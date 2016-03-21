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​Выбираем стиль для кухни: мода и традиции

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Interior Design Abitazione RL a Pescara, Studio Sabatino Architetto Studio Sabatino Architetto Кухня в стиле модерн
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Между трендовым и классическим дизайном всегда приходилось выбирать. Но главное, что образ вашей кухни должен в первую очередь соответствовать вашей мечте, тому, как вы хотите жить в будущем благодаря новому ремонту, а не тому, кем вы являетесь сейчас.

Поэтому шаг в сторону трендового декора так же, как и традиционных стилей Европы или кантри – это реальное воплощение ваших желаний наяву. Кухня как сердце дома всегда играла огромную роль в общем восприятии вашей семьи, поэтому не ищите компромиссов – выбирайте только самое лучшее!

В этой статье мы рассмотрим интересные проекты дизайна кухонь от самых современных до традиционных европейских и американских. Выбрав один проект, вы уже можете начать собирать собственную Книгу Идей, где вы сможете коллекционировать все хорошие идеи для ремонта на вашей кухне.

​Кофейный минимализм

High End Dachgeschoss Ausbau, 16elements GmbH 16elements GmbH Кухня в стиле модерн
16elements GmbH

16elements GmbH
16elements GmbH
16elements GmbH

Еще один вариант дизайна кухни в стиле минимализм подразумевает использование дополнительной кофейной палитры. Например, покраски стен в оттенок ледяной кофе, древесины для напольного покрытия венге и деревянной мебели для столовой. При этом в интерьере рождается особенное ощущение современного уюта, которое идеально подходит для европейской квартиры.

Лучшие цветовые гаммы: кофейные цвета + белый глянец

Кухня в стиле гламурный шик

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London Кухня в стиле модерн
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

Интерьер в стиле гламурный шик – это всегда модерн с элементами гламура и романтизма, некая эклектика из двух противоположностей – чистой функциональности и эффектного декора. В данном случае эта кухня имеет планировку открытого типа – кухонный остров заканчивается барной стойкой, а за ней начинается зона гостиной.

Лучшие цветовые палитры: на светлом и теплом фоне интерьер с розовыми, сиреневыми, фиолетовыми, золотыми, серебряными и кофейными акцентами.

Статья о стиле гламурный шик в дизайне интерьера

​Белоснежный минимализм

Appartement carte blanche, Anne-Maud & Natacha Anne-Maud & Natacha Кухня в стиле модерн
Anne-Maud &amp; Natacha

Anne-Maud & Natacha
Anne-Maud &amp; Natacha
Anne-Maud & Natacha

Кухня в стиле минимализм всегда порадует позитивных людей с легким характером – здесь есть место для декора и ярких блюд и почти нет традиционных вариантов украшения. Иногда отсутствуют шторы, коврики, древесина в любой форме, а бытовая техника и все элементы подобраны с учетом минималистичного дизайна.

Лучшие цветовые палитры: на белом фоне интерьер с яркими трендовыми акцентами, либо в принципе без них.

​Модерн chic

Monumentaal landhuis krijgt eigentijds interieur, choc studio interieur choc studio interieur Кухня в стиле модерн
choc studio interieur

choc studio interieur
choc studio interieur
choc studio interieur

Кухня в стиле люксового модерна всегда подразумевает использование благородных материалов – мрамора, натуральной древесины ценных пород, изысканной посуды, дизайнерской бытовой техники и модных светильников.

Лучшие цветовые гаммы: на теплом, кофейном или сером фоне интерьер с насыщенной, глубокой палитрой (изумрудный, марсала, золото, медь, фиолетовый).

​Чистый модерн

Interior Design Abitazione RL a Pescara, Studio Sabatino Architetto Studio Sabatino Architetto Кухня в стиле модерн
Studio Sabatino Architetto

Studio Sabatino Architetto
Studio Sabatino Architetto
Studio Sabatino Architetto

Функциональный, чистый модерн всегда акцентирует внимание на бытовой технике, TV-зоне, дизайнерской сантехнике и другом оборудовании. При этом отделка интерьера остается нейтральной, почти незаметной, но кухня может похвастаться оригинальной столовой и такими приятными дополнениями, как встроенные светильники и подсветка.

Лучшие цветовые гаммы: нейтральные, светлые оттенки, а также блеск подсветки и нержавеющей стали.

​Бразильяно

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Кухня в стиле модерн
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Латиноамериканский модерн – это стиль с элементами глянца, гламура, зеркальной отделкой, золотыми и серебряными элементами, он возводит свою функциональность в ранг своего главного достоинства.

Лучшие цветовые гаммы: универсальный стиль, который может быть реализован абсолютно в любой гамме без потери главных характеристик.

Статья о стиле бразильяно

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​Эклектика

Interiors, Adam Carter Photo Adam Carter Photo Кухня в стиле модерн
Adam Carter Photo

Interiors

Adam Carter Photo
Adam Carter Photo
Adam Carter Photo

Стиль эклектика – это сочетание различных стилей, часть из которых являются классическими европейскими. В дизайне кухни такой прием может особенно пригодиться, если вы хотите добавить в интерьер комнаты мягкую мебель, барные стулья с текстильной обивкой, шторы и другие любимые элементы из классики.

Лучшие цветовые гаммы: эффекты плавно переходящих тонов в стиле омбре, позволяющие сочетать не сочетаемое. Например, от бледно-голубого к серому.

​Американский стиль

Brooklyn Heights Addition, Ben Herzog Architect Ben Herzog Architect Кухня в колониальном стиле
Ben Herzog Architect

Brooklyn Heights Addition

Ben Herzog Architect
Ben Herzog Architect
Ben Herzog Architect

Кухня в американском стиле всегда поражает своим размахом и комфортабельностью. Сейчас в США более всего популярны светлые фасады с акцентными столешницами из натурального камня, а также небольшой ретро-уклон в выборе дизайна мелкой бытовой техники и сантехники.

Лучшие цветовые гаммы: светлые, пастельные тона на белом фоне.

​Английская георгианская кухня

Interiors, Adam Carter Photo Adam Carter Photo Кухня в классическом стиле
Adam Carter Photo

Interiors

Adam Carter Photo
Adam Carter Photo
Adam Carter Photo

Еще одна традиционная кухня – английская георгианская, она всегда смотрится роскошно и стильно благодаря сдержанной скромности в люксовом сегменте. Шикарные дымоходы с карнизами, каменные столешницы из мрамора, роскошные раковины типа Butler sink и Belfast sink составляют основу данного стиля, как и массивные фасады из натуральной древесины.

Лучшие цветовые гаммы: ранее были очень популярны кухни в цвете бордо, темно-синие, темно-зеленые, почти черные, а сейчас чаще используются бежевые, небесно-голубые, каменные (слегка розоватые) и бледно-оливковые.

Статья об английском стиле в дизайне кухни

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