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Романтичное гнездышко для молодой семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa El Paso I, ARRILLAGA&PAROLA ARRILLAGA&PAROLA Дома в стиле модерн
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Красивый дом с террасой для барбекю и прекрасной эстетикой порадует нас сегодня виртуальным путешествием в свои владения! Архитектурная студия ARRILLAGA&PAROLA из Аргентины сделала так, что обычный  модерн стал уютным, а практичные вещи – красивыми. Посмотрим, как у нее это получилось?

​Романтичное уединение

Casa El Paso I, ARRILLAGA&PAROLA ARRILLAGA&PAROLA Дома в стиле модерн
ARRILLAGA&amp;PAROLA

ARRILLAGA&PAROLA
ARRILLAGA&amp;PAROLA
ARRILLAGA&PAROLA

Очень важной частью загородного дома является психологический аспект – вы ведь хотите чувствовать себя дома комфортно, удобно, защищенно? Именно этим и занимается настоящий дизайн и архитектура – они создают пространства, которые настраивают вас на нужный лад. В офисе – на легкую и непринужденную работу, а дома – на полноценный отдых в кругу близких вам людей.

​Асимметричный фасад

Casa El Paso I, ARRILLAGA&PAROLA ARRILLAGA&PAROLA Дома в стиле модерн
ARRILLAGA&amp;PAROLA

ARRILLAGA&PAROLA
ARRILLAGA&amp;PAROLA
ARRILLAGA&PAROLA

Латиноамериканский модерн очень любит асимметричные фасады – те, где входная дверь находится не по центру, а в одном из уголков здания, а ширина фасада в принципе не превышает ширину в одну комнату. Такой подход, взятый из городской застройки с очень узкими участками, на больших пространствах в пригороде преображается, создавая интересные образы на вид маленьких домиков, которые на самом деле имеют большую площадь.

Кроме того, в таком модерне часто мы можем увидеть миниатюрные клумбы – высокие и низкие, вписанные в ландшафт участка или прямо в мощение или террасу. Новый подход к дизайну клумб состоит и в колористике – все чаще декоративнолиственные растения заменяют декоративноцветущие.

​Терраса с барбекю

Casa El Paso I, ARRILLAGA&PAROLA ARRILLAGA&PAROLA Сад в стиле модерн
ARRILLAGA&amp;PAROLA

ARRILLAGA&PAROLA
ARRILLAGA&amp;PAROLA
ARRILLAGA&PAROLA

Крытая терраса с барбекю располагается с одной из боковых сторон дома и имеет прекрасный вид на задний дворик. Здесь – печь, дровницы, столовая группа и тумба для сервировки блюд! Терраса находится прямо рядом с кухней, поэтому приготовление организовать особенно легко.

Зона заднего дворика и террасы красиво огорожена зеленой изгородью из кустов под стрижку. Она прекрасно заменяет обычный забор, который достаточно устарел и выглядит гораздо менее эстетично.

​Терраса: вид сбоку

Casa El Paso I, ARRILLAGA&PAROLA ARRILLAGA&PAROLA Дома в стиле модерн
ARRILLAGA&amp;PAROLA

ARRILLAGA&PAROLA
ARRILLAGA&amp;PAROLA
ARRILLAGA&PAROLA

Красиво выглядит эта терраса и со стороны заднего дворика. Кроме того, здесь видно, что она еще и продолжается вглубь для зоны патио возле гостиной. Посмотрев на сам дом на фотографии выше, вы наверняка подумаете, что он достаточно просторный, тогда как с улицы он выглядит маленьким.

​Гостиная

Casa El Paso I, ARRILLAGA&PAROLA ARRILLAGA&PAROLA Гостиная в стиле модерн
ARRILLAGA&amp;PAROLA

ARRILLAGA&PAROLA
ARRILLAGA&amp;PAROLA
ARRILLAGA&PAROLA

Стильная парадная гостиная является частью общественной зоны открытого плана и оформлена в модном европейском стиле шебби-шик. Белые тона, розовые акценты, мебель с элементами потертости и общее слегка винтажное настроение – характерные черты этого стиля.

​Дизайн участка

Casa El Paso I, ARRILLAGA&PAROLA ARRILLAGA&PAROLA Дома в стиле модерн
ARRILLAGA&amp;PAROLA

ARRILLAGA&PAROLA
ARRILLAGA&amp;PAROLA
ARRILLAGA&PAROLA

Прекрасным дополнением проекту такого современного дома стал и дизайн участка. Подъездной путь здесь очаровательно оформлен в виде полукруга, по типу подъездной площадки для карет при французском шато.

Ландшафтный дизайн прост, но идеально выполняет свою основную функцию, создавая нужную атмосферу на участке. В основном, участок является газонной площадкой для активных игр детей, но по периметру мы найдем пышные зеленые насаждения деревьев и кустарников, позволяющие скрыть от внешнего взора задний дворик.

Такой зеленый забор очень популярен в современных проектах. Деревья берутся сразу нескольких типов и смешиваются с кустарниками разного размера, пышности и высоты, создавая эффект близости настоящего леса и дикой природы. В средней полосе лучше всего использовать целый комплекс деревьев, позволяющих в каждый из сезонов любоваться особенным видом: весной – вишней, летом – пышностью зелени, осенью – золотым или алым листопадом, зимой – хвойными зелеными и голубоватыми оттенками.

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