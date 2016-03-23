​Сделай сам: ремонт деревянной лестницы

Дерево – безусловно, прочный материал, но в лестничных конструкциях испытывает повышенную нагрузку, поэтому без периодического ремонта не обойтись. И лучше не ждать, пока придется заменять весь лестничный марш, а следить за состоянием перил, балясин, ступеней и регулярно убирать небольшие проблемы. Конечно, многим кажется реставрация лестницы процессом слишком сложным для самостоятельного выполнения, но ряд советов специалистов поможет вам справится со всеми вопросами.
Если доски ступеней слишком изношены, наблюдаются глубокие трещины, то такой конструкции требуется или серьезный ремонт, или полная замена ступеней. Для ремонта ступени возможно применение специальных лестничных накладок, либо обшивка лестниц ламинатом. Вариант с ламинатом конечно дешевле, но специальные лестничные накладки надёжнее. Если же древесина ступени слишком изношена и деформирована, то остается только полная замена на новую.
Вопрос обновления отделки стен, пола – зачастую решается с точки зрения декоративности, смены стиля помещений. А вот к таким важным конструктивным элементам, как лестница – подход более серьезный и основанный на ее практических функциях. Расшатавшиеся перила, покатые, стертые края ступеней – это уже весомые аргументы для ремонта лестницы.
Самое первое, с чем сталкиваются владельцы деревянных лестниц в домах, это мелкие царапины на поверхностях, выцветание краски, потертости лака. В таких случаях на износившиеся поверхности наносятся специальные смывочные гели, убирающие остатки прежнего покрытия. Затем - самый кропотливый этап реставрации, циклевание. Необходимо тщательно очистить слои краски и лака, отполировать поверхность и уже после этого наносить новое покрытие.
Кроме поверхностных повреждений на деревянной лестнице нужно внимательно следить за появлением более серьезных повреждений: глубоких царапин, разрастающихся в трещины древесины, скрытых дефектов досок. Нужно обязательно осматривать лестницу на предмет наличия скрытых трещин. Если таковые есть, они хорошо ремонтируются эпоксидным клеем и его аналогами. Если есть возможность - с внутренней стороны таких ступеней необходимо сделать металлическую стяжку, закрепив ее саморезами.
Зачастую сама лестница еще прочная и надежная, а проблему создают обтесанные, покатые края деревянных ступеней. Для устранения такого дефекта специалисты рекомендуют применять ремонт предохранительной оковки: аккуратно вырезать стамеской поврежденную секцию и сформировать новую. Затем прикрепить шурупами и приклеить готовую фасонную планку или деревянную рейку, которой до этого вручную придана нужная форма.
При потере формы ступеней можно нанести эластичный наполнитель дерева, который вернет поверхности плоскость. Стертые проступи деревянных ступеней при значительном износе выравнивают эпоксидной смолой, применяя в качестве наполнителя опилки. При этом ступень предварительно очищают от пыли и грязи. На сухую чистую поверхность наносят закрепляющий слой синтетической смолы при температуре не ниже 15°С, затем на обработанное таким образом основание через 2 часа наносят слой эпоксидной смолы с наполнителем. Через 24 часа по ступеням уже можно ходить. Если на проступи стерт только очень тонкий слой или выщерблены отдельные места, ее можно выровнять шпаклеванием изношенных участков мастикой для дерева.
Скрип лестницы не так безобиден, как кажется, этой проблеме нужно уделять особое внимание. Причиной скрипа могут служить расшатанные клинья. В этом случае лучше всего удалить клинья, очистить клей, нанести новый слой и забить клинья на их прежнее место. В отдельных случаях рекомендуется изменить их форму. Иногда ремонт лестницы заключается в креплении ступеней. Это производится с помощью привинчивания шурупов изнутри. В качестве альтернативы можно сверху приклеить забортовку.
Безопасность лестничной конструкции зависит от многих факторов. Это и прочная конструкция, и удобный угол подъема, и приемлемая высота ступеней, повороты лестничного марша. Многое из этого закладывается еще при проектировании лестницы в доме:
- ширина лестничных маршей не менее 80 см,
- ширина лестничных площадок не менее 120 см,
- длина лестничных площадок между маршами должна быть не менее 1,3 – 1,4 м.
Ну а в процессе эксплуатации деревянной лестницы достаточно поддерживать ее в первоначальном виде, вовремя устранять небольшие трещины, царапины, скрипучие ступени.