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Красивый проект загородного дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Urban Home Imagine, Baufritz (UK) Ltd. Baufritz (UK) Ltd. Дома в стиле модерн
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Удивительное зрелище ждет нас со стороны заднего дворика в этом проекте! Красивый современный коттедж становится настоящей люксовой резиденцией, когда дело доходит до панорамного остекления и шикарной планировки!

Этот проект от студии BAUFRITZ (UK) LTD. поразил нас и интерьерами – ультра-современными, монохромными и будто созданными для того, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь со своей семьей в 21-ом веке!

Владельцы дома – супружеская пара с сыном-школьником, они нашли этот дом после долгих поисков и решили не останавливаться на достигнутом. Купив его, они заказали масштабную реконструкцию и редизайн всего, кроме парадного фасада, который был оставлен традиционным, хотя и был обновлен.

​Удачная покупка!

Exteriors Baufritz (UK) Ltd. Дома в стиле модерн
Baufritz (UK) Ltd.

Exteriors

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

Статный, стильный, современный – он еще преподнесет вам множество сюрпризов по ходу нашей статьи! Расположен он в тихом, зеленом районе и имеет вид на огромный лес, который больше напоминает заповедник.

Кстати, владельцы решили отказаться от гаража в целях экологической безопасности всех жильцов в доме и остановили свой выбор на идеально ровной автомобильной стоянке возле дома. Остальная часть палисадника вымощена тротуарной плиткой и даже огорожена оригинальным кирпичным забором, который стоит здесь столько же, сколько и сам дом и даже выполнен из того же материала!

Удивительную вещь можно наблюдать на фотографии выше, которая, правда, не относится к теме нашей сегодняшней статьи. Соседний викторианский дом (слева) оформлен с любовью к традициям и создан из двух типов кирпичей (дешевого желтого и дорогого красного на парадном фасаде), что является очень частым явлением в Великобритании.

​Реконструкция высшего уровня

Exteriors Baufritz (UK) Ltd. Дома в стиле модерн
Baufritz (UK) Ltd.

Exteriors

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

На этой фотографии вы видим, что все комнаты на стороне заднего фасада были эффектно дополнены панорамным остеклением. Даже цоколь, где расположились гостевые комнаты, стал солнечным и привлекательным. На первом этаже – гостиная и кухня, на втором – две спальни и, наконец, на мансарде – главная спальня родителей.

В процессе реконструкции дома были заменены все коммуникации, для старых домов это, пожалуй, один из самых трудоемких этапов в работе. Замена кровли, обустройство цоколя (утепление), новая система отопления и система «теплого пола» занимают по важности следующую строчку в этом проекте. Далее идет дизайн интерьера, который наверняка порадует любого любителя европейского модерна.

​Дизайн гостиной в серых тонах

Living room Baufritz (UK) Ltd. Гостиная в стиле модерн
Baufritz (UK) Ltd.

Living room

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

Эта потрясающая гостиная красива и в солнечную, и в пасмурную погоду. Оформленная  в лучших традициях стиля европейский урбан она подчеркивает современные семейные идеалы и делает жизнь практичной и удобной.

​Главная спальня

Bedroom Baufritz (UK) Ltd. Спальня в стиле модерн
Baufritz (UK) Ltd.

Bedroom

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

Маленькие спальни на мансарде – особенно очаровательное явление в европейской архитектуре, которое стало культовым благодаря тому, что современный модерн научился делать их светлыми и эффектными, оставляя уютными.

​Ванная комната

Bathroom Baufritz (UK) Ltd. Ванная комната в стиле модерн
Baufritz (UK) Ltd.

Bathroom

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

На мансарде мы найдем и главную ванную комнату с прекрасным освещением, а душевая кабина расположена в нише со сливом, сразу за раковиной. Комната, бывшая раньше еще одной спальней, оказалась очень просторной и отлично подходящей для организации современной ванной.

​Детская

Bedroom Baufritz (UK) Ltd. Спальня в стиле модерн
Baufritz (UK) Ltd.

Bedroom

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

Последняя комната в нашей фото-экскурсии – детская сына, расположенная на втором этаже. Чудесный вид на зеленый пригород просто очарователен, а залитая солнцем комната идеально подходит для ребенка.

Стена оттенка киви – красивый акцент для комнаты мальчика, отходящий от традиционного синего цвета. Кстати, здесь очень легко изменить настроение на более серьезное и взрослое, ведь мебель куплена с учетом того, что сын скоро станет старшеклассником, а затем и студентом.

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