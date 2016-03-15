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До и После: ремонт квартиры с сюрпризом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Diseño y reforma de vivienda en Madrid, Empresa constructora en Madrid Empresa constructora en Madrid Дома в стиле модерн
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Задумываете ремонт в квартире? Давайте искать идеи вместе с homify! Постоянно публикуя истории о том, как квартиры из старых и некрасивых превращаются в произведение искусства или оазис комфорта и чистоты, мы собрали для вас множество идей о том, как правильно и эффективно провести ремонт.

В данной книге идей мы публикуем проект от студии ESTUDIO DE ARQUITECTURA E INTERIORISMO и нам кажется, что вы не просто удивитесь преображению этой квартиры, но и вдохновитесь с ее помощью на собственные подвиги!  Давайте смотреть и радоваться тому, что даже самая запущенная квартира может стать конфеткой!

​Кухня до ремонта

Diseño y reforma de vivienda en Madrid, Empresa constructora en Madrid Empresa constructora en Madrid Дома в стиле модерн
Empresa constructora en Madrid

Empresa constructora en Madrid
Empresa constructora en Madrid
Empresa constructora en Madrid

Традиционная кухня уже отработала свои положенные 15 лет и теперь выглядит немного устаревшей. Керамический фартук, которому еще больше лет, и вовсе смотрится безумно просто. Бытовая техника подлежит замене, шкафчики уже немного провисают, механизмы в гарнитуре доставляют неудобства, а дверцы скрипят.

​Кухня после ремонта

Diseño y reforma de vivienda en Madrid, Empresa constructora en Madrid Empresa constructora en Madrid Дома в стиле модерн
Empresa constructora en Madrid

Empresa constructora en Madrid
Empresa constructora en Madrid
Empresa constructora en Madrid

Фантастика! То, какой эта кухня стала после ремонта, просто поразительно! Только посмотрите на эти глянцевые фасады, благородный винный оттенок, шикарную бытовую технику и столешницу – белую, минималистичную и просто идеальную!

Интересно, что площадь кухни специально не увеличивали, лишь одно из двух окон было убрано ради экономии места. Удивительно, как та же самая комната с той же квадратурой может выглядеть после ремонта с дизайнером!

​Гостиная до ремонта

Diseño y reforma de vivienda en Madrid, Empresa constructora en Madrid Empresa constructora en Madrid Дома в стиле модерн
Empresa constructora en Madrid

Empresa constructora en Madrid
Empresa constructora en Madrid
Empresa constructora en Madrid

Мощение тротуарной плиткой, возможно, удивит вас, но для многих типовых домов в Испании это достаточно распространенное явление. Простой способ сделать квартиру дешевой, доступной, а пол – практичным.

​Гостиная после ремонта

Diseño y reforma de vivienda en Madrid, Empresa constructora en Madrid Empresa constructora en Madrid Дома в стиле модерн
Empresa constructora en Madrid

Empresa constructora en Madrid
Empresa constructora en Madrid
Empresa constructora en Madrid

Светлая, просторная и солнечная эта гостиная оформлена в стиле модерн с капелькой тропического шика – ей является пальма, поставленная рядом с диваном для создания нужного антуража. На самом деле, она стоит возле окна – просто для съемки была передвинута на более видное место.

​Барная стойка и балкон

Diseño y reforma de vivienda en Madrid, Empresa constructora en Madrid Empresa constructora en Madrid Дома в стиле модерн
Empresa constructora en Madrid

Empresa constructora en Madrid
Empresa constructora en Madrid
Empresa constructora en Madrid

Шикарная барная стойка на троих выглядит красиво с обеих сторон! Важный плюс этого гарнитура – толстая столешница, придающая ему ощущение luxury. На балконе, видимом через двери-слайдеры, мы найдем новую мебель для летнего отдыха и пару растений в кашпо.

​Перепланировка квартиры

Diseño y reforma de vivienda en Madrid, Empresa constructora en Madrid Empresa constructora en Madrid Дома в стиле модерн
Empresa constructora en Madrid

Empresa constructora en Madrid
Empresa constructora en Madrid
Empresa constructora en Madrid

Интересная планировка этой испанской квартиры во многом выдает страну ее местоположения. Например, отсутствие прихожей как отдельной комнаты сразу говорит нам о теплом климате и популярно в Испании, Португалии и странах ЛА.

В целом, квартира получилась очень удобной для жизни. Спальня имеет собственную душевую, шикарную зону гардеробной и кабинет, а детская комфортно разместилась рядом. В дизайне гостиной и кухни были использованы трендовые приемы и материалы, а особенно эффектной получилась кухня с глянцевыми фасадами.

Обратите внимание и на то, что при главной спальне есть отдельная душевая. Так она становится мастер-сьютом повышенной комфортности, ведь теперь не нужно выходить из своего приватного рая в холл по пути в ванную комнату. Наличие собственной гардеробной зоны, чуть отдаленной от спального места и просторного кабинета – тоже большой плюс этой квартиры.

Кстати, планировка кухни-гостиной изначально была открытой, их связывала барная стойка, только в стиле ретро, но гарнитур был оформлен в нишу. Теперь ниша разобрана, и полностью открытая планировка позволяет сделать обе комнаты более светлыми и привлекательными.

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