10 дизайнерских коттеджей, в которых хочется жить

Этот красивый дом построен в стиле модерн и особенно искусно комбинирует материалы в отделке фасадов. Натуральный камень придает актуальному дизайну легкую нотку брутальности, а панорамное остекление обеспечивает комфортабельный образ жизни.

Данный проект является также эксклюзивным в планировке и дизайн-проекте, поэтому он особенно поражает своей оригинальной красотой и возможностью построить дом в сотрудничестве с архитектором, продумывая его до мелочей.