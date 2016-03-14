​Дача у моря своими руками: 2 варианта

Какой материал выбрать, чтобы сэкономить? Какую выбрать планировку для семьи? Как сделать так, чтобы домик был удобный и при этом бюджетный? Этот проект дома у моря ответит на многие вопросы тех, кто хочет построить дачу своими руками у моря, например, в очаровательном Дивноморске или в Анапе.
Удивительный проект от студии Z_LAB покажет нам, что такие понятия, как рустик, хэнд-мэйд и легкий богемный творческий беспорядок – это модно, стильно и может быть очень дешево!
Остановиться на выборе ленточного фундамента (цена для маленького домика – от 50 до 100 тыс. рублей) и выбрать самый простой способ строительства – из блоков, можно посоветовать всем, кто хочет построить дом быстро и самостоятельно.
Этот проект использует похожую стратегию, но для своего региона. Для строительства были выбраны крупные камни, так как данный материал в округе является самым дешевым. Укладкой его занимались профессионалы, и в итоге получился достаточно симпатичный внешний вид.
Оба типа домов можно оштукатурить, покрасить и даже слегка позолотить аэрозолем с трафаретом, тогда домик будет выглядеть празднично и по-летнему круглый год!
Выбирая участок, нужно очень серьезно отнестись к тому, каким будет расположение вашего дома. Обычно есть два типа планировки – одна приватная, другая – с более привлекательным видом. Мы настоятельно рекомендуем найти компромисс между обоими вариантами, чтобы все остались довольны.
В этом проекте мы видим, что на одном участке расположились сразу две дачи (подсвеченные красивыми огоньками). Одной достался скалистый берег с самым лучшим видом и возможностью создания пирса, другой – большая зеленая полянка тоже с видом на море.
Самодельная конструкция крыши осталась в этой даче открытой, но благодаря дизайнерскому подходу она отлично вписалась в интересный интерьер. Если вы планируете жить на даче с детьми, советуем просто покрасить все в белый цвет, включая камни, пол и балки, что будет и интересно детям, и красиво.
Первая планировка – открытая зона, разделенная проходом от двери с улицы до сада. Справа – кухня и столовая, за дверью – санузел. Слева – гостиная и спальня, разделенные мини-перегородкой. Легкие перегородки можно дешево и быстро сделать из гипсокартона.
Для детского отдыха будет потрясающей идей установить ванную чашу и на улице – небольшая ее цена и хлопоты полностью окупаются радостью ваших детей. Даже в самый жаркий день, когда вы не хотите идти на море, или в еще прохладный май, вы можете подвести сюда горячую воду и радовать своих малышей.
Вторая планировка, на наш взгляд, получилась более рациональной, хотя сам дом меньше по площади. Слева и справа от аналогичного прохода расположились спальня с дальнейшим проходом в ванную комнату и гостиная, за которой вы найдете кухню.
В дизайне интерьера был использован декоративный бетон со шлифовкой, а некоторые стены в этом проекте построены из кирпича и обработаны для экологичности специальным изолирующим составом.
Ванная комната на даче – особенное удовольствие, и если сделать ее полноценной, то вы сможете с комфортом жить на даче более 3-х месяцев в году.
Отопление на даче – еще один момент, который мы упустили в нашей статье. Всем тем, кто строит полноценный коттедж, мы рекомендуем тепловые насосы, так как цена на отопление существенно уменьшается, а технология универсальна. Для дачи вы можете купить маленький тепловой насос с мощностью около 5 кВт, что будет стоить менее 200 тыс. рублей, и считать вашу дачу полноценным местом для круглогодичной жизни у моря, избавившись от всех хлопот по отоплению!
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