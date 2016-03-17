Эффектная романтика в эко-доме

Как создать на основе простого проекта коттеджа дом, который полюбит вся семья? Давайте вместе проследим за тем, как профессионалы из студии MONICA KHANNA DESIGNS провели такой эксперимент с одним небольшим бунгало, сделав его волшебным, очаровательным, экологичным и просто красивым местом для отдыха!

В этом индийском проекте мы найдем сильные этнические акценты, которые могут быть использованы для создания атмосферы в стиле тропического отдыха или SPA. Такая идея отлично подходит для загородного коттеджа простого формата, которому требуется немного экзотики и колорита.