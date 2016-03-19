14 несложных способов сделать кухню модной​

Мульти-кухня – это особенная стратегия в дизайне интерьера кухни, который позволяет сделать комнату настолько функциональной, насколько вам нужно. Стили минимализм, модерн и бразильяно в данном случае лучше всего подходят для организации такого места в доме. Обычно на такой кухне мы видим оригинальные идеи в организации функциональных зон и хранения, поэтому не упустите возможность даже на 6-11 кв.метрах создать кухню вашей мечты!

В этой статье мы собрали важные инновации и тренды 2016 года, которые будут развиваться и со временем становиться все более и более доступными. Специально для вас мы отобрали названия модной мелкой бытовой техники, инновационные варианты организации пространства, шикарные проекты планировок маленьких функциональных кухонь и удивительные идеи для технологической начинки для столешниц.