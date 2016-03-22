9 комнатных растений, которые лучше всего подходят для спальни

Спальня — особенное помещение в доме. Прежде всего – это комната, предназначенная только для хозяев: посторонним здесь не место. Кроме того, в спальне приходится проводить значительную часть суток — 6-8 часов сна. Уютная спальня подарит вам приятные ассоциации перед сном, и красивые растения помогут создать спокойную атмосферу, сбросить напряжение после рабочего дня, достичь состояния психологического комфорта.
К выбору растений для спальни стоит подойти особенно внимательно и ответственно. Во время сна человек дышит глубже, чем обычно, а значит, воздух в спальне должен быть особенно чистым. Как известно, растения обогащают воздух кислородом, но помимо этого многие из них обладают бактерицидными свойствами и способностью повышать влажность воздуха. Именно они более других подходят для спальни. Как правило, растения, очищающие воздух, без запаха или с нежным, тонким успокаивающим ароматом, неяркие, но красивые положительно влияют и на здоровье, и на эмоциональное состояние, заряжают атмосферу комнаты энергией любви и доверия.
Предлагаем вашему вниманю 9 комнатных растений, которые лучше всего подойдут для спальни.
Сансевиерия трёхполосная (также известна как тещин язык, или змеиный язык) – идеальное растение для спальни. Не смотря на то, что большинство растений в ночное время поглощают кислород, сансевиерия наоборот в ночное время его вырабатывает. В закрытом помещении для поддержания необходимого уровня кислорода вам потребуется 6-8 тёщиных языков высотой до пояса на одного человека.
Растение поглощает до 90% формальдегида, что существенно снижает содержание в помещении ядовитых веществ, которые выделяет мебель из ДСП. Помимо этого алоэ ночью может поглощать углекислый газ и вырабатывать кислород, что является актуальным для такого помещения как спальня.
Цветок не любит к себе большого внимания от гостей, что требует от его владельца ставить растение подальше от посторонних людей. Алоэ в помещении снимает наэлектризованность, защищает от несчастных случаев. Сок растения также используется при лечении ОРЗ, головной боли, кожных заболеваниях и туберкулезе. Он положительно действует на перистальтику кишечника, помогает при колитах, панкреатитах, хронических гастритах.
Спальня прекрасное место для комнатных цветов предпочитающих умеренную температуру, которая-то и поддерживается в спальне. К таким как раз относится комнатная гортензия.
Считается, что гортензия способна принести в жилище стабильность. Будучи растением с мягкой энергетикой, этот цветок сглаживает конфликты, не дает вступать в конфронтацию объектам, находящимся на территории дома. Этот цветок является индикатором уровня энергии в доме. Если в квартире преобладает хорошая, положительная энергия, то гортензия пышно цветет, а если энергетика больше негативная, то растение редко дает цветы и может вовсе зачахнуть.
Гортензия помогает устранить перенапряжение, нормализует эмоциональное состояние, успокаивает.
Старая индийская легенда рассказывает, что давным-давно на острове в Аравийском море жил кровожадный дракон. Повадился он нападать на слонов и выпивать их кровь. Но однажды один старый и сильный слон, защищаясь, упал на дракона и раздавил его. Кровь их смешалась и смочила землю вокруг, а через некоторое время на этом месте выросли деревья, названные драконовыми, или драценами, что в переводе с греческого означает «самка дракона».
Несмотря на эту «кровопролитную» легенду, специалисты выяснили, что драцена возбуждает, дает жизненные силы, излучает гармонию, заботится о приятном климате и положительной энергии. Она подойдет для любой комнаты, но в спальне точно будет нелишней.
Cпособна поглощать различные ядовитые вещества, содержащиеся в воздухе. Особенно полезно будет это комнатное растение в домах, расположенных рядом с оживленными автодорогами, так как хамедорея способна нейтрализовать бензол и трихлорэтилен, попадающие в воздух с выхлопными газами.
Взрослые хорошо спят в присутствии лаванды и розмарина, которые в виде горшечных растений стали появляться на прилавках цветочных магазинов.
Согласно фэн-шуй, лаванда обладает целебными и укрепляющими свойствами, очищает энергетику дома и помогает бороться со стрессом и плохим настроением. Взрослые хорошо спят в присутствии лаванды, которая в виде горшечных растений стала появляться на прилавках цветочных магазинов.
Вы также можете использовать стебли лаванды в декорировании различных предметов интерьера. Лавандой можно декорировать люстры, подсвечники и пр.
Нейтрализует ядовытые вещества (особенно формальдегид), очищает воздух от микроорганизмов. Увлажняет воздух. Четыре взрослых растения способны за сутки очистить воздух в комнате площадью 10 кв.м. на 70-80%.
Орхидея – очень красивый и популярный цветок, присутствие которого в интерьере указывает на утонченный вкус хозяев помещения. Философы востока считают, что такие роскошные цветки пробуждают у человека мысли о бренности мира и прелести духовной жизни.
Устанавливать цветки в спальной комнате можно:
- На прикроватных тумбочках, где они добавят комнате красоты и очарования.
- На туалетном столике. Женщины любого возраста желают окружать себя цветами, а орхидея вызвана послужить вдохновением для создания нужного образа. Для этого цветок можно просто поставить на пуфик возле трюмо или у зеркала. Для большей устойчивости нужно предварительно установить декоративный поднос.
- У окна. В этом случае орхидее обеспечивается норма дневного света. Подчеркнуть великолепие благоухающего цветка помогут стильный комод, маленький столик для кофе или изысканная консоль, на которую ставится растение.
Этот цветок поглощает из воздуха вредные вещества, которые попадают в нашу квартиру через форточки. Спатифиллум приводит в норму экстремальные колебания и подходит любому человеку, поставить его можно в любой комнате, но флористы советуют поставить его в спальню – для спокойного и здорового сна.