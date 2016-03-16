Красивый проект загородного дома

Удивительное зрелище ждет нас со стороны заднего дворика в этом проекте! Красивый современный коттедж становится настоящей люксовой резиденцией, когда дело доходит до панорамного остекления и шикарной планировки!

Этот проект от студии BAUFRITZ (UK) LTD. поразил нас и интерьерами – ультра-современными, монохромными и будто созданными для того, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь со своей семьей в 21-ом веке!

Владельцы дома – супружеская пара с сыном-школьником, они нашли этот дом после долгих поисков и решили не останавливаться на достигнутом. Купив его, они заказали масштабную реконструкцию и редизайн всего, кроме парадного фасада, который был оставлен традиционным, хотя и был обновлен.