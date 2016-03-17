Эффектная романтика в эко-доме

Как создать на основе простого проекта коттеджа дом, который полюбит вся семья? Давайте вместе проследим за тем, как профессионалы из студии MONICA KHANNA DESIGNS провели такой эксперимент с одним небольшим бунгало, сделав его волшебным, очаровательным, экологичным и просто красивым местом для отдыха!
В этом индийском проекте мы найдем сильные этнические акценты, которые могут быть использованы для создания атмосферы в стиле тропического отдыха или SPA. Такая идея отлично подходит для загородного коттеджа простого формата, которому требуется немного экзотики и колорита.
Формат бесшовного остекления выглядит просто шикарно в зоне парадного входа, даже если он повторяется только здесь. Стильная прихожая слева ведет нас в гостиную, а затем – в приватные комнаты отдыха. А вечерняя подсветка зоны крыльца, клумб и внутри интерьера создает ощущение ежедневного праздника.
Маленькие, удачно скомпонованные клумбы с разнообразными растениями подчеркивают изобилие местности и красоту природы. Рядом мы найдем террасы основного крыльца – здесь натуральный камень и древесина эффектно сочетаются в формата двухуровневой парадной террасы (на фото выше слева).
Забор в этой части участка необычный – очень высокий, оформленный под натуральное дерево с помощью декоративных панелей и обеспечивающий приватность участка.
Дизайн фасадов в этом проекте выполнен действительно шикарно. Некоторые элементы, например, выступы, оформлены декоративными панелями с имитацией ценных пород дерева, а другие, например, выступ стены справа – под натуральный камень.
Формат гостиной в этом проекте впечатляет – панорамное остекление в паре с одним окном с мелкой расстекловкой делает этот интерьер похожим на мальдивское бунгало посреди океана. Так как эта гостиная является семейной, на ней отсутствует TV (кстати, это новый тренд в дизайне гостиных комнат!), а диван заменен подиумом с отделкой натуральной древесиной, который очень любим детьми.
За окном мы найдем шикарную террасу с летней кухней – увидеть ее можно, посмотрев поверх двух кресел. Там, в достаточно просторном здании лишь с двумя глухими стенами, расположена зона барбекю, кухня, столовая, место для детских игр и выход в прекрасный сад.
Шикарно оформленная ванная комната похожа на маленький этнический рай. За основу отделки был взят натуральный камень, а панорамное остекление выходит в собственный сад в стиле дзен. Стильное решение отдельно стоящей раковины рядом с окном делает этот интерьер эксклюзивным и особенно роскошным, а эффектные этнические светильники добавляют колорита этой ванной комнате.
Пару решений в дизайне вы можете взять и для собственного проекта, ведь они являются очень доступными. Например, комбинированная отделка стен зеркалами сделает любую комнату более гламурной и стильной. Еще одна идея – расположение душевой кабины возле окна любого размера так, чтобы во время водного отдыха вы могли наслаждаться видом.
Кроме того, в современном коттедже мы настоятельно рекомендуем реализовать систему встроенных сливов (как для унитаза и раковины в стену, так и для душа в пол), которые поднимут уровень вашей ванной даже больше, чем раковина с позолотой.
В другом уголке дома мы найдем еще одно прекрасное место – кабинет, из которого можно выйти в собственный сад, погулять по извилистым мощеным дорожкам и полюбоваться красотой леса и цветов.
На этом мы заканчиваем нашу прогулку по этому очень романтичному проекту, где дизайн создает ощущение гармонии и стабильности, а также роскоши весьма интересными приемами в индийском стиле.
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