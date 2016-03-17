10 фантастичных проектов маленьких домов

Стиль модерн основан на функционале – декоративными объекты здесь становятся лишь на этапе оформления, а не создания. Так, навес для автомобилей и парадной дорожки оформлен в двухцветной стильной манере, а парадная клумба из геометричных кустарников имеет шикарную подсветку для вечера.

Важный элемент такого дома – комбинированная отделка из декоративного камня, панелей из натуральной древесины и штукатурки. На переднем плане мы также найдем интересный формат мощения – между плитами есть место для традиционного зеленого газона. Еще один интересный момент – встроенная в бетонную дорожку подсветка, добавляющая шарма этому современному и, без сомнения, шикарному дому.