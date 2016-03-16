До и После: Новая жизнь 28 метровой квартиры

Именно так выглядит вся квартира до ремонта – присоединенный маленький уголочек с окном и две крохотные проходные комнаты до 8 м2 каждая. Кажется, что здесь нельзя создать что-то действительно красивое. Проверим?

Интересно, что в этой квартире мы четко видим, как чувствуется возраст постройки. Полы, стены, окна и двери, формат планировки и окон – все напоминает о старом здании, в котором находится квартира. Получится ли заставить этот эффект исчезнуть?