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​До и После: Один дворик, ставший раем!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Swaffield Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects
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Тренд мини-садов, когда на 15-40 м2 реализуется мечта о собственном рае, оазисе, стильной беседке или даже полноценном саде, набирает обороты в Европе и США. Кажется, что здесь простые дизайнерские приемы волшебным образом становятся гениальными, а все идеи можно воплотить экономично, в границах стандартного бюджета на обустройство участка.

Данный проект маленького сада от студии CONCEPT EIGHT ARCHITECTS понравится тем, кто хочет организовать зону для отдыха у своего дома или дачи так, чтобы на ней с комфортом отдыхала вся семья – до 10 человек сразу! Кроме сада вы найдете и проект пристройки к дому, который тоже может вам понравиться.

​Миниатюрный сад

Swaffield Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Дома в стиле модерн
Concept Eight Architects

Swaffield Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Удивительно, что этот практически идеальный мини-садик с террасой и патио будет разбит на участке шириной менее 7 метров. Сам дом находится в городке Вейбридж, в графстве Суррей, Великобритания, всего в 1,5 часах езды от Лондона.

​Эскизный проект

Swaffield Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Swaffield Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

На эскизном рисунке мы видим проект пристройки – прямоугольной, с панорамным остеклением, очень удобной для современного образа жизни. Также в проекте есть терраса с напольным покрытием из натурального камня, но в современном дизайне популярны и деревянные террасы.

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​Реализация

Swaffield Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Сад в стиле модерн
Concept Eight Architects

Swaffield Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Готовый проект, однако, выглядит в 1000 раз более эффектно. Здесь разместилась столовая группа, патио, а в пристройке – гостиная и кухня-столовая современного открытого типа. Главные фокусы данного мини-сада – оформление забора декоративными панелями из натурального дерева (напоминает люксовый яхтенный стиль), шикарная встроенная подсветка, современная мебель в стиле патио и распашные двери в дом.

Хотим заметить еще пару удачных дизайнерских приемов, которые вы можете реализовать на своей террасе. В 4 углах стоят цветы в кашпо, два высоких – у дома и два маленьких, вместе они создают атмосферу средиземноморского сада.

Сама терраса установлена вровень с полом в доме, чтобы переход из внутреннего пространства на свежий воздух был как можно более гладким, почти незаметным.

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​Пристройка

Swaffield Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Зимний сад в стиле модерн
Concept Eight Architects

Swaffield Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Проект пристройки подразумевал расширение главного общественного пространства в доме – кухни-столовой и гостиной. Здесь – главное место для семейного досуга и приема гостей. Кухонный гарнитур имеет красивый кухонный остров, будто барную стойку, которая разделяет кулинарную и обеденную зоны. В пристройке в зоне гостиной есть красивые окна на крыше, они позволяют любоваться небом или звездами в зависимости от времени суток.

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​Дизайн патио

Swaffield Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Сад в стиле модерн
Concept Eight Architects

Swaffield Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

На патио мы найдем очаровательную вечернюю атмосферу, созданную специально для непринужденной беседы в компании близких людей. Рядом с патио расположена газонная площадка для игр детей, а часть фасада оформлена с помощью декоративного кирпича, который эффектно контрастирует с натуральной древесиной.

Мягкая мебель из техноротанга – важная часть любой современной террасы. Мягкая часть является съемной, она может прятаться в дом или прямо в диванчики и кресла, если они имеют специальные дополнительные ящики. Тент (навес) в минималистичном стиле, без которого нельзя обойтись в июле, отлично дополняет строгий и современный дизайн мини-сада.

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