10 проектов домов с панорамным остеклением

Один из самых главных трендов в частной архитектуре – увеличение площади остекления в среднем почти в 2 раза. Маленькие окна становятся большими, большие – модулями панорамного остекления, и не забывайте про ванные комнаты, коридоры и лестничные холлы, ранее иногда не имевшие остекления, а теперь блестящие в свете солнечных лучей.

В этой статье мы предлагаем вам познакомиться с 10 проектами домов с панорамным остеклением от архитекторов homify. Их работа дала потрясающие результаты, а мечты 10 семей об идеальном доме сбылись! Теперь и мы прикоснемся к передовой архитектуре нашего времени и посмотрим, как выглядят реализации идей панорамных видов в современных домах.