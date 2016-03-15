8 гениальных идей как спрятать мусор на участке

Реализовать мечту в стиле Аризоны, пустыни Сахары или диких мест в Австралии вы сможете с помощью вот такого декоративного объекта. Вам понадобится стена (из кирпичей), оформленная натуральным камнем или керамической плиткой под камень, засыпка (гравий, щебень, галька) и экзотические растения.

Подсказка: для высадки в грунт используйте очитки и суккуленты, а на лето выносите по 5-10 домашних кактусов на цветение, закапывая их горшочки в гальку. За стеной расположите компостную кучу, и вы забудете о ее существовании!