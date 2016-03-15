Как самому построить дачу из контейнера

Стильная, современная и экономичная дача из контейнера, которая еще и не требует стройки – мечта! Узнать о том, как ее построить и как она выглядит, вы можете в нашей новой статье об изумительном проекте переоборудования контейнера в дачу.
Смотрите внимательно и вы увидите, что нет ничего сложного в этой программе, подразумевающей работу 1-2 взрослых и не имеющую никаких сложных технологий, недоступных умелому человеку.
Стефан Брандт – создатель уникальной инструкции по тому, как сделать из контейнера прекрасную дачу для своей семьи. В данных целях он использует 20-ти и 40-футовые транспортные контейнеры, ставит их на фундамент, оформляет и… наслаждается жизнью на природе в летние месяцы!
В этой книге идей мы покажем вам, как один из контейнеров (площадь – 15 квадратных метров, формат – 20 футов) стал такой дачей, которую вам наверняка захочется иметь! Контейнеры, использованные Стефаном, всегда новые.
Обратите внимание, что остекление Брандт монтирует с двух сторон. С одной стороны распашные двери открывают парадный фасад с дверью и окном, а также позволяют солнечным панелям накапливать энергию, необходимую для подогрева воды в душевой. Вторую секцию остекления мы видели на фотографии выше – там откидная терраса стоит на фоне красивых белоснежных окон.
То, что контейнер имеет двери и откидную террасу – не случайность. На зиму вы легко можете закрыть дачу так, чтобы на ней и пылинка новая не осела! Кроме того, такая дача всегда готова к транспортировке по вашему желанию на другой участок!
Планировка в контейнере может быть самой разной – иметь душевую с туалетом, кухню или гостиную, спальное место или детскую. Терраса позволяет организовать полноценную столовую или же игровое место для детей. В контейнере по ширине может вместиться двуспальная кровать и детская кроватка, если организовать вход со стороны террасы, а сбоку – лишь остекление. Данная планировка рассчитана на 20-футовом контейнере (15 м2), хотя есть и 40-футовые, которые стоят менее, чем в 2 раза дороже (29 м2). Контейнеры можно составлять, создавая более просторные конструкции, даже коттеджи.
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В России вы можете купить новый 20-ти футовый контейнер по цене от 130 тыс. рублей и б/у от 25 тыс. рублей. Стефан покупает новые контейнеры по цене около 3000 евро (около 280 тыс. рублей), так как в Германии дешевле просто не найти. На оснащение по разным конфигурациям можно потратить от 1000 до 10.000 евро (86–860 тыс. рублей), в зависимости от ваших целей.
Сам Стефан продает полную инструкцию по строительству дачи из контейнеров за €59,00 в формате книги на DVD-диске. Утепление в контейнере Стефана из пенополиуретана. Полностью меблированный, с душевой и туалетом он выглядит очень симпатичной и привлекательной альтернативой традиционному строительству из блоков. Только представьте – никакого цемента (только для фундамента), никакой бетономешалки в течение целого лета или даже двух, которые вы потратите на строительство! Просто создайте фундамент, закажите доставку, обшейте утеплителем, вмонтируйте окна и поставьте кровлю!
Такая дача не может быть использована в течение зимы, так как содержание СО2 (диоксид углерода) чрезмерно увеличивается и приносит жильцам беспокойный сон. Также не рекомендуется спать в таких контейнерах, если в них вмонтировано менее 3-х окон с разных сторон с возможностью проветривания. Другое дело, что в жилых домах из контейнеров железные внутренние стены оформляются с помощью утеплителя и перегородок, не допускающих накопления CO2 в атмосфере комнат.
Такой контейнер может прослужить вам дачей в течение 25-30 лет, после чего его легко утилизировать, ведь все материалы будут использованы для вторичной переработки.
Шикарный дизайн интерьера в таком контейнере организовать гораздо проще, чем на большой даче. Даже один элемент, например, стильная душевая кабина, сделает весь интерьер практически люксовым вместе с панорамным остеклением и красивой новой террасой.
Напоминаем вам, что 20-ти футовый контейнер вы можете купить по цене от 25 до 150 тыс. рублей в зависимости от поставщика и состояния (новый-старый). Но контейнеру также нужен фундамент, окна и двери, а также отделка, мебель и коммуникации. В целом такая дача может стоить от 100 до 300 тыс. рублей в зависимости от ваших запросов.
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