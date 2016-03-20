До и После: Как домик за городом стал коттеджем

На этот раз мы особенно спешили порадовать вас новым проектом о том, как домик в деревне стал коттеджем. Построенный до 1970 года из блоков этот дом находится в районе города Сан-Паулу в Бразилии. Его главным преимуществом были высокие потолки, ради которых и был куплен именно данный объект недвижимости, хотя и находится он далековато от центра города.

Авторы проекта – дизайнеры из студии ORNELLA LENCI ARQUITETURA.

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