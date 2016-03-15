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8 гениальных идей как спрятать мусор на участке

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Verde pungente, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Сад в средиземноморском стиле
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Как спрятать компост на участке так, чтобы он был доступен, но при этом не напоминал о себе постоянно? В этой статье идеи дизайна компостного хранения обещают сделать ваш сад свободным от подобных проблем.

​Компостирование в постройке

Gartenschrank, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Гараж в классическом стиле
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Маленький сарайчик на вашем участке может пригодиться и в деле компостирования. Конечное же, вашему ящику нужен хороший доступ кислорода, но в остальном для него отлично подойдет и обычный сарай, а не середина вашего участка.

​Прячем компост стильно

Small back garden design homify Сад в стиле модерн
homify

Small back garden design

homify
homify
homify

Если организовать вот такое потрясающее место для отдыха с реечными стенками в углу участка, за ней вы можете найти более 5 м2 для компостирования. Пряные травы или цветы будут справляться с запахом, а лавочка сделает всю композицию декоративной и просто функциональной!

​Декоративный экран

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions Сад Забор и ворота
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

Небольшой декоративный экран из веток вы можете сделать и самостоятельно. Вам понадобятся направляющие бруски, вбитые в землю (большие ветки) и много веточек нужной длины. Поочередно направляйте их так, чтобы они цеплялись в изогнутом виде за центральный столб (а их вам нужно минимум 3) с одной и с другой стороны.

​Стриженая изгородь

Nuovo giardino con piscina in collina , Studio Green Design Studio Green Design Сад в стиле модерн
Studio Green Design

Studio Green Design
Studio Green Design
Studio Green Design

Даже самая небольшая зеленая изгородь под стрижку, например, в форме буквы «П» и общей длиной менее 3 метров, поможет спрятать компостную зону лучше, чем что бы то ни было! А если выбрать цветущие кусты, вы еще и избавитесь от любого намека на запах!

​Секретное место за беседкой

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Садовые сараи
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Если ваша беседка имеет глухую стену, прямо за ней вы можете организовать компостное хранение без вреда атмосфере вашего места отдыха. В таком случае, обязательно подумайте о том, чтобы подход к компосту был иным (не с зоны отдыха), чтобы у вас не сложилось не правильной ассоциации.

​Высокая клумба или грядка

Apartamento da Rua Ponta Grossa, Studio Gorski Arquitetura Studio Gorski Arquitetura Сад в стиле модерн
Studio Gorski Arquitetura

Studio Gorski Arquitetura
Studio Gorski Arquitetura
Studio Gorski Arquitetura

За высокой клумбой или грядкой (из кирпича, древесины или глиняных блоков) вы также можете создать компостную зону. Как и в наших идеях в статье выше, выбирайте растения с запахом, например, томаты, бархатцы и цветы, что расцветают в середине и конце лета. Нет смысла использовать здесь весенние первоцветы – в начале года компост еще не собран и ароматизировать здесь нечего.

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​Шикарная грядка в пустынном стиле

Verde pungente, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Сад в средиземноморском стиле
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Реализовать мечту в стиле Аризоны, пустыни Сахары или диких мест в Австралии вы сможете с помощью вот такого декоративного объекта. Вам понадобится стена (из кирпичей), оформленная натуральным камнем или керамической плиткой под камень, засыпка (гравий, щебень, галька) и экзотические растения. 

Подсказка: для высадки в грунт используйте очитки и суккуленты, а на лето выносите по 5-10 домашних кактусов на цветение, закапывая их горшочки в гальку. За стеной расположите компостную кучу, и вы забудете о ее существовании!

​Крупные камни

苔庭, 庭園空間ラボ teienkuukan Labo 庭園空間ラボ teienkuukan Labo Сад в азиатском стиле
庭園空間ラボ　teienkuukan Labo

庭園空間ラボ　teienkuukan Labo
庭園空間ラボ　teienkuukan Labo
庭園空間ラボ　teienkuukan Labo

За крупными камнями тоже может прятаться компостная куча. Вы можете сложить забор из камней среднего размера в английском стиле или же поставить два-три больших камня рядом, которые бы полностью закрывали компостную кучу от посторонних глаз. Посадите рядом с камнями кустарники – даже самые маленькие. Например, кустовые хризантемы сделают эту зону сада более изящной и парадной.

Заметка: не рекомендуется ставить крупные камни возле домика, они плохо контрастируют с современными отделочными материалами дачи, лучше найти место в углу участка, с фоном из зелени.

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