До и После: Новая жизнь 28 метровой квартиры

Малогабаритная квартира и не просто маленькая, а крохотная – это постоянное желание хозяина сделать ее чуть лучше, чуть больше, чуть просторнее. В этой статье мы покажем вам, как это удалось в этой маленькой 28-метровой квартире. Владельцы обратились к профессионалам из студии DECOYCINA. MARTA ESPEL, и те сделали почти невозможное. Теперь кажется, что это – вполне приличное жилье современного уровня со всеми нужными функциями и привлекательным видом.
Вы подумали, что это ванная комната? Нет, это крохотная кухня в этой малогабаритной квартире! Кажется, что здесь может уместиться? Ответ смотрите на предпоследнем фото!
Именно так выглядит вся квартира до ремонта – присоединенный маленький уголочек с окном и две крохотные проходные комнаты до 8 м2 каждая. Кажется, что здесь нельзя создать что-то действительно красивое. Проверим?
Интересно, что в этой квартире мы четко видим, как чувствуется возраст постройки. Полы, стены, окна и двери, формат планировки и окон – все напоминает о старом здании, в котором находится квартира. Получится ли заставить этот эффект исчезнуть?
Новый балкон с шикарными дверьми на него, ванная комната в дальней комнате и гостиная со спальней – в ближней. Эта перепланировка кажется гениальной! Для отделки использованы скандинавские мотивы с романтичными акцентами, а в самой квартире будет жить молодая девушка, которая и купила это стартовое жилье для себя.
Для создания второго уровня был использован металлокаркас, для установки которого мы настоятельно советуем обратиться к профессионалу, а не пытаться все сделать самим. Пол на втором этаже покрыт натуральным деревом, на первом – современным материалом с системой подогрева пола.
Во многом была использована мебель от IKEA, но главное достоинство этого проекта – то, что квартира стала живой, стильной и даже романтичной!
Маленькая спальня – лучше, чем спать в гостиной! Здесь уютно, красиво, сверху видно окно с выходом на балкон и гостиную. Для организации такой спальни вам нужно от 8 м2, но для того, чтобы просто поставить кровать, иногда хватает и 4 м2.
После долгожданного ремонта в кухне размещен самый простой гарнитур. В холле – полочка для посуды по типу буфета, и кажется, нельзя было найти более удобное место из-за маленьких габаритов пространства.
Под вторым уровнем спальни есть и места для хранения вещей – гардероб, комод и тумбочка, красиво скомбинированные в простой минималистичной манере и купленные в IKEA.
Столовая находится напротив дивана и реализована с помощью стеклянного стола на металлическом глянцевом каркасе и модных акриловых прозрачных стульев. Над столовой зоной мы найдем окно – маленькое, но достаточное для создания приятной атмосферы.
Дополнительный стол удивительным образом спрятался в нише, позволяющей использовать 28 м2 на все 100% каждый день! Стол выдвигается только тогда, когда нужен, и не занимает ни капли свободного пространства в сложенном состоянии.
Ванная комната была реализована в формате душевой кабины, раковины, стиральной машины и унитаза с биде. Маленькая площадь не позволила сделать больше, но и этого хватило для комфортабельной жизни!
Кстати, в процессе ремонта квартира получила отопление, которого раньше не имела, а находится она в Мадриде, столице жаркой и солнечной Испании.
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