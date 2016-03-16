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10 проектов домов с панорамным остеклением

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin Дома в стиле модерн
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Один из самых главных трендов в частной архитектуре – увеличение площади остекления в среднем почти в 2 раза. Маленькие окна становятся большими, большие – модулями панорамного остекления, и не забывайте про ванные комнаты, коридоры и лестничные холлы, ранее иногда не имевшие остекления, а теперь блестящие в свете солнечных лучей.

В этой статье мы предлагаем вам познакомиться с 10 проектами домов с панорамным остеклением от архитекторов homify. Их работа дала потрясающие результаты, а мечты 10 семей об идеальном доме сбылись! Теперь и мы прикоснемся к передовой архитектуре нашего времени и посмотрим, как выглядят реализации идей панорамных видов в современных домах.

​Королевский размах

Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin Дома в стиле модерн
Innenarchitektur Berlin

Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin

Асимметричные поэтажные планы в проекте этого дома делают панорамное остекление еще более эффектным в удивительном обрамлении из натуральной древесины. Мы даже можем посмотреть на планировку дома – гостиная находится слева, в укромной нише, за ней идет зона камина и столовая, а на дальнем плане – кухня. Наверху мы найдем мастер-сьют – спальню, гардеробную и ванную комнату, залитые солнечным светом.

​Luxury-модерн

Проект современного частного дома в Казани Sboev3_Architect Дома в стиле модерн
Sboev3_Architect

Проект современного частного дома в Казани

Sboev3_Architect
Sboev3_Architect
Sboev3_Architect

Стильный проект в стиле модерн имеет два модуля панорамного остекления в доме, а также выход с обоих уровней на террасу и балкон со стеклянными перилами. Этот дом очень сильно напоминает современную сказку с концом «и жили они долго и счастливо!»

Данный проект реализован в Казани, имеет площадь в 350 кв.м. и построен на ж/б каркасе с заполнением кладкой из газобетонных блоков AEROC. Прочитать о данном проекте вы можете в другой нашей статье.

​Минимализм с шиком

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Дома в стиле модерн
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Асимметричный дизайн фасадов – последний писк моды в стилях минимализм и модерн – вместе с комбинированной отделкой выглядит потрясающе и очень современно! Модули панорамного остекления в спальнях на втором этаже закрыты деревянными декоративными элементами, что является очень правильным решением для семьи.

​Люксовая эстетика

Villa am Rhein – Straßenansicht, Architekturbüro Lehnen Architekturbüro Lehnen Дома в стиле модерн
Architekturbüro Lehnen

Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen

В современных европейских особняках мы чаще всего видим именно прямоугольный, вытянутый вверх модуль панорамного двусветного остекления для гостиной или столовой. Еще одна особенность – освещение для лестничного холла, которое может захватить три уровня поместья и сделать это в лаконичной манере. Данный проект реализован в городе Кёльн, Германия.

​Стиль и захватывающие виды

Casa Marino, ATV Arquitectos ATV Arquitectos Дома в стиле модерн
ATV Arquitectos

ATV Arquitectos
ATV Arquitectos
ATV Arquitectos

Этот невероятный проект виллы реализован прямо посреди дикого соснового бора и может похвастаться аппетитными медовыми оттенками в дизайне фасадов и интерьера. Основные материалы (бетон и древесина) сливаются здесь воедино в необычном танце люкса и минимализма.

Об этом аргентинском проекте вы можете прочитать подробнее здесь.

​Образ жизни мечты

Villa Germany, HI-MACS® HI-MACS® Дома в стиле модерн
HI-MACS®

HI-MACS®
HI-MACS®
HI-MACS®

Еще одна замечательная вилла в белых тонах имеет невероятный формат остекления на втором этаже. Практический полностью открытый внешнему миру и его красотам дом построен в Германии, хотя кажется, что на Ибице.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​100%-ая роскошь

Cedarwood, Tye Architects Tye Architects Дома в эклектичном стиле
Tye Architects

Cedarwood

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Шикарный дом с деревянной отделкой в стиле кантри – настоящая роскошь для современного времени. Построенный в графстве Бедфордшир, Великобритания он является идеальным домом для большой семьи и практически в каждой комнате имеет панорамное остекление.

​Впечатляющий проект

Haus SF, Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH Дома в стиле модерн
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH

Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH

Еще один проект немецких архитекторов реализован в австрийском городе Брегенц, на границе со Швейцарией, и имеет потрясающий вид на горные пики с высоты высокого холма. Кажется, что этот проект буквально живет минимализмом – в нем нет ни единой лишней детали.

​Панорамный обзор

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design Дома в стиле модерн
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

Португальская вилла мечты построена в городке Порто и буквально завораживает своим форматом линейного панорамного остекления с видом на бассейн. Минималистичные террасы, стеклянные экраны и серая цветовая гамма – все, что нужно, чтобы создать расслабляющий оазис в любом уголке земного шара.

​Стеклянная сказка

House V Serrano Monjaraz Arquitectos Бассейн в стиле модерн
Serrano Monjaraz Arquitectos

House V

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

Еще один проект, который является гордостью архитекторов homify, реализован в солнечной Мексике. Воды бассейна в стиле тропической лагуны отражают стеклянные фасады дома, а стратегия модерна в виде натурального камня и древесины в комбинированном стиле аккуратно обрамляет модули остекления.

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