​Выбираем стиль для кухни: мода и традиции

Между трендовым и классическим дизайном всегда приходилось выбирать. Но главное, что образ вашей кухни должен в первую очередь соответствовать вашей мечте, тому, как вы хотите жить в будущем благодаря новому ремонту, а не тому, кем вы являетесь сейчас.
Поэтому шаг в сторону трендового декора так же, как и традиционных стилей Европы или кантри – это реальное воплощение ваших желаний наяву. Кухня как сердце дома всегда играла огромную роль в общем восприятии вашей семьи, поэтому не ищите компромиссов – выбирайте только самое лучшее!
В этой статье мы рассмотрим интересные проекты дизайна кухонь от самых современных до традиционных европейских и американских. Выбрав один проект, вы уже можете начать собирать собственную Книгу Идей, где вы сможете коллекционировать все хорошие идеи для ремонта на вашей кухне.
Еще один вариант дизайна кухни в стиле минимализм подразумевает использование дополнительной кофейной палитры. Например, покраски стен в оттенок ледяной кофе, древесины для напольного покрытия венге и деревянной мебели для столовой. При этом в интерьере рождается особенное ощущение современного уюта, которое идеально подходит для европейской квартиры.
Лучшие цветовые гаммы: кофейные цвета + белый глянец
Интерьер в стиле гламурный шик – это всегда модерн с элементами гламура и романтизма, некая эклектика из двух противоположностей – чистой функциональности и эффектного декора. В данном случае эта кухня имеет планировку открытого типа – кухонный остров заканчивается барной стойкой, а за ней начинается зона гостиной.
Лучшие цветовые палитры: на светлом и теплом фоне интерьер с розовыми, сиреневыми, фиолетовыми, золотыми, серебряными и кофейными акцентами.
Статья о стиле гламурный шик в дизайне интерьера
Кухня в стиле минимализм всегда порадует позитивных людей с легким характером – здесь есть место для декора и ярких блюд и почти нет традиционных вариантов украшения. Иногда отсутствуют шторы, коврики, древесина в любой форме, а бытовая техника и все элементы подобраны с учетом минималистичного дизайна.
Лучшие цветовые палитры: на белом фоне интерьер с яркими трендовыми акцентами, либо в принципе без них.
Кухня в стиле люксового модерна всегда подразумевает использование благородных материалов – мрамора, натуральной древесины ценных пород, изысканной посуды, дизайнерской бытовой техники и модных светильников.
Лучшие цветовые гаммы: на теплом, кофейном или сером фоне интерьер с насыщенной, глубокой палитрой (изумрудный, марсала, золото, медь, фиолетовый).
Функциональный, чистый модерн всегда акцентирует внимание на бытовой технике, TV-зоне, дизайнерской сантехнике и другом оборудовании. При этом отделка интерьера остается нейтральной, почти незаметной, но кухня может похвастаться оригинальной столовой и такими приятными дополнениями, как встроенные светильники и подсветка.
Лучшие цветовые гаммы: нейтральные, светлые оттенки, а также блеск подсветки и нержавеющей стали.
Латиноамериканский модерн – это стиль с элементами глянца, гламура, зеркальной отделкой, золотыми и серебряными элементами, он возводит свою функциональность в ранг своего главного достоинства.
Лучшие цветовые гаммы: универсальный стиль, который может быть реализован абсолютно в любой гамме без потери главных характеристик.
Стиль эклектика – это сочетание различных стилей, часть из которых являются классическими европейскими. В дизайне кухни такой прием может особенно пригодиться, если вы хотите добавить в интерьер комнаты мягкую мебель, барные стулья с текстильной обивкой, шторы и другие любимые элементы из классики.
Лучшие цветовые гаммы: эффекты плавно переходящих тонов в стиле омбре, позволяющие сочетать не сочетаемое. Например, от бледно-голубого к серому.
Кухня в американском стиле всегда поражает своим размахом и комфортабельностью. Сейчас в США более всего популярны светлые фасады с акцентными столешницами из натурального камня, а также небольшой ретро-уклон в выборе дизайна мелкой бытовой техники и сантехники.
Лучшие цветовые гаммы: светлые, пастельные тона на белом фоне.
Еще одна традиционная кухня – английская георгианская, она всегда смотрится роскошно и стильно благодаря сдержанной скромности в люксовом сегменте. Шикарные дымоходы с карнизами, каменные столешницы из мрамора, роскошные раковины типа Butler sink и Belfast sink составляют основу данного стиля, как и массивные фасады из натуральной древесины.
Лучшие цветовые гаммы: ранее были очень популярны кухни в цвете бордо, темно-синие, темно-зеленые, почти черные, а сейчас чаще используются бежевые, небесно-голубые, каменные (слегка розоватые) и бледно-оливковые.
Статья об английском стиле в дизайне кухни
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