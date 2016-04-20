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Дизайн кухни: 15 модных WOW-идей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
LA HOUSE , STUDIO GUILHERME TORRES STUDIO GUILHERME TORRES Кухня в стиле модерн
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Шикарные модные идеи в дизайне кухне способны вдохновить даже того, кто считает, что этот интерьер должен быть исключительно функциональным. Трендовые, стильные и инновационные идеи декора для кухни помогут вам определиться со стилистикой оформления интерьера, выбрав любимый образ.

Для начала мы хотим сказать, что кухни бывают традиционные – большие, с классическим декором; мульти-функциональные – нацеленные на результат; гламурные и эклектичные, в которых дизайн стоит на первом месте, и урбанистичные, способные сделать многое на крохотной площади.

Выбрав тип кухни, вы сможете начать обдумывать планировку и стиль оформления. Посмотрите на георгианские кухни, кухни в стиле кантри и в классическом стиле, если вам нравится традиционный дизайн. Для мульти-функционала вам подойдут кухни в стиле модерн и минимализм, а как сделать кухню мечты в маленькой комнате поможет стиль бразильяно.

Выбрать необходимый функционал для кухни вы можете здесь, выбрать стиль здесь, а найти идеи для дизайна маленькой кухни вы сможете здесь.

В этой статье мы также покажем вам 15 идей в дизайне кухни, которые наверняка сподвигнут вас на создание проекта вашей идеальной кухни! Не забывайте, что вы можете коллекционировать находки в специальных Книгах Идей, став участников сообщества homify и постоянным читателем.

​Мульти-модульная планировка

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design Кухня в стиле модерн
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

На этой потрясающей кухне мы найдем модули для кулинарии у окна, для хранения – вдоль левой стены, а также кухонный остров с дополнительной барной стойкой и столовую группу, аккуратно приставленную к нему. Такая планировка может быть реализована в формате кухни от 16 кв.м. и наверняка понравится владельцам коттеджей.

Для более маленьких кухонь вы можете остановиться на варианте комбинированного гарнитура из пары высоких шкафов для встраиваемой техники, основной столешницы и острова с барной стойкой вместо столовой.

​Стеклянные двери-слайдеры

Portfolio, Loft Factory Loft Factory Кухни в эклектичном стиле
Loft Factory

Loft Factory
Loft Factory
Loft Factory

Поклонникам открытой планировки наверняка понравится идея подобного декоративного зонирования. Стеклянные двери-слайдеры сейчас – настоящий писк сезона!

​Кухонный остров со столовой

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если вы не является фанатом барной стойки, к кухонному острову можно добавить альтернативу столовой группы со столешницей аналогичной высоты. Она может уместиться с одного фронта острова, а может огибать его, как на фотографии выше.

Модульная мебель для открытого хранения

LA HOUSE STUDIO GUILHERME TORRES Кухня в стиле модерн
STUDIO GUILHERME TORRES

LA HOUSE

STUDIO GUILHERME TORRES
STUDIO GUILHERME TORRES
STUDIO GUILHERME TORRES

Модульная мебель способна творить чудеса с любым пространством! В этой эффектной кухни в стиле luxury настенные модули с открытыми узкими полочками заменяют зону бара и прекрасно справляются с декоративной расстановкой посуды. Подсветка в данном случае – обязательна!

​Гламурный шик на кухне

Residência Maranhão, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Кухни в эклектичном стиле
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

Дополнив интерьер кухни скульптурами, вазами, предметами искусства, красивыми предметами из стекла и декоративными подносами, можно создать интерьер в стиле гламурный шик на основе гарнитура в стиле модерн. Главное не забывать, что в гламурном шике ценится позолота, пастельные оттенки, элементы ар-деко и стиля Египетское Возрождение, а также орнамент шеврон, хрусталь, зеркала и блестящие элементы.

​Декоративный поднос

Cozinha arrojada e moderna em Salvador, Evviva Bertolini Evviva Bertolini Кухня в стиле модерн
Evviva Bertolini

Evviva Bertolini
Evviva Bertolini
Evviva Bertolini

Для столешницы на кухне стильный поднос может стать абсолютно незаменимым элементом! Он подойдет для хранение масел, специй и всего того, что всегда должно быть под рукой на кухне!

Поднос может быть выполнен в османской манере из золота или серебра с узорами, из зеркал в стиле бразильяно и гламурный шик, из стекла в стиле модерн и минимализм и из прозрачного акрила для эклектики.

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​Средиземноморский формат гарнитура

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В основном на средиземноморье, в маленьких испанских городках, на греческих островах и в других потрясающих местах не было в принципе формата деревянного кухонного гарнитура. Кухня здесь создавалась на основе глиняной конструкции – столешница с ножками в минималистичном стиле была больше похожа на длинный стол, приставленный к стене. Мебель же помещалась под ней – полочки и шкафы, завешенные текстилем, смотрелись здесь очень аутентично. Столешница иногда оформлялась натуральным камнем, мрамором или керамической плиткой.

В современной вариации для таких стилей, как лофт, индастриал, минимализм, бразильяно и других идея средиземноморского гарнитура используется все чаще – здесь столешница обычно имитирует бетонную поверхность или оформлена мозаикой, а модульная мебель, как и раньше, помещается под нее.

​Грифельная стена

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Кухня в стиле модерн
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

Целая грифельная стена или просто доска на кухне – возможность записать рецепты, список дел на день, занять детей рисованием или даже устроить домашнее обучение французскому!

​T-формат для острова и барной стойки

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos Кухни в эклектичном стиле
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Барная стойка не обязательно должна быть продолжением столешницы кухонного острова – она может стоять и перпендикулярно ему, и быть изготовленной из совершенно другого материала, например, натуральной древесины или цельных деревянных слэбов.

​Дополнительная встраиваемая техника

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Кухня в стиле модерн
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Знали ли вы, что встроить в гарнитур можно не только духовку и холодильник, но также микроволновку, комби-печь, хлебопечку, расположить на специальных открытых полочках тостер, раклетнцу, фондющницу или блинницу? Открытые полочки для мелкой бытовой техники оживят вид вашего гарнитура и помогут удобно использовать всю технику,  не открывая постоянно дверцы.

​Отделка декоративными панелями

Casa Evans, A4estudio A4estudio Столовая комната в стиле модерн
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

Декоративные панели в дизайне кухне – самый последний тренд в отделке, который позволяет сделать вид кухни homy-like, домашним и уютным, похожим скорее на гостиную или любую другую жилую комнату.

Панорамное остекление

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions Кухня в стиле минимализм
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Остекление в пол на кухне, имитация идеи остекления в формате зимнего сада или двери-слайдеры на террасу или в сад – шикарная возможность сделать кухню современной и залить ее солнечным светом!

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