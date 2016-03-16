Романтичное гнездышко для молодой семьи

Латиноамериканский модерн очень любит асимметричные фасады – те, где входная дверь находится не по центру, а в одном из уголков здания, а ширина фасада в принципе не превышает ширину в одну комнату. Такой подход, взятый из городской застройки с очень узкими участками, на больших пространствах в пригороде преображается, создавая интересные образы на вид маленьких домиков, которые на самом деле имеют большую площадь.

Кроме того, в таком модерне часто мы можем увидеть миниатюрные клумбы – высокие и низкие, вписанные в ландшафт участка или прямо в мощение или террасу. Новый подход к дизайну клумб состоит и в колористике – все чаще декоративнолиственные растения заменяют декоративноцветущие.