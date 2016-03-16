​До и После: Один дворик, ставший раем!

Тренд мини-садов, когда на 15-40 м2 реализуется мечта о собственном рае, оазисе, стильной беседке или даже полноценном саде, набирает обороты в Европе и США. Кажется, что здесь простые дизайнерские приемы волшебным образом становятся гениальными, а все идеи можно воплотить экономично, в границах стандартного бюджета на обустройство участка.
Данный проект маленького сада от студии CONCEPT EIGHT ARCHITECTS понравится тем, кто хочет организовать зону для отдыха у своего дома или дачи так, чтобы на ней с комфортом отдыхала вся семья – до 10 человек сразу! Кроме сада вы найдете и проект пристройки к дому, который тоже может вам понравиться.
Удивительно, что этот практически идеальный мини-садик с террасой и патио будет разбит на участке шириной менее 7 метров. Сам дом находится в городке Вейбридж, в графстве Суррей, Великобритания, всего в 1,5 часах езды от Лондона.
На эскизном рисунке мы видим проект пристройки – прямоугольной, с панорамным остеклением, очень удобной для современного образа жизни. Также в проекте есть терраса с напольным покрытием из натурального камня, но в современном дизайне популярны и деревянные террасы.
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Готовый проект, однако, выглядит в 1000 раз более эффектно. Здесь разместилась столовая группа, патио, а в пристройке – гостиная и кухня-столовая современного открытого типа. Главные фокусы данного мини-сада – оформление забора декоративными панелями из натурального дерева (напоминает люксовый яхтенный стиль), шикарная встроенная подсветка, современная мебель в стиле патио и распашные двери в дом.
Хотим заметить еще пару удачных дизайнерских приемов, которые вы можете реализовать на своей террасе. В 4 углах стоят цветы в кашпо, два высоких – у дома и два маленьких, вместе они создают атмосферу средиземноморского сада.
Сама терраса установлена вровень с полом в доме, чтобы переход из внутреннего пространства на свежий воздух был как можно более гладким, почти незаметным.
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Проект пристройки подразумевал расширение главного общественного пространства в доме – кухни-столовой и гостиной. Здесь – главное место для семейного досуга и приема гостей. Кухонный гарнитур имеет красивый кухонный остров, будто барную стойку, которая разделяет кулинарную и обеденную зоны. В пристройке в зоне гостиной есть красивые окна на крыше, они позволяют любоваться небом или звездами в зависимости от времени суток.
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На патио мы найдем очаровательную вечернюю атмосферу, созданную специально для непринужденной беседы в компании близких людей. Рядом с патио расположена газонная площадка для игр детей, а часть фасада оформлена с помощью декоративного кирпича, который эффектно контрастирует с натуральной древесиной.
Мягкая мебель из техноротанга – важная часть любой современной террасы. Мягкая часть является съемной, она может прятаться в дом или прямо в диванчики и кресла, если они имеют специальные дополнительные ящики. Тент (навес) в минималистичном стиле, без которого нельзя обойтись в июле, отлично дополняет строгий и современный дизайн мини-сада.
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