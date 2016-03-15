До и После: ремонт квартиры с сюрпризом

Задумываете ремонт в квартире? Давайте искать идеи вместе с homify! Постоянно публикуя истории о том, как квартиры из старых и некрасивых превращаются в произведение искусства или оазис комфорта и чистоты, мы собрали для вас множество идей о том, как правильно и эффективно провести ремонт.
В данной книге идей мы публикуем проект от студии ESTUDIO DE ARQUITECTURA E INTERIORISMO и нам кажется, что вы не просто удивитесь преображению этой квартиры, но и вдохновитесь с ее помощью на собственные подвиги! Давайте смотреть и радоваться тому, что даже самая запущенная квартира может стать конфеткой!
Традиционная кухня уже отработала свои положенные 15 лет и теперь выглядит немного устаревшей. Керамический фартук, которому еще больше лет, и вовсе смотрится безумно просто. Бытовая техника подлежит замене, шкафчики уже немного провисают, механизмы в гарнитуре доставляют неудобства, а дверцы скрипят.
Фантастика! То, какой эта кухня стала после ремонта, просто поразительно! Только посмотрите на эти глянцевые фасады, благородный винный оттенок, шикарную бытовую технику и столешницу – белую, минималистичную и просто идеальную!
Интересно, что площадь кухни специально не увеличивали, лишь одно из двух окон было убрано ради экономии места. Удивительно, как та же самая комната с той же квадратурой может выглядеть после ремонта с дизайнером!
Мощение тротуарной плиткой, возможно, удивит вас, но для многих типовых домов в Испании это достаточно распространенное явление. Простой способ сделать квартиру дешевой, доступной, а пол – практичным.
Светлая, просторная и солнечная эта гостиная оформлена в стиле модерн с капелькой тропического шика – ей является пальма, поставленная рядом с диваном для создания нужного антуража. На самом деле, она стоит возле окна – просто для съемки была передвинута на более видное место.
Шикарная барная стойка на троих выглядит красиво с обеих сторон! Важный плюс этого гарнитура – толстая столешница, придающая ему ощущение luxury. На балконе, видимом через двери-слайдеры, мы найдем новую мебель для летнего отдыха и пару растений в кашпо.
Интересная планировка этой испанской квартиры во многом выдает страну ее местоположения. Например, отсутствие прихожей как отдельной комнаты сразу говорит нам о теплом климате и популярно в Испании, Португалии и странах ЛА.
В целом, квартира получилась очень удобной для жизни. Спальня имеет собственную душевую, шикарную зону гардеробной и кабинет, а детская комфортно разместилась рядом. В дизайне гостиной и кухни были использованы трендовые приемы и материалы, а особенно эффектной получилась кухня с глянцевыми фасадами.
Обратите внимание и на то, что при главной спальне есть отдельная душевая. Так она становится мастер-сьютом повышенной комфортности, ведь теперь не нужно выходить из своего приватного рая в холл по пути в ванную комнату. Наличие собственной гардеробной зоны, чуть отдаленной от спального места и просторного кабинета – тоже большой плюс этой квартиры.
Кстати, планировка кухни-гостиной изначально была открытой, их связывала барная стойка, только в стиле ретро, но гарнитур был оформлен в нишу. Теперь ниша разобрана, и полностью открытая планировка позволяет сделать обе комнаты более светлыми и привлекательными.
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