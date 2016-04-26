Американский кабинет: стильные идеи дизайна

Кабинет в американском стиле – сосредоточение уюта, спокойствия и формальности, которое к тому же выглядит современно и стильно. В дизайне кабинета часто встает вопрос о выборе именно между европейским классическим и американским стилем, и в этой статье мы покажем вам интересные идеи для дизайна кабинета на американский манер.
Стоит также добавить, что данная традиция оформления кабинета идет из английских, голландских и французских традиций, которые перемешались и стали воплощением современной эстетики загородного дома. Более всего популярен данный стиль на северо-востоке США и в Канаде, а также в интерьерах французских плантаций на Юге.
Заказать письменный стол у настоящей американской компании с богатой историей – отличная идея для дизайна кабинета в стиле транситионал. Стоимость такой покупки варьируется от 60 до 250 тыс. рублей и позволяет вам привнести настоящую энергетику Штатов в ваш дом. Деревянные стеллажи тоже лучше всего покупать оригинальные, американского производства, а вот мягкую мебель, придиванный столик и другие элементы можно купить и авторства европейских компаний.
Delicate Chicvol. 3
В американском стиле, который более правильно называть стилем транситионал, вы найдете золотую середину между современным дизайном и классикой жанра. Так, например, встроенные деревянные модули библиотеки здесь чаще всего выполнены в светлых тонах и вовсе не создают ощущения тяжеловесности интерьера, как варианты из темных пород дерева.
В дизайне кабинета в американском стиле может быть и мягкий уголок – светлый большой диван или пара из маленького дивана и кресла. Лучше всего расположить такой модуль в месте идеального солнечного освещения – у окна.
Дизайн кабинета в стиле транситионал подходит людям уравновешенным, ценящим идиллию пригородной жизни и семейный быт. В таком интерьере нет настроения, которое бы создавало контраст между кабинетом и, например, гостиной и кухней, потому в доме реализован целостный образ, где рабочие моменты тоже являются частью ваших будней.
Светлая отделка здесь – основной инструмент создания спокойной атмосферы, в которой можно было бы хорошо принять делового партнера или поработать в воскресенье. Напольным покрытием чаще всего служит натуральная паркетная доска с полировкой, отделка стен – покраска в светлые, пастельные тона, иногда – древесиной в вертикальном формате до высоты примерно в 1,2 метра.
Главные цвета оформления интерьера: молочный, ванильный, шоколадный, бледно-голубой, фисташковый, бледно-желтый, бледно-розовый (для женского кабинета), темно-серый.
Традиционная древесина: орех и дуб, часто с покраской в белый, ванильный или светло-серый цвет на современный манер.
Другая особенность такого кабинета – остекление, которое часто имеет эркеры, двусветные модули окон или остекление сразу двух стен. Эркеры могут использоваться для создания уютного места для отдыха, зоны письменного стола или расположения пары кресел со столиком для деловых бесед.
Еще одна прекрасная идея – создание в кабинете каминного уголка с оформлением деревянными стеллажами или открытыми полочками по бокам. Отделка портала в таком случае создается из древесины натуральных темных тонов либо покрашенной в белый или из натурального камня (белый и черный мрамор – в приоритете). При каминном уголке желательна мягкая мебель – как минимум, одно кресло и кофейный столик.
Расположение кабинета в американском коттедже практически всегда стандартное. Когда вы входите в прихожую (= лестничный холл), кабинет будет находиться за первой левой или первой правой дверью. Альтернативный, но менее популярный вариант – расположение кабинета за лестницей, в конце коридора, рядом с ванной комнатой, гостевой спальней или кладовой кухни.
— Проект загородного дома в стиле минимализм;