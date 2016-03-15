Как самому построить дачу из контейнера

В этой книге идей мы покажем вам, как один из контейнеров (площадь – 15 квадратных метров, формат – 20 футов) стал такой дачей, которую вам наверняка захочется иметь! Контейнеры, использованные Стефаном, всегда новые.

Обратите внимание, что остекление Брандт монтирует с двух сторон. С одной стороны распашные двери открывают парадный фасад с дверью и окном, а также позволяют солнечным панелям накапливать энергию, необходимую для подогрева воды в душевой. Вторую секцию остекления мы видели на фотографии выше – там откидная терраса стоит на фоне красивых белоснежных окон.

То, что контейнер имеет двери и откидную террасу – не случайность. На зиму вы легко можете закрыть дачу так, чтобы на ней и пылинка новая не осела! Кроме того, такая дача всегда готова к транспортировке по вашему желанию на другой участок!