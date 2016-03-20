Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Как домик за городом стал коттеджем

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Reforma Sobrado - Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Loading admin actions …

На этот раз мы особенно спешили порадовать вас новым проектом о том, как домик в деревне стал коттеджем. Построенный до 1970 года из блоков этот дом находится в районе города Сан-Паулу в Бразилии. Его главным преимуществом были высокие потолки, ради которых и был куплен именно данный объект недвижимости, хотя и находится он далековато от центра города.

Авторы проекта – дизайнеры из студии ORNELLA LENCI ARQUITETURA.

Кстати, посмотреть другие статьи из рубрики «До и После» вы можете здесь. И не забывайте, что каждый ремонт с чего-то начинается, с маленькой идеи или яркого желания! На homify вы можете коллекционировать идеи ремонта, дизайна и декора в собственные Книги Идей, зарегистрировавшись в нашем сообществе. Вместе мы сможем найти то, что вам нужно, и сделать вашу мечту реальностью!

​Гостиная до ремонта

Reforma Sobrado - Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Дома с простыми планировками, узкими парадными фасадами и вытянутыми вглубь участка комнатами очень популярны в Испании, Португалии и странах ЛА, в том числе и в Бразилии. Этот дом и эта гостиная не были исключением, а само здание по сути имеет ширину всего лишь в одну комнату. Переступая порог, вы обнаруживаете себя в гостиной: левая дверь ведет на кухню, справа – лестница на второй этаж, где находятся две спальни и ванная комната над гостиной и кухней. Планировка очень проста, предсказуема, но оттого легко поддается реформациям.

​Гостиная после ремонта

Reforma Sobrado - Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

В дизайне гостиной предпринят ряд шагов, которые можно посоветовать любому, кто столкнулся с редизайном старого дома. Ниже мы перечислим различные приемы, которые возможно пригодятся и вам в деле ремонта.

– Замена напольного покрытия на керамическую плитку (экономично и практично).

– Создание маленькой акцентной стены из дорогого материала, остальное – штукатурка (стильно и экономично).

– Добавление декоративных предметов, если вы не вписали их в изначальный бюджет (даже одна акварельная картина может творить чудеса).

– Покупка консольных столиков, маленьких тумбочек, модульной мебели, мульти-функциональной мебели и использование каждого уголка дома и комнаты.

​Гостиная до ремонта

Reforma Sobrado - Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Вид на гостиную до ремонта, с одной стороны, кажется очень ностальгичным и удручающим, а с другой – ее площадь обещает дать простор новому дизайн-проекту.

​Гостиная после ремонта

Reforma Sobrado - Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Замена окон – одно из очень важных мероприятий в редизайне старого дома. Всегда старайтесь увеличить проемы, увеличить площадь остекления, добавить еще пару окон, отказаться от расстекловки (тем более – мелкой) и использовать двери-слайдеры или окна-слайдеры для экономии площади.

В дизайне гостиной интересен шикарный модуль мебели над TV. Главный его секрет в том, что он стильно сочетает два цвета древесины (латте  и каштановый). Такой модуль вы можете заказать у дизайнера или в мастерской, он выполнен в стиле бразильяно, тогда как сама полка под TV – стандартная в стиле модерн.

​Кухня до ремонта

Reforma Sobrado - Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Обычная кухня для Бразилии – каменная столешница, бежевая керамическая плитка квадратом и коричневые фасады, она смотрится для любого бразильца чересчур традиционной. В разных странах, конечно же, существуют различные понятия о цвете и его связи с роскошью, зависимые от прошлого страны – какие кухни были, каких не было, какие стоили дороже, а какие – дешевле.

​Кухня после ремонта

Reforma Sobrado - Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Для Бразилии белая кухня, блеск и глянец мозаики на фартуке и американский формат гарнитуров считается новым, современным стилем. Здесь традиции уступают модерну, а  стандартный модерн – глянцевому, шикарному модерну в стиле бразильяно, который становится все доступнее. 

Интересные материалы для вас на homify:

— 10 удивительных фасадов домов;

— Лучшие спальни в стиле модерн.

Минеральный пол - что нужно о нем знать?
А вы хотите сделать из домика в деревне коттедж?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо