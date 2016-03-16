Красивый проект загородного дома

Удивительное зрелище ждет нас со стороны заднего дворика в этом проекте! Красивый современный коттедж становится настоящей люксовой резиденцией, когда дело доходит до панорамного остекления и шикарной планировки!
Этот проект от студии BAUFRITZ (UK) LTD. поразил нас и интерьерами – ультра-современными, монохромными и будто созданными для того, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь со своей семьей в 21-ом веке!
Владельцы дома – супружеская пара с сыном-школьником, они нашли этот дом после долгих поисков и решили не останавливаться на достигнутом. Купив его, они заказали масштабную реконструкцию и редизайн всего, кроме парадного фасада, который был оставлен традиционным, хотя и был обновлен.
Статный, стильный, современный – он еще преподнесет вам множество сюрпризов по ходу нашей статьи! Расположен он в тихом, зеленом районе и имеет вид на огромный лес, который больше напоминает заповедник.
Кстати, владельцы решили отказаться от гаража в целях экологической безопасности всех жильцов в доме и остановили свой выбор на идеально ровной автомобильной стоянке возле дома. Остальная часть палисадника вымощена тротуарной плиткой и даже огорожена оригинальным кирпичным забором, который стоит здесь столько же, сколько и сам дом и даже выполнен из того же материала!
Удивительную вещь можно наблюдать на фотографии выше, которая, правда, не относится к теме нашей сегодняшней статьи. Соседний викторианский дом (слева) оформлен с любовью к традициям и создан из двух типов кирпичей (дешевого желтого и дорогого красного на парадном фасаде), что является очень частым явлением в Великобритании.
На этой фотографии вы видим, что все комнаты на стороне заднего фасада были эффектно дополнены панорамным остеклением. Даже цоколь, где расположились гостевые комнаты, стал солнечным и привлекательным. На первом этаже – гостиная и кухня, на втором – две спальни и, наконец, на мансарде – главная спальня родителей.
В процессе реконструкции дома были заменены все коммуникации, для старых домов это, пожалуй, один из самых трудоемких этапов в работе. Замена кровли, обустройство цоколя (утепление), новая система отопления и система «теплого пола» занимают по важности следующую строчку в этом проекте. Далее идет дизайн интерьера, который наверняка порадует любого любителя европейского модерна.
Эта потрясающая гостиная красива и в солнечную, и в пасмурную погоду. Оформленная в лучших традициях стиля европейский урбан она подчеркивает современные семейные идеалы и делает жизнь практичной и удобной.
Маленькие спальни на мансарде – особенно очаровательное явление в европейской архитектуре, которое стало культовым благодаря тому, что современный модерн научился делать их светлыми и эффектными, оставляя уютными.
На мансарде мы найдем и главную ванную комнату с прекрасным освещением, а душевая кабина расположена в нише со сливом, сразу за раковиной. Комната, бывшая раньше еще одной спальней, оказалась очень просторной и отлично подходящей для организации современной ванной.
Последняя комната в нашей фото-экскурсии – детская сына, расположенная на втором этаже. Чудесный вид на зеленый пригород просто очарователен, а залитая солнцем комната идеально подходит для ребенка.
Стена оттенка киви – красивый акцент для комнаты мальчика, отходящий от традиционного синего цвета. Кстати, здесь очень легко изменить настроение на более серьезное и взрослое, ведь мебель куплена с учетом того, что сын скоро станет старшеклассником, а затем и студентом.
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