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10 дизайнерских коттеджей, в которых хочется жить

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
A House, 08023 Architects 08023 Architects Дома в средиземноморском стиле
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Специально для тех, кто ищет свой дом-мечту мы нашли 10 проектов коттеджей от архитекторов homify, которые просто обязаны вдохновить вас! В таких домах – современных, стильных и дизайнерских – действительно хочется жить, а главные инновационные решения этого десятилетия, такие как панорамное остекление, двери-слайдеры, глянцевая отделка и эксклюзивные планировки, делают такую мечту по-настоящему шикарной!

Идеальный пригород 21-ого века

Дом в Ленинградской области, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в Ленинградской области

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Наверное, этот дом в нашей фото-подборке нам понравился больше всего – в нем есть особенная лаконичность и универсальность даже при том, что он создан по эксклюзивному проекту. Его можно смело ставить на обложку журнала об идеальной жизни в пригороде, и мы точно знаем, что в таком доме можно пережить любую бурю за его пределами.

​Комби-модерн

Solid House, North Berwick, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd Дома в стиле модерн
Chris Humphreys Photography Ltd

Solid House, North Berwick

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

Этот красивый дом построен в стиле модерн и особенно искусно комбинирует материалы в отделке фасадов. Натуральный камень придает актуальному дизайну легкую нотку брутальности, а панорамное остекление обеспечивает комфортабельный образ жизни.

Данный проект является также эксклюзивным в планировке и дизайн-проекте, поэтому он особенно поражает своей оригинальной красотой и возможностью построить дом в сотрудничестве с архитектором, продумывая его до мелочей.

Волшебный оазис света

Zagaleta G31, Lis Melgarejo Arquitectura Lis Melgarejo Arquitectura Бассейн в стиле модерн
Lis Melgarejo Arquitectura

Lis Melgarejo Arquitectura
Lis Melgarejo Arquitectura
Lis Melgarejo Arquitectura

Эта удивительная вилла построена в стиле модерн и особенно радует нас вечерней подсветкой, которая является неотъемлемой частью современного дизайна фасадов. Образ этого дома показывает нам идеальную современную семью – большую, стильную и благополучную.

Современный шик

Exteriors Baufritz (UK) Ltd. Дома в стиле модерн
Baufritz (UK) Ltd.

Exteriors

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

Еще один проект в нашей подборке заслуживает вашего особенного внимания – оригинальная планировка делает внешний облик дома особенно атмосферным, а панорамное остекление завершает работу над созданием образа идеального дома.

Минимализм с изюминкой

A House, 08023 Architects 08023 Architects Дома в средиземноморском стиле
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

Следующий проект коттеджа понравится любителям минимализма – четкие простые линии, а также общий внешний вид дома располагают к расслаблению и спокойному образу жизни. А эклектичные дополнения делают дом эффектным и весьма заметным на фоне остальных традиционных проектов для пригорода.

Вилла в голливудском стиле

House in Portimão, MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda Дома в стиле модерн
MOM – Atelier de Arquitectura e Design, Lda

MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda
MOM – Atelier de Arquitectura e Design, Lda
MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda

Этот дом смотрится особенно красиво со стороны парадного фасада – прямые линии, четкая геометрия и эксклюзивный формат остекления делают его особенно роскошным для вида с террасы. Кажется, что именно такой дом является максимально комфортабельным и рациональным решением с ноткой передового дизайна.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Люксовый модерн

homify Дома в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Безусловно, и этот проект дома в стиле модерн просто обязан вам понравиться – размах остекления, стильные акценты и элементы, а также удивительный проект в дизайне интерьера идеально подходит для современной семьи с любовью к роскоши.

Модерн высшего уровня

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

Следующий проект поразил нас форматом остекления, который был поставлен во главу угла в этом проекте. И правда, ничто так не поднимает уровень интерьеров и статусность загородного дома, как остекление в пол, двусветные модули и шикарные пейзажные виды из гостиной и спален.

Люксовый американский

SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
McClean Design

SUNSET STRIP RESIDENCE

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Еще один дом имеет четкую тенденцию к luxury. Эффектный, люксовый и просто стильный, он является гордостью портфолио архитектора и сделан под эксклюзивный заказ для большой семьи. В нем чувствуется не только основательность проекта, но и гламурные нотки, позволяющие приравнять декор фасадов к современному искусству.

Дом в Калифорнии

Blue Jay Way, McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
McClean Design

Blue Jay Way

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Последний проект из разряда тех, которым не нужно описание. Его эстетика прямолинейна и говорит сама за себя – статусный и практически идеальный он действительно может стать прототипом и для вашего собственного проекта коттеджа, если вы начнете собирать Книги Идей – коллекции ваших находок, а затем покажете их своему архитектору или подрядчику.

На этом мы заканчиваем нашу фото-подборку дизайнерских коттеджей, но обещаем вам, что она не последняя в своем роде. Дома, вдохновляющие и красивые, всегда были темой для обсуждений, и мы надеемся, что сообщество homify поможет вам приблизиться к миру архитектурной и интерьерной эстетики!

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