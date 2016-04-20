Дизайн кухни: 15 модных WOW-идей

Шикарные модные идеи в дизайне кухне способны вдохновить даже того, кто считает, что этот интерьер должен быть исключительно функциональным. Трендовые, стильные и инновационные идеи декора для кухни помогут вам определиться со стилистикой оформления интерьера, выбрав любимый образ.

Для начала мы хотим сказать, что кухни бывают традиционные – большие, с классическим декором; мульти-функциональные – нацеленные на результат; гламурные и эклектичные, в которых дизайн стоит на первом месте, и урбанистичные, способные сделать многое на крохотной площади.

Выбрав тип кухни, вы сможете начать обдумывать планировку и стиль оформления. Посмотрите на георгианские кухни, кухни в стиле кантри и в классическом стиле, если вам нравится традиционный дизайн. Для мульти-функционала вам подойдут кухни в стиле модерн и минимализм, а как сделать кухню мечты в маленькой комнате поможет стиль бразильяно.

Выбрать необходимый функционал для кухни вы можете здесь, выбрать стиль здесь, а найти идеи для дизайна маленькой кухни вы сможете здесь.

В этой статье мы также покажем вам 15 идей в дизайне кухни, которые наверняка сподвигнут вас на создание проекта вашей идеальной кухни! Не забывайте, что вы можете коллекционировать находки в специальных Книгах Идей, став участников сообщества homify и постоянным читателем.