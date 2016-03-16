10 проектов домов с панорамным остеклением

Один из самых главных трендов в частной архитектуре – увеличение площади остекления в среднем почти в 2 раза. Маленькие окна становятся большими, большие – модулями панорамного остекления, и не забывайте про ванные комнаты, коридоры и лестничные холлы, ранее иногда не имевшие остекления, а теперь блестящие в свете солнечных лучей.
В этой статье мы предлагаем вам познакомиться с 10 проектами домов с панорамным остеклением от архитекторов homify. Их работа дала потрясающие результаты, а мечты 10 семей об идеальном доме сбылись! Теперь и мы прикоснемся к передовой архитектуре нашего времени и посмотрим, как выглядят реализации идей панорамных видов в современных домах.
Асимметричные поэтажные планы в проекте этого дома делают панорамное остекление еще более эффектным в удивительном обрамлении из натуральной древесины. Мы даже можем посмотреть на планировку дома – гостиная находится слева, в укромной нише, за ней идет зона камина и столовая, а на дальнем плане – кухня. Наверху мы найдем мастер-сьют – спальню, гардеробную и ванную комнату, залитые солнечным светом.
Стильный проект в стиле модерн имеет два модуля панорамного остекления в доме, а также выход с обоих уровней на террасу и балкон со стеклянными перилами. Этот дом очень сильно напоминает современную сказку с концом «и жили они долго и счастливо!»
Данный проект реализован в Казани, имеет площадь в 350 кв.м. и построен на ж/б каркасе с заполнением кладкой из газобетонных блоков AEROC. Прочитать о данном проекте вы можете в другой нашей статье.
Асимметричный дизайн фасадов – последний писк моды в стилях минимализм и модерн – вместе с комбинированной отделкой выглядит потрясающе и очень современно! Модули панорамного остекления в спальнях на втором этаже закрыты деревянными декоративными элементами, что является очень правильным решением для семьи.
В современных европейских особняках мы чаще всего видим именно прямоугольный, вытянутый вверх модуль панорамного двусветного остекления для гостиной или столовой. Еще одна особенность – освещение для лестничного холла, которое может захватить три уровня поместья и сделать это в лаконичной манере. Данный проект реализован в городе Кёльн, Германия.
Этот невероятный проект виллы реализован прямо посреди дикого соснового бора и может похвастаться аппетитными медовыми оттенками в дизайне фасадов и интерьера. Основные материалы (бетон и древесина) сливаются здесь воедино в необычном танце люкса и минимализма.
Об этом аргентинском проекте вы можете прочитать подробнее здесь.
Еще одна замечательная вилла в белых тонах имеет невероятный формат остекления на втором этаже. Практический полностью открытый внешнему миру и его красотам дом построен в Германии, хотя кажется, что на Ибице.
Шикарный дом с деревянной отделкой в стиле кантри – настоящая роскошь для современного времени. Построенный в графстве Бедфордшир, Великобритания он является идеальным домом для большой семьи и практически в каждой комнате имеет панорамное остекление.
Еще один проект немецких архитекторов реализован в австрийском городе Брегенц, на границе со Швейцарией, и имеет потрясающий вид на горные пики с высоты высокого холма. Кажется, что этот проект буквально живет минимализмом – в нем нет ни единой лишней детали.
Португальская вилла мечты построена в городке Порто и буквально завораживает своим форматом линейного панорамного остекления с видом на бассейн. Минималистичные террасы, стеклянные экраны и серая цветовая гамма – все, что нужно, чтобы создать расслабляющий оазис в любом уголке земного шара.
Еще один проект, который является гордостью архитекторов homify, реализован в солнечной Мексике. Воды бассейна в стиле тропической лагуны отражают стеклянные фасады дома, а стратегия модерна в виде натурального камня и древесины в комбинированном стиле аккуратно обрамляет модули остекления.
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
— 13 красивых, практичных и доступных домов;