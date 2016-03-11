10 дизайнерских коттеджей, в которых хочется жить

Специально для тех, кто ищет свой дом-мечту мы нашли 10 проектов коттеджей от архитекторов homify, которые просто обязаны вдохновить вас! В таких домах – современных, стильных и дизайнерских – действительно хочется жить, а главные инновационные решения этого десятилетия, такие как панорамное остекление, двери-слайдеры, глянцевая отделка и эксклюзивные планировки, делают такую мечту по-настоящему шикарной!
Наверное, этот дом в нашей фото-подборке нам понравился больше всего – в нем есть особенная лаконичность и универсальность даже при том, что он создан по эксклюзивному проекту. Его можно смело ставить на обложку журнала об идеальной жизни в пригороде, и мы точно знаем, что в таком доме можно пережить любую бурю за его пределами.
Этот красивый дом построен в стиле модерн и особенно искусно комбинирует материалы в отделке фасадов. Натуральный камень придает актуальному дизайну легкую нотку брутальности, а панорамное остекление обеспечивает комфортабельный образ жизни.
Данный проект является также эксклюзивным в планировке и дизайн-проекте, поэтому он особенно поражает своей оригинальной красотой и возможностью построить дом в сотрудничестве с архитектором, продумывая его до мелочей.
Эта удивительная вилла построена в стиле модерн и особенно радует нас вечерней подсветкой, которая является неотъемлемой частью современного дизайна фасадов. Образ этого дома показывает нам идеальную современную семью – большую, стильную и благополучную.
Еще один проект в нашей подборке заслуживает вашего особенного внимания – оригинальная планировка делает внешний облик дома особенно атмосферным, а панорамное остекление завершает работу над созданием образа идеального дома.
Следующий проект коттеджа понравится любителям минимализма – четкие простые линии, а также общий внешний вид дома располагают к расслаблению и спокойному образу жизни. А эклектичные дополнения делают дом эффектным и весьма заметным на фоне остальных традиционных проектов для пригорода.
Этот дом смотрится особенно красиво со стороны парадного фасада – прямые линии, четкая геометрия и эксклюзивный формат остекления делают его особенно роскошным для вида с террасы. Кажется, что именно такой дом является максимально комфортабельным и рациональным решением с ноткой передового дизайна.
Безусловно, и этот проект дома в стиле модерн просто обязан вам понравиться – размах остекления, стильные акценты и элементы, а также удивительный проект в дизайне интерьера идеально подходит для современной семьи с любовью к роскоши.
Следующий проект поразил нас форматом остекления, который был поставлен во главу угла в этом проекте. И правда, ничто так не поднимает уровень интерьеров и статусность загородного дома, как остекление в пол, двусветные модули и шикарные пейзажные виды из гостиной и спален.
Еще один дом имеет четкую тенденцию к luxury. Эффектный, люксовый и просто стильный, он является гордостью портфолио архитектора и сделан под эксклюзивный заказ для большой семьи. В нем чувствуется не только основательность проекта, но и гламурные нотки, позволяющие приравнять декор фасадов к современному искусству.
Последний проект из разряда тех, которым не нужно описание. Его эстетика прямолинейна и говорит сама за себя – статусный и практически идеальный он действительно может стать прототипом и для вашего собственного проекта коттеджа, если вы начнете собирать Книги Идей – коллекции ваших находок, а затем покажете их своему архитектору или подрядчику.
На этом мы заканчиваем нашу фото-подборку дизайнерских коттеджей, но обещаем вам, что она не последняя в своем роде. Дома, вдохновляющие и красивые, всегда были темой для обсуждений, и мы надеемся, что сообщество homify поможет вам приблизиться к миру архитектурной и интерьерной эстетики!
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— 13 красивых, практичных и доступных домов;