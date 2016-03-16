​До и После: Один дворик, ставший раем!

Тренд мини-садов, когда на 15-40 м2 реализуется мечта о собственном рае, оазисе, стильной беседке или даже полноценном саде, набирает обороты в Европе и США. Кажется, что здесь простые дизайнерские приемы волшебным образом становятся гениальными, а все идеи можно воплотить экономично, в границах стандартного бюджета на обустройство участка.

Данный проект маленького сада от студии CONCEPT EIGHT ARCHITECTS понравится тем, кто хочет организовать зону для отдыха у своего дома или дачи так, чтобы на ней с комфортом отдыхала вся семья – до 10 человек сразу! Кроме сада вы найдете и проект пристройки к дому, который тоже может вам понравиться.