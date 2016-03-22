9 комнатных растений, которые лучше всего подходят для спальни

Спальня — особенное помещение в доме. Прежде всего – это комната, предназначенная только для хозяев: посторонним здесь не место. Кроме того, в спальне приходится проводить значительную часть суток — 6-8 часов сна. Уютная спальня подарит вам приятные ассоциации перед сном, и красивые растения помогут создать спокойную атмосферу, сбросить напряжение после рабочего дня, достичь состояния психологического комфорта.

К выбору растений для спальни стоит подойти особенно внимательно и ответственно. Во время сна человек дышит глубже, чем обычно, а значит, воздух в спальне должен быть особенно чистым. Как известно, растения обогащают воздух кислородом, но помимо этого многие из них обладают бактерицидными свойствами и способностью повышать влажность воздуха. Именно они более других подходят для спальни. Как правило, растения, очищающие воздух, без запаха или с нежным, тонким успокаивающим ароматом, неяркие, но красивые положительно влияют и на здоровье, и на эмоциональное состояние, заряжают атмосферу комнаты энергией любви и доверия.

Предлагаем вашему вниманю 9 комнатных растений, которые лучше всего подойдут для спальни.