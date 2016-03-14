​Дача у моря своими руками: 2 варианта

Какой материал выбрать, чтобы сэкономить? Какую выбрать планировку для семьи? Как сделать так, чтобы домик был удобный и при этом бюджетный? Этот проект дома у моря ответит на многие вопросы тех, кто хочет построить дачу своими руками у моря, например, в очаровательном Дивноморске или в Анапе.

Удивительный проект от студии Z_LAB покажет нам, что такие понятия, как рустик, хэнд-мэйд и легкий богемный творческий беспорядок – это модно, стильно и может быть очень дешево!