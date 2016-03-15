8 гениальных идей как спрятать мусор на участке

Как спрятать компост на участке так, чтобы он был доступен, но при этом не напоминал о себе постоянно? В этой статье идеи дизайна компостного хранения обещают сделать ваш сад свободным от подобных проблем.
Маленький сарайчик на вашем участке может пригодиться и в деле компостирования. Конечное же, вашему ящику нужен хороший доступ кислорода, но в остальном для него отлично подойдет и обычный сарай, а не середина вашего участка.
Если организовать вот такое потрясающее место для отдыха с реечными стенками в углу участка, за ней вы можете найти более 5 м2 для компостирования. Пряные травы или цветы будут справляться с запахом, а лавочка сделает всю композицию декоративной и просто функциональной!
Небольшой декоративный экран из веток вы можете сделать и самостоятельно. Вам понадобятся направляющие бруски, вбитые в землю (большие ветки) и много веточек нужной длины. Поочередно направляйте их так, чтобы они цеплялись в изогнутом виде за центральный столб (а их вам нужно минимум 3) с одной и с другой стороны.
Даже самая небольшая зеленая изгородь под стрижку, например, в форме буквы «П» и общей длиной менее 3 метров, поможет спрятать компостную зону лучше, чем что бы то ни было! А если выбрать цветущие кусты, вы еще и избавитесь от любого намека на запах!
Если ваша беседка имеет глухую стену, прямо за ней вы можете организовать компостное хранение без вреда атмосфере вашего места отдыха. В таком случае, обязательно подумайте о том, чтобы подход к компосту был иным (не с зоны отдыха), чтобы у вас не сложилось не правильной ассоциации.
За высокой клумбой или грядкой (из кирпича, древесины или глиняных блоков) вы также можете создать компостную зону. Как и в наших идеях в статье выше, выбирайте растения с запахом, например, томаты, бархатцы и цветы, что расцветают в середине и конце лета. Нет смысла использовать здесь весенние первоцветы – в начале года компост еще не собран и ароматизировать здесь нечего.
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Реализовать мечту в стиле Аризоны, пустыни Сахары или диких мест в Австралии вы сможете с помощью вот такого декоративного объекта. Вам понадобится стена (из кирпичей), оформленная натуральным камнем или керамической плиткой под камень, засыпка (гравий, щебень, галька) и экзотические растения.
Подсказка: для высадки в грунт используйте очитки и суккуленты, а на лето выносите по 5-10 домашних кактусов на цветение, закапывая их горшочки в гальку. За стеной расположите компостную кучу, и вы забудете о ее существовании!
За крупными камнями тоже может прятаться компостная куча. Вы можете сложить забор из камней среднего размера в английском стиле или же поставить два-три больших камня рядом, которые бы полностью закрывали компостную кучу от посторонних глаз. Посадите рядом с камнями кустарники – даже самые маленькие. Например, кустовые хризантемы сделают эту зону сада более изящной и парадной.
Заметка: не рекомендуется ставить крупные камни возле домика, они плохо контрастируют с современными отделочными материалами дачи, лучше найти место в углу участка, с фоном из зелени.
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