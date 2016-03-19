14 несложных способов сделать кухню модной​

Мульти-кухня – это особенная стратегия в дизайне интерьера кухни, который позволяет сделать комнату настолько функциональной, насколько вам нужно. Стили минимализм, модерн и бразильяно в данном случае лучше всего подходят для организации такого места в доме. Обычно на такой кухне мы видим оригинальные идеи в организации функциональных зон и хранения, поэтому не упустите возможность даже на 6-11 кв.метрах создать кухню вашей мечты!
В этой статье мы собрали важные инновации и тренды 2016 года, которые будут развиваться и со временем становиться все более и более доступными. Специально для вас мы отобрали названия модной мелкой бытовой техники, инновационные варианты организации пространства, шикарные проекты планировок маленьких функциональных кухонь и удивительные идеи для технологической начинки для столешниц.
Гриллирующая поверхность для столешницы – прекрасное решение для тех, кто учет увеличить функционал своей кухни одной покупкой! Получается, что ваша кухня может стать зоной барбекю летом!
Индукционная или электрическая печь на основе стеклокерамики отличаются способом нагрева. Индукционная не нагревает саму варочную поверхность, но стоит гораздо дороже, а электрическая стеклокерамическая нагревается, что может быть опасно для активных домашних животных.
Печи из стеклокерамики имеют прекрасный минималистичный внешний вид и могут быть выполнены из белого, черного и цветного стекла, а также иметь эффект ночного неба или каменной отделки.
Среди нашего списка мелкой бытовой техники вы наверняка найдете то, что вас заинтересует. Помните, что часть из них может быть использована только на столешнице, а другая может быть поставлена на полку. А в современных гарнитурах существуют даже модули с узкими столешницами (30-40 см. в глубину) специально для мелкой бытовой техники.
Итак, возможно, вы не знали, но эти бытовые приборы
действительно помогут сделать вашу кухню мульти-функциональной и удобной:
– раклетница с гриллирующей поверхностью
– блинница, вафельница, мороженница, сэндвич-мейкер и тостер
– мультиварка, миксер, блендер и кухонный комбайн
– йогуртница и яйцеварка
– кофемашина (или отдельные кофемолка и электрическая турка)
– фондюшница
– соковарка, электро-соковыжималка и механическая соковыжималка для цитрусовых и гранатов
– электрошашлычница, ветчинница, пароварка
– поп-корн машина
– гриль теппаньяки
– дегидратор.
Измельчитель отходов, отдельный кран питьевой воды, отдельный модуль с краном и раковиной специально для овощей и зелени, а также подвесная решетка для удобной мойки овощей и фруктов могут сделать вашу раковину более функциональной.
Встроенная бытовая техника – главная основа современного кухонного гарнитура. Она может включать в себя не только холодильник и духовку (с электровертелом), но также и микроволновку, ростер (маленькая духовка), посудомоечную машину, винный холодильник, комби-печь (микроволны + электрическая духовка) и хлебопечку.
В этом разделе мы перечислим возможные функции для рабочей поверхности (столешницы), которые позволяют с большим комфортом использовать данную часть кухни.
– фритюрница для столешницы
– поверхность (обтекающая или замещающая столешницу) из нержавеющей стали для резки
– гриллирующая поверхность и выдвижная вытяжка (фотографии ниже).
Выдвижная вытяжка, позволяющая сделать кухню особенно аккуратным местом без скопления запахов – хит последнего сезона люксовых гарнитуров!
Если у вас есть кухонный остров, помните, что его функции почти безграничны – он может вместить в себя даже мини-бар, но чаще всего используется для организации варочной панели, раковины, имеет встроенную мелкую бытовую технику или посудомоечную машину.
Мульти-функциональность вашей кухни может прийти и из встроенных специализированных модулей для самого гарнитура. Бутылочница, модуль мини-бара, выдвижная рабочая поверхность или доска для резки станут незаменимыми помощниками в организации места на кухне.
Удобны специальные боксы отдельно для столовых и бытовых приборов, боксы для бытовых мелочей (спички, зажигалки, штопор, зажимы для пакетов, чеснокодавилки и т.п.).
Для организованного хранения сыпучих продуктов и продуктов с большим сроком годности в выдвижных ящиках обычно размещаются пластмассовые боксы под размер пакетов для круп, хлопьев для завтраков, муки и т.п.
Удивительно стильные стеклянные и каменные фартуки делают уборку легче, а кухню более модной! Подумайте также о создании акцентной стене и выборе трендовых оттенков.
Узкие столешницы, открытые полочки и закрытые модули для хранения очень сильно помогают там, где нельзя создать полноценное продолжение стола или гарнитура.
Мраморная или стеклянная раковина или доска для резки – трендовые идеи для удобства на кухне в стиле шик. Вы легко можете добавить люксовый акцент также с помощью таких трендов, как цветное стекло, подвесные линейные светильники, барная стойка или глянцевые фасады.
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
— Подборка просто WOW-идей для кухни!
— Все идеи дизайна красивой кухни.