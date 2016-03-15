До и После: ремонт квартиры с сюрпризом

Интересная планировка этой испанской квартиры во многом выдает страну ее местоположения. Например, отсутствие прихожей как отдельной комнаты сразу говорит нам о теплом климате и популярно в Испании, Португалии и странах ЛА.

В целом, квартира получилась очень удобной для жизни. Спальня имеет собственную душевую, шикарную зону гардеробной и кабинет, а детская комфортно разместилась рядом. В дизайне гостиной и кухни были использованы трендовые приемы и материалы, а особенно эффектной получилась кухня с глянцевыми фасадами.

Обратите внимание и на то, что при главной спальне есть отдельная душевая. Так она становится мастер-сьютом повышенной комфортности, ведь теперь не нужно выходить из своего приватного рая в холл по пути в ванную комнату. Наличие собственной гардеробной зоны, чуть отдаленной от спального места и просторного кабинета – тоже большой плюс этой квартиры.

Кстати, планировка кухни-гостиной изначально была открытой, их связывала барная стойка, только в стиле ретро, но гарнитур был оформлен в нишу. Теперь ниша разобрана, и полностью открытая планировка позволяет сделать обе комнаты более светлыми и привлекательными.

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