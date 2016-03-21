​Выбираем стиль для кухни: мода и традиции

Между трендовым и классическим дизайном всегда приходилось выбирать. Но главное, что образ вашей кухни должен в первую очередь соответствовать вашей мечте, тому, как вы хотите жить в будущем благодаря новому ремонту, а не тому, кем вы являетесь сейчас.

Поэтому шаг в сторону трендового декора так же, как и традиционных стилей Европы или кантри – это реальное воплощение ваших желаний наяву. Кухня как сердце дома всегда играла огромную роль в общем восприятии вашей семьи, поэтому не ищите компромиссов – выбирайте только самое лучшее!

В этой статье мы рассмотрим интересные проекты дизайна кухонь от самых современных до традиционных европейских и американских. Выбрав один проект, вы уже можете начать собирать собственную Книгу Идей, где вы сможете коллекционировать все хорошие идеи для ремонта на вашей кухне.