и После: Новая жизнь 28 метровой квартиры

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Piso reformado en Madrid, DecoYcina. Marta Espel DecoYcina. Marta Espel
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Малогабаритная квартира и не просто маленькая, а крохотная – это постоянное желание хозяина сделать ее чуть лучше, чуть больше, чуть просторнее. В этой статье мы покажем вам, как это удалось в этой маленькой 28-метровой квартире. Владельцы обратились к профессионалам из студии DECOYCINA. MARTA ESPEL, и те сделали почти невозможное. Теперь кажется, что это – вполне приличное жилье современного уровня со всеми нужными функциями и привлекательным видом.

​Кухня до ремонта

Piso reformado en Madrid, DecoYcina. Marta Espel DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

Вы подумали, что это ванная комната? Нет, это крохотная кухня в этой малогабаритной квартире! Кажется, что здесь может уместиться? Ответ смотрите на предпоследнем фото!

​Квартира до ремонта

Piso reformado en Madrid, DecoYcina. Marta Espel DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

Именно так выглядит вся квартира до ремонта – присоединенный маленький уголочек с окном и две крохотные проходные комнаты до 8 м2 каждая. Кажется, что здесь нельзя создать что-то действительно красивое. Проверим?

Интересно, что в этой квартире мы четко видим, как чувствуется возраст постройки. Полы, стены, окна и двери, формат планировки и окон – все напоминает о старом здании, в котором находится квартира. Получится ли заставить этот эффект исчезнуть?

​Квартира после ремонта

Piso reformado en Madrid, DecoYcina. Marta Espel DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

Новый балкон с шикарными дверьми на него, ванная комната в дальней комнате и гостиная со спальней – в ближней. Эта перепланировка кажется гениальной! Для отделки использованы скандинавские мотивы с романтичными акцентами, а в самой квартире будет жить молодая девушка, которая и купила это стартовое жилье для себя.

​Материалы и установка второго уровня

Piso reformado en Madrid, DecoYcina. Marta Espel DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

Для создания второго уровня был использован металлокаркас, для установки которого мы настоятельно советуем обратиться к профессионалу, а не пытаться все сделать самим. Пол на втором этаже покрыт натуральным деревом, на первом – современным материалом с системой подогрева пола.

Во многом была использована мебель от IKEA, но главное достоинство этого проекта – то, что квартира стала живой, стильной и даже романтичной!

​Спальня наверху

Piso reformado en Madrid, DecoYcina. Marta Espel DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

Маленькая спальня – лучше, чем спать в гостиной! Здесь уютно, красиво, сверху видно окно с выходом на балкон и гостиную. Для организации такой спальни вам нужно от 8 м2, но для того, чтобы просто поставить кровать, иногда хватает и 4 м2.

​Кухня после ремонта

Piso reformado en Madrid, DecoYcina. Marta Espel DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

После долгожданного ремонта в кухне размещен самый простой гарнитур. В холле – полочка для посуды по типу буфета, и кажется, нельзя было найти более удобное место из-за маленьких габаритов пространства.

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​Хранение

Piso reformado en Madrid, DecoYcina. Marta Espel DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

Под вторым уровнем спальни есть и места для хранения вещей – гардероб, комод и тумбочка, красиво скомбинированные в простой минималистичной манере и купленные в  IKEA.

​А где столовая?

Piso reformado en Madrid, DecoYcina. Marta Espel DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

Столовая находится напротив дивана и реализована с помощью стеклянного стола на металлическом глянцевом каркасе и модных акриловых прозрачных стульев. Над столовой зоной мы найдем окно – маленькое, но достаточное для создания приятной атмосферы.

Дополнительный стол удивительным образом спрятался в нише, позволяющей использовать 28 м2 на все 100% каждый день! Стол выдвигается только тогда, когда нужен, и не занимает ни капли свободного пространства в сложенном состоянии.

​Ванная комната

Piso reformado en Madrid, DecoYcina. Marta Espel DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

Ванная комната была реализована в формате душевой кабины, раковины, стиральной машины и унитаза с биде. Маленькая площадь не позволила сделать больше, но и этого хватило для комфортабельной жизни!

Кстати, в процессе ремонта квартира получила отопление, которого раньше не имела, а находится она в Мадриде, столице жаркой и солнечной Испании.

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