Простые способы удаления царапин на ламинате

Ламинат – самое популярное и прочное напольное покрытие. Но даже он не застрахован от повреждений. Самую большую проблему доставляют царапины, появляющиеся от разных причин. У кого-то маленькие дети, у кого-то домашние животные, а кто-то усиленно двигал мебель. Да обычный песок, а еще женская обувь на каблуках, доставят массу неудобств.
Поэтому вопрос как убрать царапины на ламинате является актуальным и требующим решения. Не обязательно обращаться к специалистам, обойдитесь своими силами, а мы вам в этом поможем.
Восковой карандаш – удобное и недорогое средство, позволяющие ликвидировать мелкие трещины на напольном покрытии. Кроме того, после использования он оставляет после себя тоненькую пленку, способную в дальнейшем защищать ламинат от воздействия влаги и механического воздействия, повышая эксплуатационный срок материала.
Радует также и разнообразие цветовой палитры, благодаря чему вы легко подберете подходящий под оттенок ламината восковой карандаш.
Такое средство отлично справится даже с сильными повреждениями на полу. Купить ремонтную пасту можно в любом строительном магазине. Правда, если решили замазать царапины с помощью герметика, вам не обойтись без шпателя. Чтобы попрактиковаться, сделайте несколько мазков на ненужной вам деревянной доске.
Также не забудьте проверить, подходит ли выбранная вами паста к оттенку ламината. Процесс замазывания царапин прост: нанесите шпателем немного ремонтной пасты на материал, излишки удалите сухой и чистой ветошью. Для завершения работ обработайте поврежденное место бесцветным лаком для ногтей.
Для удаления неглубоких царапин с поверхности ламината вам понадобятся: вода, моющее средство, кухонное полотенце, оливковое масло.
Прежде чем приступать к так называемому ремонту, тщательно вымойте ламинат водой с добавлением моющего средства. При этом старайтесь не сильно заливать пол водой. Затекшая в щели между отдельными полотнищами вода способна повредить ламинат, сделать его непригодным для дальнейшего использования. Вытрите влажный пол сухой тряпкой или дождитесь произвольного высыхания, обрабатываемая поверхность ни в коем случае не должна оставаться мокрой.
Нанесите на царапины несколько капель оливкового масла, вотрите его и тщательно отполируйте при помощи кухонного полотенца. Сработал ли метод, будет видно уже через 10–15 минут. При необходимости обработку можно повторить через 2–3 дня.
А, чтобы избежать появление крупных царапин от мебели, приобретите или сделайте самостоятельно «носочки» для мебельных ножек. Вместо них можно просто наклеить виниловые подложки. Стоимость набоек не значительна, а установка очень проста, так как они имеют клеевую основу.
Если повреждения оказались очень основательными, глубокими и сильными, лучше даже не приступать к их заделке, а сразу удалить поврежденные доски (такой способ починки возможен только при бесклеевом способе укладки ламината).
Для замены панели нужно: снять старый плинтус и планки вблизи поврежденного фрагмента; убрать поврежденный участок ламината и заменить новым элементом; закрепить напольное покрытие.
Качественно заменить ламинат можно только в том случае, если у вас есть запасной материал. Именно потому при покупке напольного покрытия берите чуть больше ламината, чем нужно. В таких случаях это точно пригодится. Следует отметить, что прибегают к столь радикальному методу крайне редко, поскольку повреждения можно своевременно достаточно просто устранить способами описанными выше.
Чтобы вам не пришлось задаваться вопросом, чем замазать царапины на ламинате, лучше предотвратить их образование. Поскольку повреждения на полу могут быть вызваны самыми различными причинами, необходимо правильно ухаживать за напольным покрытием:
- Так, чтобы защитить напольное покрытие от воздействия каблуков, постелите в коридоре тонкий коврик. Это также убережет пол от воздействия песка и пыли, наличие которых на полу способно спровоцировать появление мелких трещин.
- Если в доме есть компьютерное кресло, которое вы постоянно перетягиваете с места на место, укройте пол паласом.
- При перестановке мебели, переносите ее, а не двигайте.
- Самый большой урон ламинату приносит мебель на пластиковых колесиках. Уберечь ламинат от таких последствий можно либо используя мебель с резиновыми колесиками, либо положить специальный коврик в место где установлен стул. Такие коврики бывают различных видов в том числе прозрачные. Поэтому подобрать нужный коврик под интерьер не составит труда.
При соблюдении этих простых правил ваше любимое покрытие прослужит вам намного дольше!