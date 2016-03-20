До и После: Как домик за городом стал коттеджем

На этот раз мы особенно спешили порадовать вас новым проектом о том, как домик в деревне стал коттеджем. Построенный до 1970 года из блоков этот дом находится в районе города Сан-Паулу в Бразилии. Его главным преимуществом были высокие потолки, ради которых и был куплен именно данный объект недвижимости, хотя и находится он далековато от центра города.
Авторы проекта – дизайнеры из студии ORNELLA LENCI ARQUITETURA.
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Дома с простыми планировками, узкими парадными фасадами и вытянутыми вглубь участка комнатами очень популярны в Испании, Португалии и странах ЛА, в том числе и в Бразилии. Этот дом и эта гостиная не были исключением, а само здание по сути имеет ширину всего лишь в одну комнату. Переступая порог, вы обнаруживаете себя в гостиной: левая дверь ведет на кухню, справа – лестница на второй этаж, где находятся две спальни и ванная комната над гостиной и кухней. Планировка очень проста, предсказуема, но оттого легко поддается реформациям.
В дизайне гостиной предпринят ряд шагов, которые можно посоветовать любому, кто столкнулся с редизайном старого дома. Ниже мы перечислим различные приемы, которые возможно пригодятся и вам в деле ремонта.
– Замена напольного покрытия на керамическую плитку (экономично и практично).
– Создание маленькой акцентной стены из дорогого материала, остальное – штукатурка (стильно и экономично).
– Добавление декоративных предметов, если вы не вписали их в изначальный бюджет (даже одна акварельная картина может творить чудеса).
– Покупка консольных столиков, маленьких тумбочек, модульной мебели, мульти-функциональной мебели и использование каждого уголка дома и комнаты.
Вид на гостиную до ремонта, с одной стороны, кажется очень ностальгичным и удручающим, а с другой – ее площадь обещает дать простор новому дизайн-проекту.
Замена окон – одно из очень важных мероприятий в редизайне старого дома. Всегда старайтесь увеличить проемы, увеличить площадь остекления, добавить еще пару окон, отказаться от расстекловки (тем более – мелкой) и использовать двери-слайдеры или окна-слайдеры для экономии площади.
В дизайне гостиной интересен шикарный модуль мебели над TV. Главный его секрет в том, что он стильно сочетает два цвета древесины (латте и каштановый). Такой модуль вы можете заказать у дизайнера или в мастерской, он выполнен в стиле бразильяно, тогда как сама полка под TV – стандартная в стиле модерн.
Обычная кухня для Бразилии – каменная столешница, бежевая керамическая плитка квадратом и коричневые фасады, она смотрится для любого бразильца чересчур традиционной. В разных странах, конечно же, существуют различные понятия о цвете и его связи с роскошью, зависимые от прошлого страны – какие кухни были, каких не было, какие стоили дороже, а какие – дешевле.
Для Бразилии белая кухня, блеск и глянец мозаики на фартуке и американский формат гарнитуров считается новым, современным стилем. Здесь традиции уступают модерну, а стандартный модерн – глянцевому, шикарному модерну в стиле бразильяно, который становится все доступнее.
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