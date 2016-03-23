​Сделай сам: ремонт деревянной лестницы

Зачастую сама лестница еще прочная и надежная, а проблему создают обтесанные, покатые края деревянных ступеней. Для устранения такого дефекта специалисты рекомендуют применять ремонт предохранительной оковки: аккуратно вырезать стамеской поврежденную секцию и сформировать новую. Затем прикрепить шурупами и приклеить готовую фасонную планку или деревянную рейку, которой до этого вручную придана нужная форма.

При потере формы ступеней можно нанести эластичный наполнитель дерева, который вернет поверхности плоскость. Стертые проступи деревянных ступеней при значительном износе выравнивают эпоксидной смолой, применяя в качестве наполнителя опилки. При этом ступень предварительно очищают от пыли и грязи. На сухую чистую поверхность наносят закрепляющий слой синтетической смолы при температуре не ниже 15°С, затем на обработанное таким образом основание через 2 часа наносят слой эпоксидной смолы с наполнителем. Через 24 часа по ступеням уже можно ходить. Если на проступи стерт только очень тонкий слой или выщерблены отдельные места, ее можно выровнять шпаклеванием изношенных участков мастикой для дерева.