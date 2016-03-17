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10 фантастичных проектов маленьких домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Дома в стиле модерн Розовый
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Современные маленькие загородные дома могут удивить кого угодно функциональностью и непередаваемой, наполовину урбанистической и наполовину семейной, эстетикой. В этой Книге Идей мы собрали для вас лучшее от мексиканских архитекторов, которые особенно симпатизируют модерну и развивают его особенно быстрыми темпами – в Мексике данный стиль давно победил даже колониальный средиземноморский.

​Чистое вдохновение

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стиль модерн основан на функционале – декоративными объекты здесь становятся лишь на этапе оформления, а не создания. Так, навес для автомобилей и парадной дорожки оформлен в двухцветной стильной манере, а парадная клумба из геометричных кустарников имеет шикарную подсветку для вечера.

Важный элемент такого дома – комбинированная отделка из декоративного камня, панелей из натуральной древесины и штукатурки. На переднем плане мы также найдем интересный формат мощения – между плитами есть место для традиционного зеленого газона. Еще один интересный момент – встроенная в бетонную дорожку подсветка, добавляющая шарма этому современному и, без сомнения, шикарному дому.

​Классика урбанизма

Fachada Pina 351, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura Дома в стиле модерн Шифер Серый
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

Бетон и серый камень – основа дизайна фасада этого проекта, они делают его похожим на неприступную крепость. По задумке архитектора дом и должен быть таким – приватным, закрытым от посторонних глаз с улицы и максимально практичным, благодаря своей простой прямоугольной форме.

​Мини-модерн

Casa Tania, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos Дома в стиле модерн
Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

Еще один вдохновляющий проект – коттедж с невероятно узким фасадом и вытянутой формой. Участки такого типа – самые популярные в стране, поэтому на homify Мексика этот проект имел огромный успех.

​Средиземноморский модерн

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Дома в стиле модерн Розовый
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Испанские корни привнесли в мексиканскую культуру особое настроение в дизайне интерьера и архитектуре. Именно заимствованные из арабских стран яркие краски, мозаика, фонтанчики у входа и патио сделали многие улицы в Мексике похожими на карнавальные декорации.

Так и этот проект в розовом цвете, красиво спрятанный от жаркого солнца с помощью навеса с плетистыми растениями и пальм на парадной клумбе, выглядит празднично, а он всего лишь покрашен в модный оттенок фламинго.

​Предельная приватность

CASA GI, AD+d AD+d Дома в стиле минимализм
AD+d

AD+d
AD+d
AD+d

Посмотрите внимательно на расположение окон в этом доме. Маленькие не дают глазу прохожего сосредоточиться и составить полную картину о происходящем внутри, окна в красном эркере расположены необычно и смотрят вбок и незаметны с улицы. А дверь здесь имеет остекление, чтобы прихожая не казалась слишком темной.

Этот дом расположен на оживленной улице в крупном городе Пуэбла в Мексике и с обратной стороны имеет современное панорамное остекление.

​Традиционная современность

[Casa SD], Wowa Wowa Дома в стиле модерн
Wowa

Wowa
Wowa
Wowa

Если в дизайне фасадов использовать натуральное дерево темных или ореховых тонов, то вы автоматически получите более традиционный вид даже для самого простого дома в форме прямоугольника. Посмотрите на этот удачный проект мини-дома – он, кажется, идеален для старта самостоятельной жизни молодой семьи!

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​Модерн или минимализм?

homify Дома в стиле модерн Камень Бежевый
homify

homify
homify
homify

Когда эти два стиля соревнуются за первенство в одном проекте, бывает сложно понять, в какой же именно традиции он построен. В данном случае мы видим именно мексиканский модерн, который сделали более легким за счет минимального количества комбинированной отделки и дополнительных украшений фасада.

​Дом с буфером

Casa Mapelo, AURA Proyecta AURA Proyecta Дома в стиле модерн
AURA Proyecta

AURA Proyecta
AURA Proyecta
AURA Proyecta

В стремлении создать буфер между улицей и домом, в этом проекте была организована крытая зона с панорамным остеклением и видом на автомобиль. Здесь расположена летняя гостевая зона, а также игровая для детей.

​Дом с узким фасадом

Remodelación Casa Habitación Lomelí Covarrubias, 810 Arquitectos 810 Arquitectos
810 Arquitectos

810 Arquitectos
810 Arquitectos
810 Arquitectos

Какой фасад уже принято считать узким? Пять, шесть метров? А что, если этот проект имеет ширину фасада всего лишь в 4 метра и при этом остается стильным и даже модным в дизайне? Смотрите сами!

​Реконструкция обычного дома

Casa AT, Cenit Arquitectos Cenit Arquitectos Дома в стиле модерн
Cenit Arquitectos

Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos

Последний проект в нашей подборке – реконструкция обычного дома с уклоном в ретро, который был преображен и стал похожим на современную сказку. Дом со стильным номером 333 выглядит очень свежо, будто только что построен!

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