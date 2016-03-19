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14 несложных способов сделать кухню модной​

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
SieMatic ALUMINIUM INNENAUSSTATTUNG, Designstudio speziell® Designstudio speziell® КухняХранение
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Мульти-кухня – это особенная стратегия в дизайне интерьера кухни, который позволяет сделать комнату настолько функциональной, насколько вам нужно. Стили минимализм, модерн и бразильяно в данном случае лучше всего подходят для организации такого места в доме. Обычно на такой кухне мы видим оригинальные идеи в организации функциональных зон и хранения, поэтому не упустите возможность даже на 6-11 кв.метрах создать кухню вашей мечты!

В этой статье мы собрали важные инновации и тренды 2016 года, которые будут развиваться и со временем становиться все более и более доступными. Специально для вас мы отобрали названия модной мелкой бытовой техники, инновационные варианты организации пространства, шикарные проекты планировок маленьких функциональных кухонь и удивительные идеи для технологической начинки для столешниц.

Гриллирующая поверхность для столешницы

Rustikaler Landhaus-Traum im Altbau, Küchenquelle Küchenquelle КухняЭлектроника
Küchenquelle

Küchenquelle
Küchenquelle
Küchenquelle

Гриллирующая поверхность для столешницы – прекрасное решение для тех, кто учет увеличить функционал своей кухни одной покупкой! Получается, что ваша кухня может стать зоной барбекю летом!

​Современные печи из стеклокерамики

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Кухня в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Индукционная или электрическая печь на основе стеклокерамики отличаются способом нагрева. Индукционная не нагревает саму варочную поверхность, но стоит гораздо дороже, а электрическая стеклокерамическая нагревается, что может быть опасно для активных домашних животных.

Печи из стеклокерамики имеют прекрасный минималистичный внешний вид и могут быть выполнены из белого, черного и цветного стекла, а также иметь эффект ночного неба или каменной отделки.

​Мелкая бытовая техника

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Кухня в стиле модерн
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Среди нашего списка мелкой бытовой техники вы наверняка найдете то, что вас заинтересует. Помните, что часть из них может быть использована только на столешнице, а другая может быть поставлена на полку. А в современных гарнитурах существуют даже модули с узкими столешницами (30-40 см. в глубину) специально для мелкой бытовой техники.

Список мелкой бытовой техники

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Итак, возможно, вы не знали, но эти бытовые приборы
действительно помогут сделать вашу кухню мульти-функциональной и удобной:

– раклетница с гриллирующей поверхностью

– блинница, вафельница, мороженница, сэндвич-мейкер и тостер

– мультиварка, миксер, блендер и кухонный комбайн

– йогуртница и яйцеварка

– кофемашина (или отдельные кофемолка и электрическая турка)

– фондюшница

– соковарка, электро-соковыжималка и механическая соковыжималка для цитрусовых и гранатов

– электрошашлычница, ветчинница, пароварка

– поп-корн машина

– гриль теппаньяки

– дегидратор.

​Раковина

homify КухняСтолы и стулья
homify

homify
homify
homify

Измельчитель отходов, отдельный кран питьевой воды, отдельный модуль с краном и раковиной специально для овощей и зелени, а также подвесная решетка для удобной мойки овощей и фруктов могут сделать вашу раковину более функциональной.

​Встроенная бытовая техника

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Кухня в стиле модерн
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Встроенная бытовая техника – главная основа современного кухонного гарнитура. Она может включать в себя не только холодильник и духовку (с электровертелом), но также и микроволновку, ростер (маленькая духовка), посудомоечную машину, винный холодильник, комби-печь (микроволны + электрическая духовка) и хлебопечку.

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​Функциональные инновации для рабочей поверхности

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В этом разделе мы перечислим возможные функции для рабочей поверхности (столешницы), которые позволяют с большим комфортом использовать данную часть кухни.

– фритюрница для столешницы

– поверхность (обтекающая или замещающая столешницу) из нержавеющей стали для резки

– гриллирующая поверхность и выдвижная вытяжка (фотографии ниже).

Выдвижная вытяжка

the "andér-MATT" project (showroom 2015) , Archidé SA interior design Archidé SA interior design КухняЭлектроника
Archidé SA interior design

Archidé SA interior design
Archidé SA interior design
Archidé SA interior design

Выдвижная вытяжка, позволяющая сделать кухню особенно аккуратным местом без скопления запахов – хит последнего сезона люксовых гарнитуров!

Функции кухонного острова

Residência Londrina 3, Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes Кухня в стиле модерн
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes

Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes

Если у вас есть кухонный остров, помните, что его функции почти безграничны – он может вместить в себя даже мини-бар, но чаще всего используется для организации варочной панели, раковины, имеет встроенную мелкую бытовую технику или посудомоечную машину.

​Модули для гарнитура

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green Кухня в скандинавском стиле
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

Мульти-функциональность вашей кухни может прийти и из встроенных специализированных модулей для самого гарнитура. Бутылочница, модуль мини-бара, выдвижная рабочая поверхность или доска для резки станут незаменимыми помощниками в организации места на кухне.

​Хранение в модулях

SieMatic ALUMINIUM INNENAUSSTATTUNG, Designstudio speziell® Designstudio speziell® КухняХранение
Designstudio speziell®

Designstudio speziell®
Designstudio speziell®
Designstudio speziell®

Удобны специальные боксы отдельно для столовых и бытовых приборов, боксы для бытовых мелочей (спички, зажигалки, штопор, зажимы для пакетов, чеснокодавилки и т.п.).

Для организованного хранения сыпучих продуктов и продуктов с большим сроком годности в выдвижных ящиках обычно размещаются пластмассовые боксы под размер пакетов для круп, хлопьев для завтраков, муки и т.п.

Стеклянный или каменный фартук

Apartamento .RF, Amis Arquitetura e Decoração Amis Arquitetura e Decoração Кухня в стиле модерн
Amis Arquitetura e Decoração

Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração

Удивительно стильные стеклянные и каменные фартуки делают уборку легче, а кухню более модной! Подумайте также о создании акцентной стене и выборе трендовых оттенков.

Узкие модули

Ateliê do Mestre Cervejeiro, Sarau Arquitetura Sarau Arquitetura Столовая комната в стиле модерн
Sarau Arquitetura

Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura

Узкие столешницы, открытые полочки и закрытые модули для хранения очень сильно помогают там, где нельзя создать полноценное продолжение стола или гарнитура.

​Трендовые сюрпризы

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Мраморная или стеклянная раковина или доска для резки – трендовые идеи для удобства на кухне в стиле шик. Вы легко можете добавить люксовый акцент также с помощью таких трендов, как цветное стекло, подвесные линейные светильники, барная стойка или глянцевые фасады.

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