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Эффектная романтика в эко-доме

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs ГостинаяДиваны и кресла
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Как создать на основе простого проекта коттеджа дом, который полюбит вся семья? Давайте вместе проследим за тем, как профессионалы из студии MONICA KHANNA DESIGNS провели такой эксперимент с одним небольшим бунгало, сделав его волшебным, очаровательным, экологичным и просто красивым местом для отдыха!

В этом индийском проекте мы найдем сильные этнические акценты, которые могут быть использованы для создания атмосферы в стиле тропического отдыха или SPA. Такая идея отлично подходит для загородного коттеджа простого формата, которому требуется немного экзотики и колорита.

​Современное остекление

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs Сад Растения
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

Формат бесшовного остекления выглядит просто шикарно в зоне парадного входа, даже если он повторяется только здесь. Стильная прихожая слева ведет нас в гостиную, а затем – в приватные комнаты отдыха. А вечерняя подсветка зоны крыльца, клумб и внутри интерьера создает ощущение ежедневного праздника.

​Дизайн фасадов и участка

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs Окна и двериОкна
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

Маленькие, удачно скомпонованные клумбы с разнообразными растениями подчеркивают изобилие местности и красоту природы. Рядом мы найдем террасы основного крыльца – здесь натуральный камень и древесина эффектно сочетаются в формата двухуровневой парадной террасы (на фото выше слева).

Забор в этой части участка необычный – очень высокий, оформленный под натуральное дерево с помощью декоративных панелей и обеспечивающий приватность участка.

Дизайн фасадов в этом проекте выполнен действительно шикарно. Некоторые элементы, например, выступы, оформлены декоративными панелями с имитацией ценных пород дерева, а другие, например, выступ стены справа – под натуральный камень.

​Тропическая идиллия

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs ГостинаяДиваны и кресла
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

Формат гостиной в этом проекте впечатляет – панорамное остекление в паре с одним окном с мелкой расстекловкой делает этот интерьер похожим на мальдивское бунгало посреди океана. Так как эта гостиная является семейной, на ней отсутствует TV (кстати, это новый тренд в дизайне гостиных комнат!), а диван заменен подиумом с отделкой натуральной древесиной, который очень любим детьми.

За окном мы найдем шикарную террасу с летней кухней – увидеть ее можно, посмотрев поверх двух кресел. Там, в достаточно просторном здании лишь с двумя глухими стенами, расположена зона барбекю, кухня, столовая, место для детских игр и выход в прекрасный сад.

​Ванная комната

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs Произведения искусстваХудожественные изделия
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

Шикарно оформленная ванная комната похожа на маленький этнический рай. За основу отделки был взят натуральный камень, а панорамное остекление выходит в собственный сад в стиле дзен. Стильное решение отдельно стоящей раковины рядом с окном делает этот интерьер эксклюзивным и особенно роскошным, а эффектные этнические светильники добавляют колорита этой ванной комнате.

Пару решений в дизайне вы можете взять и для собственного проекта, ведь они являются очень доступными. Например, комбинированная отделка стен зеркалами сделает любую комнату более гламурной и стильной. Еще одна идея – расположение душевой кабины возле окна любого размера так, чтобы во время водного отдыха вы могли наслаждаться видом.

Кроме того, в современном коттедже мы настоятельно рекомендуем реализовать систему встроенных сливов (как для унитаза и раковины в стену, так и для душа в пол), которые поднимут уровень вашей ванной даже больше, чем раковина с позолотой.

​Кабинет

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs Окна и двериОкна
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

В другом уголке дома мы найдем еще одно прекрасное место – кабинет, из которого можно выйти в собственный сад, погулять по извилистым мощеным дорожкам и полюбоваться красотой леса и цветов.

На этом мы заканчиваем нашу прогулку по этому очень романтичному проекту, где дизайн создает ощущение гармонии и стабильности, а также роскоши весьма интересными приемами в индийском стиле

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