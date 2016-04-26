Американский кабинет: стильные идеи дизайна

Кабинет в американском стиле – сосредоточение уюта, спокойствия и формальности, которое к тому же выглядит современно и стильно. В дизайне кабинета часто встает вопрос о выборе именно между европейским классическим и американским стилем, и в этой статье мы покажем вам интересные идеи для дизайна кабинета на американский манер.

Стоит также добавить, что данная традиция оформления кабинета идет из английских, голландских и французских традиций, которые перемешались и стали воплощением современной эстетики загородного дома. Более всего популярен данный стиль на северо-востоке США и в Канаде, а также в интерьерах французских плантаций на Юге.