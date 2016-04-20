Дизайн кухни: 15 модных WOW-идей

Шикарные модные идеи в дизайне кухне способны вдохновить даже того, кто считает, что этот интерьер должен быть исключительно функциональным. Трендовые, стильные и инновационные идеи декора для кухни помогут вам определиться со стилистикой оформления интерьера, выбрав любимый образ.
Для начала мы хотим сказать, что кухни бывают традиционные – большие, с классическим декором; мульти-функциональные – нацеленные на результат; гламурные и эклектичные, в которых дизайн стоит на первом месте, и урбанистичные, способные сделать многое на крохотной площади.
Выбрав тип кухни, вы сможете начать обдумывать планировку и стиль оформления. Посмотрите на георгианские кухни, кухни в стиле кантри и в классическом стиле, если вам нравится традиционный дизайн. Для мульти-функционала вам подойдут кухни в стиле модерн и минимализм, а как сделать кухню мечты в маленькой комнате поможет стиль бразильяно.
Выбрать необходимый функционал для кухни вы можете здесь, выбрать стиль здесь, а найти идеи для дизайна маленькой кухни вы сможете здесь.
В этой статье мы также покажем вам 15 идей в дизайне кухни, которые наверняка сподвигнут вас на создание проекта вашей идеальной кухни! Не забывайте, что вы можете коллекционировать находки в специальных Книгах Идей, став участников сообщества homify и постоянным читателем.
На этой потрясающей кухне мы найдем модули для кулинарии у окна, для хранения – вдоль левой стены, а также кухонный остров с дополнительной барной стойкой и столовую группу, аккуратно приставленную к нему. Такая планировка может быть реализована в формате кухни от 16 кв.м. и наверняка понравится владельцам коттеджей.
Для более маленьких кухонь вы можете остановиться на варианте комбинированного гарнитура из пары высоких шкафов для встраиваемой техники, основной столешницы и острова с барной стойкой вместо столовой.
Поклонникам открытой планировки наверняка понравится идея подобного декоративного зонирования. Стеклянные двери-слайдеры сейчас – настоящий писк сезона!
Если вы не является фанатом барной стойки, к кухонному острову можно добавить альтернативу столовой группы со столешницей аналогичной высоты. Она может уместиться с одного фронта острова, а может огибать его, как на фотографии выше.
Модульная мебель способна творить чудеса с любым пространством! В этой эффектной кухни в стиле luxury настенные модули с открытыми узкими полочками заменяют зону бара и прекрасно справляются с декоративной расстановкой посуды. Подсветка в данном случае – обязательна!
Дополнив интерьер кухни скульптурами, вазами, предметами искусства, красивыми предметами из стекла и декоративными подносами, можно создать интерьер в стиле гламурный шик на основе гарнитура в стиле модерн. Главное не забывать, что в гламурном шике ценится позолота, пастельные оттенки, элементы ар-деко и стиля Египетское Возрождение, а также орнамент шеврон, хрусталь, зеркала и блестящие элементы.
Для столешницы на кухне стильный поднос может стать абсолютно незаменимым элементом! Он подойдет для хранение масел, специй и всего того, что всегда должно быть под рукой на кухне!
Поднос может быть выполнен в османской манере из золота или серебра с узорами, из зеркал в стиле бразильяно и гламурный шик, из стекла в стиле модерн и минимализм и из прозрачного акрила для эклектики.
В основном на средиземноморье, в маленьких испанских городках, на греческих островах и в других потрясающих местах не было в принципе формата деревянного кухонного гарнитура. Кухня здесь создавалась на основе глиняной конструкции – столешница с ножками в минималистичном стиле была больше похожа на длинный стол, приставленный к стене. Мебель же помещалась под ней – полочки и шкафы, завешенные текстилем, смотрелись здесь очень аутентично. Столешница иногда оформлялась натуральным камнем, мрамором или керамической плиткой.
В современной вариации для таких стилей, как лофт, индастриал, минимализм, бразильяно и других идея средиземноморского гарнитура используется все чаще – здесь столешница обычно имитирует бетонную поверхность или оформлена мозаикой, а модульная мебель, как и раньше, помещается под нее.
Целая грифельная стена или просто доска на кухне – возможность записать рецепты, список дел на день, занять детей рисованием или даже устроить домашнее обучение французскому!
Барная стойка не обязательно должна быть продолжением столешницы кухонного острова – она может стоять и перпендикулярно ему, и быть изготовленной из совершенно другого материала, например, натуральной древесины или цельных деревянных слэбов.
Знали ли вы, что встроить в гарнитур можно не только духовку и холодильник, но также микроволновку, комби-печь, хлебопечку, расположить на специальных открытых полочках тостер, раклетнцу, фондющницу или блинницу? Открытые полочки для мелкой бытовой техники оживят вид вашего гарнитура и помогут удобно использовать всю технику, не открывая постоянно дверцы.
Декоративные панели в дизайне кухне – самый последний тренд в отделке, который позволяет сделать вид кухни homy-like, домашним и уютным, похожим скорее на гостиную или любую другую жилую комнату.
Остекление в пол на кухне, имитация идеи остекления в формате зимнего сада или двери-слайдеры на террасу или в сад – шикарная возможность сделать кухню современной и залить ее солнечным светом!
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